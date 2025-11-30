Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc

Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.

A barkácsáruház frissen hirdetett akciójában Nordmann fenyőt kínál, amely a tartóssága és alacsony tűhullása miatt az egyik legnépszerűbb fajta Magyarországon.

Az OBI 2025-ös Nordmann fenyő árai

100–150 centiméter: 7599 forint

150–175 centiméter: 9099 forint

175–200 centiméter: 11990 forint

Olvasói levél az OBI-ban található fenyőfa árakról.

Mint látható, idén is a vágott Nordmann dominál. Ez a fajta vastagabb, sötétebb tűlevéllel rendelkezik és sokkal lassabban hullajtja a leveleket, ezért sok család ragaszkodik hozzá minden évben.

Korábban írtunk róla, november 27-én az IKEA is meghirdette fenyőfa akcióit. Idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül - a klubtagok pedig 5000 forintos kupont kapnak a vásárlás után. A közösségi médiában is egyre szaporodnak a fenyőfa-hirdetések: egy árusnál a legkisebb fák kerülnek 6000 forintba.

Nem várható jelentős drágulás

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója azt mondta a Pénzcentrumnak, nem számíthatunk arra, hogy drágábbak lesznek a karácsonyfának való fenyők, mint 2024 telén, persze apróbb áremelkedés ilyen-olyan okokból elképzelhető.

Ha valahol a helypénzek, esetleg munkaerő-költségek növekedtek, akkor egy-két kereskedőnél lehet pici emelkedés, de általánosságban megmaradnak az árak a tavalyi szinten. Én azt gondolom, hogy ha az 5% körüli inflációt beépítik az árba, az elfogadható az árusok részéről, normális reakció is lenne. Olyan viszont nem lesz, ami évekkel ezelőtt volt, hogy egyik évről a másikra jelentősen megugrik a fenyőfa ára

- fogalmazott Boross Dávid. Kérdésünkre nagyjából átlagos fenyőárakat is tudott mondani a három karácsonyfatípusról, a szakember szerint a következőképpen alakulhatnak majd idén a fenyőfaárak: