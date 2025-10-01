Most érkezett! Jön a zöldség-gyümölcs árrésstop hosszabbítása: rengeteg magyar vásárlót érint

A román kormány 2026 márciusáig meghosszabbította az alapvető élelmiszerekre vonatkozó 5%-os kereskedelmi árréskorlátozást a magas inflációs adatok miatt - írja a FruitWeb.

A román kormánykoalíció a Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatára úgy döntött, hogy 2026 márciusának végéig fenntartja az alapvető élelmiszerek legfeljebb 5%-os kereskedelmi árrésére vonatkozó korlátozást. Az intézkedést eredetileg 2023 júniusában vezették be 17 élelmiszerkategóriára.

Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára, különböző paprikafajtákra, fokhagymára, almára, szilvára, körtére és csemegeszőlőre vonatkozik.

A PSD vezetői a meghosszabbítás mellett azzal érveltek, hogy a korlátozás megszüntetése 2-3%-kal növelné az inflációt. Bár Ilie Bolojan miniszterelnök kezdetben ellenezte a javaslatot, végül elfogadta azt, miután a Román Statisztikai Hivatal augusztusi adatai közel 10%-os inflációt mutattak.

A kormány célja az intézkedéssel a fogyasztói árak stabilitásának fenntartása a magas inflációs környezetben.