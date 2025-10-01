2025. október 1. szerda Malvin
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cropped shot of young Asian woman carrying a shopping basket, grocery shopping for fresh organic fruits and vegetables in supermarket. Green living. Making healthier food choices
Vásárlás

Most érkezett! Jön a zöldség-gyümölcs árrésstop hosszabbítása: rengeteg magyar vásárlót érint

Pénzcentrum
2025. október 1. 16:54

A román kormány 2026 márciusáig meghosszabbította az alapvető élelmiszerekre vonatkozó 5%-os kereskedelmi árréskorlátozást a magas inflációs adatok miatt - írja a FruitWeb.

A román kormánykoalíció a Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatára úgy döntött, hogy 2026 márciusának végéig fenntartja az alapvető élelmiszerek legfeljebb 5%-os kereskedelmi árrésére vonatkozó korlátozást. Az intézkedést eredetileg 2023 júniusában vezették be 17 élelmiszerkategóriára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára, különböző paprikafajtákra, fokhagymára, almára, szilvára, körtére és csemegeszőlőre vonatkozik.

A PSD vezetői a meghosszabbítás mellett azzal érveltek, hogy a korlátozás megszüntetése 2-3%-kal növelné az inflációt. Bár Ilie Bolojan miniszterelnök kezdetben ellenezte a javaslatot, végül elfogadta azt, miután a Román Statisztikai Hivatal augusztusi adatai közel 10%-os inflációt mutattak.

A kormány célja az intézkedéssel a fogyasztói árak stabilitásának fenntartása a magas inflációs környezetben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #árak #zöldség #gyümölcs #infláció #románia #paradicsom #élelmiszerárak #zöldség-gyümölcs #árrésstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:29
17:25
17:15
17:03
16:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
1 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
4 hete
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
4
2 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
5
2 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 17:29
Egyre több magyarra csap le a baj a saját autójában: váratlanul jön, komoly baleset lehet a vége
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 16:05
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
Agrárszektor  |  2025. október 1. 16:33
Lecsapott a vihar Magyarországra: jégeső verte el ezt a térséget