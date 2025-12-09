Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
Karácsony környékén sokan használnak lézeres fényvetítőket a díszítéshez, de ezek helytelen irányítása a légi közlekedés biztonságát is veszélyeztetheti. A fény a pilóták látását is megzavarhatja, ezért a HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy csak körültekintően, a szabályokat betartva érdemes ilyen eszközt vásárolni és használni.
A hazai léginavigációs szolgáltató, a HungaroControl tapasztalatai szerint a karácsonyi időszakban megszaporodnak a lézeres zavarások. Mint írták, a pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljut.
„A legtöbben nem is gondolnák, hogy egy ház megvilágítására használt lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetnek a pilóták. Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető szakszemélyzet látási viszonyait, ezzel kockázatot teremtve” – figyelmeztet Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója.
A vállalat munkatársa emlékeztetett arra, hogy a pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják. „A légi járművek személyzete rendszeresen jelenti ezeket az eseteket, a panaszokat hivatalból továbbítjuk az illetékes hatóságoknak” – hangsúlyozta Bárány Ákos.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a karácsonyi fénydekorációk, különösen a lézeres kivetítők esetében kiemelten fontos a használati-kezelési útmutatók és a figyelmeztetések ellenőrzése. A vásárlóknak érdemes kerülniük az ismeretlen eredetű, jelöletlen, illetve gyanúsan olcsó termékeket mind az online, mind a hagyományos üzletekben. Az ilyen lézeres fényvetítők veszélyesek is lehetnek, pl. áramütés és/vagy tűzveszély kockázatát hordozhatják magukban.
Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke hangsúlyozta: „a biztonságos vásárlás a tudatos döntéssel kezdődik, ezért mindig érdemes összehasonlítani az üzletek és webáruházak kínálatát, valamint ellenőrizni az eladó adatait. Érdemes továbbá az NKFH honlapján elérhető veszélyes termék adatbázist is átnézni, megelőzve azt, hogy nem biztonságos terméket vásároljunk!”
Felelős díszítéssel mindenki biztonságban és ünnepi hangulatban marad
A karácsonyi dekorációk használatánál a tudatosság a legfontosabb tényező. A HungaroControl ezért arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé! A fény irányát érdemes esténként ellenőrizni. „Felelősségteljes hozzáállással megelőzhetők az incidensek és megőrizhetjük a légi közlekedés biztonságát. A hatóságokkal együttműködve mindent megteszünk azért, hogy a pilóták zavartalanul végezhessék munkájukat, de ebben a kérdésben szükségünk van a lakosság együttműködésére is” – emelte ki a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója. A vállalat idén is megerősített kapacitásokkal készül az ünnepekre. A tavaly decemberi időszakban összesen 80 405 légi járművet kezeltek a társaság szakemberei, az idén 10 százalékos emelkedésre számítanak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig azt javasolja, hogy vásárlás előtt mindig tájékozódjunk az eladóról, hasonlítsuk össze az egyes boltok kínálatát, és lehetőség szerint magyarországi, bejegyzett vállalkozástól rendeljünk termékeket.
