2025. december 6. szombat Miklós
10 °C Budapest
Rengetegen állnak sorba az IKEA áruháznál fenyőfáért. Fotó: olvasónk
Vásárlás

Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 6. 11:54

Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.

Ugyan már november 27-e óta árulja a fenyőfákat az IKEA, úgy tűnik, a nagy roham nem csengett le. Legalábbis a Pénzcentrum olvasója kígyózó sorokkal találkozott az Örs vezér téri áruháznál. 

A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet karácsonyfát venni. A Family klubtagok pedig 5000 forintot visszakapnak kupon formájában, ami 2025. 12. 27. és 2026. 02. 28. között érvényes.

Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt. Fotó: olvasónkKígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt. Fotó: olvasónk

Mennyivel drágul a fenyő 2025-ben?

Idén nem várható számottevő drágulás a karácsonyfák piacán – erről beszélt több kertészeti szakember is a Pénzcentrumnak.

Rengetegen szeretnének venni az olcsó fenyőfából. Fotó: olvasónkRengetegen szeretnének venni az olcsó fenyőfából. Fotó: olvasónk

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint legfeljebb az infláció mértékét követő, körülbelül 5 százalékos emelkedés fordulhat elő, de összességében a luc-, ezüst- és nordmann fenyők ára nagyjából a tavalyi szinten marad. A szakember hangsúlyozta: aki spórolni szeretne, inkább kisebb fát választ, de a karácsonyfa továbbra is egyszeri, fontos kiadás marad a legtöbb család számára.

Megyeri Szabolcs kertész is úgy látja, hogy nem lesznek drágábbak a fenyőfák, ám szerinte ez figyelmeztető tendencia, hiszen a kereskedők a visszaesett fogyasztás miatt egyszerűen nem mernek árat emelni. Mindez annak ellenére történik, hogy a költségeik – a munkaerőtől kezdve a gyomirtó szereken át – jelentősen nőttek, miközben az ágazatot munkaerőhiány és természeti kihívások is sújtják.

A szakemberek szerint az idei évben különösen érzékelhető volt a kedvezőtlen időjárás hatása: a nyári csapadékhiány visszafogta a fenyők növekedését, és egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni a termesztéshez. A kertészeteknél sok helyen már csak néhány magyar dolgozó maradt, miközben egyre több helyen jelenik meg az ázsiai munkaerő – amit a kisebb termelők gyakran nem is tudnak finanszírozni.

Összességében tehát a karácsonyfák ára azért nem emelkedik, mert a piac és a vásárlók ereje ezt nem bírná el, nem pedig azért, mert az előállítás költségei kedvezők lennének. Az ágazat szereplői szerint ez hosszabb távon komoly fenntarthatósági problémákhoz vezethet.
#vásárlás #karacsony #IKEA #árak #drágulás #áremelés #infláció #fenyőfa #karácsonyfa #munkaerőhiány #kertészet #roham

1
6 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
1 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
1 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
3 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
