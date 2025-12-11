A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Elektromos autót vennél? Jól gondold át előtte, óriási bukta lehet a vége
Egyre több teljesen elektromos meghajtású autóval találkozhatunk az utakon: idén már havonta átlagosan közel 900 új elektromos személygépjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon. Népszerűségük nem véletlen, hiszen elektromos autóval közlekedni gazdaságos, környezetbarát és kényelmes. Mégis sokan bizonytalanok abban, hogy valóban jó választás-e számukra egy ilyen jármű, és hosszú távon tényleg megéri-e a beruházás.
Az Ayvens, amely jelentős számú elektromos autót üzemeltet az általa kezelt flottában most összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, hogy könnyebben eldönthessük, mennyire illik hozzánk, élethelyzetünkhöz és vezetési szokásainkhoz az elektromos autózás.
Vezetési szokások
Mindenekelőtt azt érdemes átgondolnunk, hogyan használjuk az autónkat a mindennapokban. Ha inkább rövidebb utakat teszünk meg – azaz elsősorban munkába járásra, a gyerekek iskolába szállítására, vagy csak nagyobb bevásárlásokhoz használjuk –, akkor egy kisebb hatótávú elektromos autó is tökéletesen kiszolgálhat minket. Ha viszont rendszeresen teszünk meg hosszabb utakat, akkor érdemes nagyobb hatótávolságú, magasabb kategóriás és nagyobb elektromotorral rendelkező elektromos modellt vagy plug-in hibrid autót választani.
Hatótáv
Egy elektromos autó esetében jellemzően a hatótáv az első adat, amit megnézünk, és bár a gyártó által megadott szám valóban az egyik legfontosabb döntési szempont, érdemes észben tartanunk, hogy nem mindig fedi a valóságot. A hagyományos meghajtású autókhoz hasonlóan a hatótáv nagyban függ a vezetési stílusunktól, azaz, ha túl lendületesen vagy nagyobb sebességgel közlekedünk, ez a szám gyorsan csökkenhet. Az energiafogyasztást befolyásolhatja az autóba épített kényelmi rendszerek használata, illetve a nem megfelelő útviszonyok, például egy dombos terep vagy a rossz minőségű utak is. Éppen ezért előzetesen bizonyosodjunk meg arról, hogy a kiszemelt modell még szélsőséges körülmények között is megfelelő kényelmet biztosít számunkra a mindennapokban.
Töltési lehetőségek és infrastruktúra
Bár a hazai elektromos töltőhálózat kisebb-nagyobb léptékben, de folyamatosan fejlődik, a vevőkben a legnagyobb bizonytalanságot a töltéssel kapcsolatos kérdések okozzák. Éppen ezért, mielőtt elektromos autót bérelnénk vagy vásárolnánk, tájékozódjunk a lehetőségeinkről.
Mérjük fel, hogy van-e például mód otthoni töltő telepítésére, ami kifejezetten praktikus és gazdaságos megoldás lehet.
Érdeklődjünk a munkáltatónknál, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az irodánál, telephelynél elektromos autó töltésére. Illetve nézzünk utána, hol vannak a környékünkön, illetve a jellemző útvonalaink mentén nyilvános töltőállomások. Tájékozódjunk arról is, hogy a gyorstöltők, illetve a hagyományos töltők esetében mennyi időt igényel egy teljes „tankolás”, hiszen a kettő között jelentős különbség lehet. Tervezzünk meg néhány útvonalat a töltőállomások elérhetőségét és a jármű feltöltéséhez szükséges időt is figyelembe véve. Ez alapján már könnyebben tudunk majd dönteni arról, milyen hatótávú elektromos autó lenne ideális számunkra.
Költségek és előnyök
Egy elektromos autó ára – bár egyre közelít a hagyományos meghajtású járművekéhez – jellemzően magasabb szinten mozog, azonban a befektetés megtérüléséről az EV-k esetében közép- és hosszútávon érdemes gondolkodni. Mivel az elektromos áram a megfelelő töltési módok rendelkezésére állása mellett olcsóbb, mint az üzemanyag, hosszú távon is alacsonyabb üzemeltetési költséggel számolhatunk. Az elektromos autókban kevesebb a mozgó alkatrész, ezért a karbantartási igényeik is kisebbek, azaz alacsonyabb szervizköltséggel számolhatunk. Beszerzésüket ráadásul adott esetben állami támogatások, adókedvezmények és egyéb vásárlásösztönzők is segíthetik – ezeknek érdemes utánanézni az autó kiválasztása előtt.
Modell
A döntés előtt érdemes tájékozódni az elektromos járművek típusairól is, hiszen igen széles lehetőségek állnak már a rendelkezésünkre. Választhatunk 100%-ban elektromos meghajtású (BEV) járművet, amely elsősorban azok számára ideális, akik otthon vagy a lakókörnyezetükben tudják tölteni autójukat. De nem csak ebben gondolkodhatunk: választhatunk plug-in hibrid (PHEV) autót is, ami az elektromos és a belsőégésű motorokat kombinálja, így hosszabb utak esetében nagyobb rugalmasságot nyújt. Válasszunk olyan típust, ami a legjobban illik az életmódunkhoz, hosszú távon is.
Vezetési élmény
Mielőtt meghoznánk a végleges döntést, próbáljuk ki a kiszemelt modellt! Egy tesztvezetésen felmérhetjük, mennyire kényelmes a jármű, megtapasztalhatjuk, hogy máshogy reagál-e bizonyos helyzetekben és utakon, mint a korábban megszokott autónk, és azt is, hogy milyen érzés a különféle üzemmódokban, illetve vezetéstámogató rendszerekkel vezetni. Erre már a legtöbb autókereskedésben lehetőség nyílik, melynek alapján már könnyebben eldönthetjük, hogy a mindennapokban a jármű megfelel-e az elvárásainknak.
