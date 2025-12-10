2025. december 10. szerda Judit
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dollár és szakadt focilabda közeli fotózás.
Sport

Még mindig nem csitul az évtized bundabotránya: több százan sodródtak bele

Pénzcentrum
2025. december 10. 19:13

Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti - számolt be a BBC.

A török hatóságok több razziát hajtottak végre, letartóztatásokra került sor, és több mint 1000 játékost függesztettek fel, miközben a vizsgálat köre folyamatosan bővül. Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) elnöke a héten tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy "növekvő pánikot" érzékel a török labdarúgásban "ahogy a nyomozás mélyül".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A TFF múlt hónapban 1024 játékost függesztett fel a professzionális ligákból a fogadási vizsgálat részeként. Ezt követően 102 játékost tiltottak el a két legfelső osztályból "fogadással kapcsolatos tevékenységek" miatt.

A múlt héten az ügyészek 46 ember letartóztatását rendelték el, köztük játékosokét, klubelnökökét, kommentátorokét és egy játékvezetőét bennfentes fogadás gyanújával. A letartóztatottak között volt Metehan Baltaci (Galatasaray), Mert Hakan Yandas (Fenerbahce csapatkapitánya), valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke.

Kapcsolódó cikkeink:

A fogadási botrány először október 27-én robbant ki, és kezdetben a játékvezetőkre összpontosított. A TFF ötéves vizsgálata megállapította, hogy a törökországi 571 játékvezető közül 371-nek volt fogadási számlája, és közülük 152-en aktívan fogadtak is. Míg egyesek csak egyszer fogadtak, 42-en több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre tettek tétet - az egyik játékvezető 18 227 fogadást kötött.

A nyomozás később túllépett a játékvezetőkön. November 7-én az ügyészek 21 ember őrizetbe vételét rendelték el "mérkőzéseredmények manipulálásának" és "félrevezető információk online megosztásának" gyanújával. November 10-én nyolc gyanúsítottat - köztük Murat Ozkayát, a Süper Lig-ben szereplő Eyupspor elnökét - letartóztattak.

November 13-án 102 játékos kapott 45 naptól 12 hónapig terjedő eltiltást a Süper Ligből és a másodosztályú 1. Ligből. Köztük volt Baltaci (9 hónap) és Eren Elmali (45 nap). November 18-án 282 harmadosztályú játékost tiltottak el, november 20-án pedig további 638 negyedosztályú és szerződés nélküli játékost.

December 5-én a letartóztatások második hulláma zajlott, 46 embert vettek őrizetbe. December 8-án további 20 embert tartóztattak le hivatalosan, köztük Yandast, Baltacit és Sancakot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ügyészek szerint Yandas jelentős pénzügyi tranzakciókat bonyolított egy régi ismerősével, és ezeket a pénzeket Fenerbahce-mérkőzésekre fogadó számlákra utalták. Azt állítják, hogy Yandas olyan magatartást tanúsított, amely "a mérkőzések eredményének befolyásolására irányult". Yandas tagadja, hogy saját mérkőzéseire fogadott volna.

Baltacit azzal vádolják, hogy 27 saját csapatának mérkőzésére fogadott legális oldalon keresztül, és illegális fogadási platformokat is használt. Baltaci elismeri, hogy ifjúsági játékosként kötött fogadásokat, de állítása szerint nem tudta, hogy ez illegális, és tagadja, hogy a Galatasaray mérkőzéseire fogadott volna, miután csatlakozott a felnőtt kerethez.

Haciosmanoglu szerint a TFF megosztotta a fogadási vizsgálati jelentését - amely állami hírszerzésen alapul - a FIFA-val és az UEFA-val. Egyik szervezet sem nyilatkozott nyilvánosan az ügyben.

Anil Dincer sportjogász a BBC Sportnak elmondta, hogy a botrány "súlyosan károsította a török labdarúgás imázsát", de hozzátette, hogy egy átlátható folyamat hosszú távon pozitív hatással lehet. Figyelmeztetett, hogy a helytelen kezelés vagy az átláthatóság hiánya az UEFA vagy a FIFA szankcióihoz vezethet, beleértve a török klubok esetleges eltiltását az európai versenyektől.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #törökország #foci #sport #razzia #fogadás #nyomozás #labdarúgás #ügyészség #szankció #sportgazdaság #eltiltás #bundabotrány #fenerbahce #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:33
19:14
19:13
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
3 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
3 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 19:01
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 17:58
Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
Agrárszektor  |  2025. december 10. 19:29
Szent a béke? Újraindul az export, ez az árakra is kihat majd