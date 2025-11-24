Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén

Várhatóan nem emelnek majd a kereskedők a karácsonyfák árain, annak ellenére, hogy őket is jelentősen érinti a gazdaság helyzete - ezt mondták a Pénzcentrumnak a szakértők, mikor a karácsonyfának való fenyőtípusok idei várható árairól kérdeztük őket. Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint néhol persze elképzelhető minimális áremelkedés, Megyeri Szabolcs kertész szerint pedig igenis indokolt lenne az emelés, de azt az árusok, a kertészetek egyszerűen nem merik meglépni. Mennyi lesz tehát a három legnépszerűbb fenyőfaájta ára 2025-ben?

Minden egyes évben az egyik legfontosabb beszereznivaló karácsony előtt az a fenyőfa, ami a lakásunk dísze lesz, ami karácsonyfává "öltöztetve" emelei tovább az ünnep fényét. Azonban az egyre súlyosabb gazdasági helyzetben, amikor minden fillér elköltését meg kell gondolni, mindig felmerül a kérdés: mennyibe fog ez kerülni?

Ahogy minden évben, a Pénzcenrum most is szakértőket kérdezett a fenyőfák idei várható áráról. Cikkünkből megtudhatod, drágább lesz-e 2025-ben a nordmann, a lucfenyő vagy az ezüstfenyő annál, mint egy évvel korábban volt? Emelnek-e a kereskedők, és ha igen, miért és mennyivel?

Nem lesz drágább idén a karácsonyfa

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója azt mondta: nem számíthatunk arra, hogy drágábbak lesznek a karácsonyfának való fenyők, mint 2024 telén, persze apróbb áremelkedés ilyen-olyan okokból elképzelhető.

Ha valahol a helypénzek, esetleg munkaerő-költségek növekedtek, akkor egy-két kereskedőnél lehet pici emelkedés, de általánosságban megmaradnak az árak a tavalyi szinten. Én azt gondolom, hogy ha az 5% körüli inflációt beépítik az árba, az elfogadható az árusok részéről, normális reakció is lenne. Olyan viszont nem lesz, ami évekkel ezelőtt volt, hogy egyik évről a másikra jelentősen megugrik a fenyőfa ára

- fogalmazott Boross Dávid. Kérdésünkre nagyjából átlagos fenyőárakat is tudott mondani a három karácsonyfatípusról, a szakember szerint a következőképpen alakulhatnak majd idén a fenyőfaárak:

Lucfenyő: 5 000 - 6 000 Ft /méter

Ezüstfenyő: 6 000 - 8 000 Ft /méter

Nordmann fenyő: 8 000 - 10 000 Ft /méter

Boross Dávid elárulta azt is: szerinte bár sokaknak valóban drága lehet még így is a fenyőfa ára a karácsonyi készülődéskor, de azt nehezen tudja elképzelni, hogy valaki a spórolást a karácsonyfán kezdené.

Elképzelhető, hogy valaki kisebb fát választ, ez mindig benne van a pakliban, de azért a fa az egy egyszeri költség. Szerintem inkább az egyéb tételeknél szoktak az emberek spórolni, nem pedig a fenyőfán karácsonykor

- mondta még az Oázis ügyvezető igazgatója.

Épp az a baj, hogy nem mernek emelni

Hasonlóan nem számít áremelkedésre Megyeri Szabolcs kertész sem, azonban szerinte ez egyben egy figyelmezető jel is:

a fogyasztás általános csökkenése elérheti az ünnepi készülődést is, így a fenyőárusok, a kertészetek egyszerűen nem mernek árat emelni.

Még annak ellenére sem, hogy jelentősen megemelkedtek a költségeik.

Azok az információim, hogy nem lesznek drágábbak a fenyőfák idén karácsonykor. Ennek szerintem az oka, hogy van egy általános fogyasztás-visszaesés az országban - és ezt nagyon érzik a kiskereskedők, különösen a kkv-k. A díszkerti ágazatban is így van: kellene emelni, de a kereskedők az idén nem merik meglépni. Drágább lett a munkaerőtől elkezdve egy sor tétel, de még akkor sem mernek majd emelni

- fogalmazott Megyeri Szabolcs. Hozzátette, hogy szerinte a fogyasztás csökkenésénél is sokkal komolyabb kihívásokkal néznek szembe azok, akik a fenyőiket akarnák eladni: munkaerőpiaci és természeti kihívások is gyötrik őket folyamatosan.

Júniusban egy csepp eső nem esett, például amikor a Medárd-napi esőnek kellett volna. A hajtásnövekedés vélhetően, ahogy minden növénynél, a fenyőfáknál is elmaradhatott. A gyomirtó szerek is drágábbak lettek, a munkaerő is drágább lett, és azért ebben az évben már nagyon lehetett érezni azt, hogy egyre kevesebben akarnak dolgozni ebben az ágazatban. Csakhogy közben egyszerűen a legértékesebb és legszorgalmasabb generációk mennek nyugdíjba. Ezt folyamatosan lehet tapasztalni, és nem jön helyettük más. A díszkertész ágazatban is az az irány egyre több helyen, hogy van egy maroknyi magyar dolgozó, aki valamiért ott akar dolgozni, de elindulunk abba az irányba, hogy sok helyen ázsiai munkaerő dolgozik, amit nagyon sok kistermelő nem tud finanszírozni

- tette hozzá Megyeri Szabolcs.

Az IKEA hamarosan megnyitja a fenyőfaszezont

Az IKEA november 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját: idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül - a klubtagok pedig 5 000 forintos kupont kapnak a vásárlás után.

Fontos megjegyezni, hogy a fenyőfát online idén sem lehet megvásárolni. Egy vásárlónak maximum 10 db fát tudnak biztosítani.

A bútorlánc ugyanannyiért adja a fenyőfát, mint tavaly és 2023-ban, 2022-höz képest 1000 forintot emeltek az árán. Minderről beszámoltunk a múlt héten, a cikket most teljes egészében újra elolvashatod: