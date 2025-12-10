Még mindig nem csitul az évtized bundabotránya: több százan sodródtak bele

A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti - számolt be a BBC.
A török hatóságok több razziát hajtottak végre, letartóztatásokra került sor, és több mint 1000 játékost függesztettek fel, miközben a vizsgálat köre folyamatosan bővül. Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) elnöke a héten tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy "növekvő pánikot" érzékel a török labdarúgásban "ahogy a nyomozás mélyül".
A TFF múlt hónapban 1024 játékost függesztett fel a professzionális ligákból a fogadási vizsgálat részeként. Ezt követően 102 játékost tiltottak el a két legfelső osztályból "fogadással kapcsolatos tevékenységek" miatt.
A múlt héten az ügyészek 46 ember letartóztatását rendelték el, köztük játékosokét, klubelnökökét, kommentátorokét és egy játékvezetőét bennfentes fogadás gyanújával. A letartóztatottak között volt Metehan Baltaci (Galatasaray), Mert Hakan Yandas (Fenerbahce csapatkapitánya), valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke.
A fogadási botrány először október 27-én robbant ki, és kezdetben a játékvezetőkre összpontosított. A TFF ötéves vizsgálata megállapította, hogy a törökországi 571 játékvezető közül 371-nek volt fogadási számlája, és közülük 152-en aktívan fogadtak is. Míg egyesek csak egyszer fogadtak, 42-en több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre tettek tétet - az egyik játékvezető 18 227 fogadást kötött.
A nyomozás később túllépett a játékvezetőkön. November 7-én az ügyészek 21 ember őrizetbe vételét rendelték el "mérkőzéseredmények manipulálásának" és "félrevezető információk online megosztásának" gyanújával. November 10-én nyolc gyanúsítottat - köztük Murat Ozkayát, a Süper Lig-ben szereplő Eyupspor elnökét - letartóztattak.
November 13-án 102 játékos kapott 45 naptól 12 hónapig terjedő eltiltást a Süper Ligből és a másodosztályú 1. Ligből. Köztük volt Baltaci (9 hónap) és Eren Elmali (45 nap). November 18-án 282 harmadosztályú játékost tiltottak el, november 20-án pedig további 638 negyedosztályú és szerződés nélküli játékost.
December 5-én a letartóztatások második hulláma zajlott, 46 embert vettek őrizetbe. December 8-án további 20 embert tartóztattak le hivatalosan, köztük Yandast, Baltacit és Sancakot.
Az ügyészek szerint Yandas jelentős pénzügyi tranzakciókat bonyolított egy régi ismerősével, és ezeket a pénzeket Fenerbahce-mérkőzésekre fogadó számlákra utalták. Azt állítják, hogy Yandas olyan magatartást tanúsított, amely "a mérkőzések eredményének befolyásolására irányult". Yandas tagadja, hogy saját mérkőzéseire fogadott volna.
Baltacit azzal vádolják, hogy 27 saját csapatának mérkőzésére fogadott legális oldalon keresztül, és illegális fogadási platformokat is használt. Baltaci elismeri, hogy ifjúsági játékosként kötött fogadásokat, de állítása szerint nem tudta, hogy ez illegális, és tagadja, hogy a Galatasaray mérkőzéseire fogadott volna, miután csatlakozott a felnőtt kerethez.
Haciosmanoglu szerint a TFF megosztotta a fogadási vizsgálati jelentését - amely állami hírszerzésen alapul - a FIFA-val és az UEFA-val. Egyik szervezet sem nyilatkozott nyilvánosan az ügyben.
Anil Dincer sportjogász a BBC Sportnak elmondta, hogy a botrány "súlyosan károsította a török labdarúgás imázsát", de hozzátette, hogy egy átlátható folyamat hosszú távon pozitív hatással lehet. Figyelmeztetett, hogy a helytelen kezelés vagy az átláthatóság hiánya az UEFA vagy a FIFA szankcióihoz vezethet, beleértve a török klubok esetleges eltiltását az európai versenyektől.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
