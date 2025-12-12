2025. december 12. péntek Gabriella
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2025. április 13.: drónfelvétel a FIFA székhelyén, Zürichben, Svájcban.
Sport

Brutális lehúzás megy a vb-jegyek körül: kemény üznetet küldtek a FIFA-nak a szurkolók

Pénzcentrum
2025. december 12. 11:42

A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba (mintegy 1,4 millió forintba) kerülnek írja - közölte a The Guardian.

A Football Supporters Europe (FSE) szurkolói szervezet "monumentális árulásnak" és "zsarolásnak" nevezte az árakat, miután nyilvánosságra került, hogy az angol szurkolóknak akár 12 375 fontot (közel 5,8 millió forintot) is fizetniük kellene, ha a legmagasabb kategóriájú jegyekkel követnék végig csapatukat a tornán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A horvát labdarúgó-szövetség közzétette a résztvevő tagszövetségek számára biztosított jegykontingens árait, amelyből kiderült, hogy a New Jersey-i MetLife Stadionban július 19-én rendezendő döntőre a legolcsóbb jegy 4 185 dollárba (3 120 font, kb. 1,46 millió forint) kerül.

Az FSE közleménye szerint a legodaadóbb szurkolók minimum 6.900 dollárt (5.138 fontot, kb. 2,4 millió forintot) kénytelenek fizetni, ha az első mérkőzéstől a döntőig követni akarják csapatukat – ez ötször több, mint amennyibe ugyanez került a 2022-es katari világbajnokságon. Ez az összeg akár meg is duplázódhat, ha a repülőjegyek és a szállás költségeit is figyelembe vesszük.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Meghatározás alatt
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.12.

"Ez a világbajnokság hagyományainak monumentális elárulása, amely figyelmen kívül hagyja a szurkolók hozzájárulását a látványossághoz" – fogalmazott az FSE, amely felszólította a FIFA-t, hogy azonnal állítsa le a jegyértékesítést, és vizsgálja felül az árakat.

Az angol szurkolói klub (ESTC) tagjai csütörtökön értesültek az árakról. Anglia nyitómeccsére Horvátország ellen Dallasban a legolcsóbb jegy 265 dollárba (195 font) kerül, míg a Ghána és Panama elleni csoportmeccsekre minimum 220 dollárért (165 font) lehet belépőt váltani.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elődöntőre szóló jegy minimum 687 fontba, a negyeddöntőre 508 fontba, a nyolcaddöntőre 220 fontba, a nyolcaddöntőre pedig 175 fontba kerül. Összehasonlításképpen: a 2024-es Európa-bajnokságon az első mérkőzéstől a döntőig a "szurkolók először" kategóriában mindössze 375 euróba (328 font) került a jegycsomag.

A FIFA csütörtökön megnyitotta a véletlenszerű sorsolásos jegyértékesítést, amely január 13-ig tart. A résztvevő tagszövetségek jegykontingense a stadionok kapacitásának 8%-át teszi ki minden mérkőzésre.
Címlapkép: Getty Images
#forint #árak #jegy #foci #sport #drágulás #áremelés #anglia #labdarúgás #font #szurkolás #usa #világbajnokság #jegyár #FIFA #nemzetközi foci #vb 2026 #sportgazdaság #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:36
12:13
12:09
11:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 12.
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
5 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
5 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 12:44
Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 12:13
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?
Agrárszektor  |  2025. december 12. 12:33
Akkora a baj a tejágazatban, hogy már rendeletet is módosítanak miatta