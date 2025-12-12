Brutális lehúzás megy a vb-jegyek körül: kemény üznetet küldtek a FIFA-nak a szurkolók

A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba (mintegy 1,4 millió forintba) kerülnek írja - közölte a The Guardian.

A Football Supporters Europe (FSE) szurkolói szervezet "monumentális árulásnak" és "zsarolásnak" nevezte az árakat, miután nyilvánosságra került, hogy az angol szurkolóknak akár 12 375 fontot (közel 5,8 millió forintot) is fizetniük kellene, ha a legmagasabb kategóriájú jegyekkel követnék végig csapatukat a tornán.

A horvát labdarúgó-szövetség közzétette a résztvevő tagszövetségek számára biztosított jegykontingens árait, amelyből kiderült, hogy a New Jersey-i MetLife Stadionban július 19-én rendezendő döntőre a legolcsóbb jegy 4 185 dollárba (3 120 font, kb. 1,46 millió forint) kerül.

Az FSE közleménye szerint a legodaadóbb szurkolók minimum 6.900 dollárt (5.138 fontot, kb. 2,4 millió forintot) kénytelenek fizetni, ha az első mérkőzéstől a döntőig követni akarják csapatukat – ez ötször több, mint amennyibe ugyanez került a 2022-es katari világbajnokságon. Ez az összeg akár meg is duplázódhat, ha a repülőjegyek és a szállás költségeit is figyelembe vesszük.

"Ez a világbajnokság hagyományainak monumentális elárulása, amely figyelmen kívül hagyja a szurkolók hozzájárulását a látványossághoz" – fogalmazott az FSE, amely felszólította a FIFA-t, hogy azonnal állítsa le a jegyértékesítést, és vizsgálja felül az árakat.

Az angol szurkolói klub (ESTC) tagjai csütörtökön értesültek az árakról. Anglia nyitómeccsére Horvátország ellen Dallasban a legolcsóbb jegy 265 dollárba (195 font) kerül, míg a Ghána és Panama elleni csoportmeccsekre minimum 220 dollárért (165 font) lehet belépőt váltani.

Az elődöntőre szóló jegy minimum 687 fontba, a negyeddöntőre 508 fontba, a nyolcaddöntőre 220 fontba, a nyolcaddöntőre pedig 175 fontba kerül. Összehasonlításképpen: a 2024-es Európa-bajnokságon az első mérkőzéstől a döntőig a "szurkolók először" kategóriában mindössze 375 euróba (328 font) került a jegycsomag.

A FIFA csütörtökön megnyitotta a véletlenszerű sorsolásos jegyértékesítést, amely január 13-ig tart. A résztvevő tagszövetségek jegykontingense a stadionok kapacitásának 8%-át teszi ki minden mérkőzésre.