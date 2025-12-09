2025. december 9. kedd Natália
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pilóta, repülőgép, repülés
Utazás

Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü

Pénzcentrum
2025. december 9. 18:28

Karácsony környékén sokan használnak lézeres fényvetítőket a díszítéshez, de ezek helytelen irányítása a légi közlekedés biztonságát is veszélyeztetheti. A fény a pilóták látását is megzavarhatja, ezért a HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy csak körültekintően, a szabályokat betartva érdemes ilyen eszközt vásárolni és használni.

A hazai léginavigációs szolgáltató, a HungaroControl tapasztalatai szerint a karácsonyi időszakban megszaporodnak a lézeres zavarások. Mint írták, a pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljut.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A legtöbben nem is gondolnák, hogy egy ház megvilágítására használt lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetnek a pilóták. Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető szakszemélyzet látási viszonyait, ezzel kockázatot teremtve” – figyelmeztet Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója.

A vállalat munkatársa emlékeztetett arra, hogy a pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják. „A légi járművek személyzete rendszeresen jelenti ezeket az eseteket, a panaszokat hivatalból továbbítjuk az illetékes hatóságoknak” – hangsúlyozta Bárány Ákos.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a karácsonyi fénydekorációk, különösen a lézeres kivetítők esetében kiemelten fontos a használati-kezelési útmutatók és a figyelmeztetések ellenőrzése. A vásárlóknak érdemes kerülniük az ismeretlen eredetű, jelöletlen, illetve gyanúsan olcsó termékeket mind az online, mind a hagyományos üzletekben. Az ilyen lézeres fényvetítők veszélyesek is lehetnek, pl. áramütés és/vagy tűzveszély kockázatát hordozhatják magukban.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke hangsúlyozta: „a biztonságos vásárlás a tudatos döntéssel kezdődik, ezért mindig érdemes összehasonlítani az üzletek és webáruházak kínálatát, valamint ellenőrizni az eladó adatait. Érdemes továbbá az NKFH honlapján elérhető veszélyes termék adatbázist is átnézni, megelőzve azt, hogy nem biztonságos terméket vásároljunk!”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Felelős díszítéssel mindenki biztonságban és ünnepi hangulatban marad

A karácsonyi dekorációk használatánál a tudatosság a legfontosabb tényező. A HungaroControl ezért arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé! A fény irányát érdemes esténként ellenőrizni. „Felelősségteljes hozzáállással megelőzhetők az incidensek és megőrizhetjük a légi közlekedés biztonságát. A hatóságokkal együttműködve mindent megteszünk azért, hogy a pilóták zavartalanul végezhessék munkájukat, de ebben a kérdésben szükségünk van a lakosság együttműködésére is” – emelte ki a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója. A vállalat idén is megerősített kapacitásokkal készül az ünnepekre. A tavaly decemberi időszakban összesen 80 405 légi járművet kezeltek a társaság szakemberei, az idén 10 százalékos emelkedésre számítanak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig azt javasolja, hogy vásárlás előtt mindig tájékozódjunk az eladóról, hasonlítsuk össze az egyes boltok kínálatát, és lehetőség szerint magyarországi, bejegyzett vállalkozástól rendeljünk termékeket.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #karacsony #biztonság #fogyasztóvédelem #bűncselekmény #pilóta #hungarocontrol #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:45
18:28
18:24
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
3 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
6 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
3 hete
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mágneskártya
az adatok mágnescsíkon tárolódnak, kevésbé biztonságos mint a chip kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 19:03
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 18:24
Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is
Agrárszektor  |  2025. december 9. 18:29
Káros lehet a karácsonyi kivilágítás? Jó ha tudsz róla, mit okozhat