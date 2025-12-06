A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.
Ugyan már november 27-e óta árulja a fenyőfákat az IKEA, úgy tűnik, a nagy roham nem csengett le. Legalábbis a Pénzcentrum olvasója kígyózó sorokkal találkozott az Örs vezér téri áruháznál.
A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet karácsonyfát venni. A Family klubtagok pedig 5000 forintot visszakapnak kupon formájában, ami 2025. 12. 27. és 2026. 02. 28. között érvényes.
Mennyivel drágul a fenyő 2025-ben?
Idén nem várható számottevő drágulás a karácsonyfák piacán – erről beszélt több kertészeti szakember is a Pénzcentrumnak.
Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint legfeljebb az infláció mértékét követő, körülbelül 5 százalékos emelkedés fordulhat elő, de összességében a luc-, ezüst- és nordmann fenyők ára nagyjából a tavalyi szinten marad. A szakember hangsúlyozta: aki spórolni szeretne, inkább kisebb fát választ, de a karácsonyfa továbbra is egyszeri, fontos kiadás marad a legtöbb család számára.
Megyeri Szabolcs kertész is úgy látja, hogy nem lesznek drágábbak a fenyőfák, ám szerinte ez figyelmeztető tendencia, hiszen a kereskedők a visszaesett fogyasztás miatt egyszerűen nem mernek árat emelni. Mindez annak ellenére történik, hogy a költségeik – a munkaerőtől kezdve a gyomirtó szereken át – jelentősen nőttek, miközben az ágazatot munkaerőhiány és természeti kihívások is sújtják.
A szakemberek szerint az idei évben különösen érzékelhető volt a kedvezőtlen időjárás hatása: a nyári csapadékhiány visszafogta a fenyők növekedését, és egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni a termesztéshez. A kertészeteknél sok helyen már csak néhány magyar dolgozó maradt, miközben egyre több helyen jelenik meg az ázsiai munkaerő – amit a kisebb termelők gyakran nem is tudnak finanszírozni.
Összességében tehát a karácsonyfák ára azért nem emelkedik, mert a piac és a vásárlók ereje ezt nem bírná el, nem pedig azért, mert az előállítás költségei kedvezők lennének. Az ágazat szereplői szerint ez hosszabb távon komoly fenntarthatósági problémákhoz vezethet.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
Az üzletek forgalma 0,5%-kal nőtt egy hónap alatt, ami illeszkedik az elmúlt időszak növekvő trendjébe.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Megindult az MBH Bank részvények igénylése
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie?
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.