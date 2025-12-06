Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben

Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.

Ugyan már november 27-e óta árulja a fenyőfákat az IKEA, úgy tűnik, a nagy roham nem csengett le. Legalábbis a Pénzcentrum olvasója kígyózó sorokkal találkozott az Örs vezér téri áruháznál.

A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet karácsonyfát venni. A Family klubtagok pedig 5000 forintot visszakapnak kupon formájában, ami 2025. 12. 27. és 2026. 02. 28. között érvényes.

Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt. Fotó: olvasónk

Mennyivel drágul a fenyő 2025-ben?

Idén nem várható számottevő drágulás a karácsonyfák piacán – erről beszélt több kertészeti szakember is a Pénzcentrumnak.

Rengetegen szeretnének venni az olcsó fenyőfából. Fotó: olvasónk

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint legfeljebb az infláció mértékét követő, körülbelül 5 százalékos emelkedés fordulhat elő, de összességében a luc-, ezüst- és nordmann fenyők ára nagyjából a tavalyi szinten marad. A szakember hangsúlyozta: aki spórolni szeretne, inkább kisebb fát választ, de a karácsonyfa továbbra is egyszeri, fontos kiadás marad a legtöbb család számára.

Megyeri Szabolcs kertész is úgy látja, hogy nem lesznek drágábbak a fenyőfák, ám szerinte ez figyelmeztető tendencia, hiszen a kereskedők a visszaesett fogyasztás miatt egyszerűen nem mernek árat emelni. Mindez annak ellenére történik, hogy a költségeik – a munkaerőtől kezdve a gyomirtó szereken át – jelentősen nőttek, miközben az ágazatot munkaerőhiány és természeti kihívások is sújtják.

A szakemberek szerint az idei évben különösen érzékelhető volt a kedvezőtlen időjárás hatása: a nyári csapadékhiány visszafogta a fenyők növekedését, és egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni a termesztéshez. A kertészeteknél sok helyen már csak néhány magyar dolgozó maradt, miközben egyre több helyen jelenik meg az ázsiai munkaerő – amit a kisebb termelők gyakran nem is tudnak finanszírozni.

Összességében tehát a karácsonyfák ára azért nem emelkedik, mert a piac és a vásárlók ereje ezt nem bírná el, nem pedig azért, mert az előállítás költségei kedvezők lennének. Az ágazat szereplői szerint ez hosszabb távon komoly fenntarthatósági problémákhoz vezethet.