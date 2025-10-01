Most érkezett! Jön a zöldség-gyümölcs árrésstop hosszabbítása: rengeteg magyar vásárlót érint

Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
A román kormány 2026 márciusáig meghosszabbította az alapvető élelmiszerekre vonatkozó 5%-os kereskedelmi árréskorlátozást a magas inflációs adatok miatt - írja a FruitWeb.
A román kormánykoalíció a Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatára úgy döntött, hogy 2026 márciusának végéig fenntartja az alapvető élelmiszerek legfeljebb 5%-os kereskedelmi árrésére vonatkozó korlátozást. Az intézkedést eredetileg 2023 júniusában vezették be 17 élelmiszerkategóriára.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára, különböző paprikafajtákra, fokhagymára, almára, szilvára, körtére és csemegeszőlőre vonatkozik.
A PSD vezetői a meghosszabbítás mellett azzal érveltek, hogy a korlátozás megszüntetése 2-3%-kal növelné az inflációt. Bár Ilie Bolojan miniszterelnök kezdetben ellenezte a javaslatot, végül elfogadta azt, miután a Román Statisztikai Hivatal augusztusi adatai közel 10%-os inflációt mutattak.
A kormány célja az intézkedéssel a fogyasztói árak stabilitásának fenntartása a magas inflációs környezetben.
Magyarországon elsőként a Lidl boltjaiban lesz kapható a Hell új, limitált kiadású kávéja. Az Aldi pedig a Red Bullal lépett exkluzív partnerségre.
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
