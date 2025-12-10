Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Jó hírt kaptak a magyar síelők: a pályák készen állnak a szezonra
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában, ahol a hétvégén számos síterep nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A magyar határhoz közeli területeken meglepően erős kínálattal várják a téli sportok kedvelőit.
Az előző hétvégi korai nyitás váratlanul sikeres volt: közel 5000 vendég látogatott el az alsó-ausztriai síterepekre, közülük 1300-an Lackenhofban fordultak meg. A látogatók jelentős része – egyes helyeken akár 80 százaléka – szezonbérlettel érkezett. Bár a legtöbb pálya csak hétvégén üzemelt, a hétközi szünet után most újra fogadják a vendégeket - írta meg a síelők.hu.
A kedvező fogadtatást követően ezen a hétvégén hivatalosan is kezdetét veszi a teljes síszezon: 11 üzemeltető, 36 felvonó és 77 kilométernyi sípálya válik elérhetővé az alsó-ausztriai régióban.
A Semmering-Hirschenkogel péntek óta napi üzemben működik, és csatlakozott hozzá a Semmering Happylift is. December 5-től kezdődően csütörtöktől szombatig éjszakai síelési lehetőséget is biztosítanak.
A népszerű Hochkar síterep pénteken kezdte meg 60. szezonját. Már az első napon 8 felvonóból 7 üzemelt, és 12 kilométernyi pályát nyitottak meg a látogatók előtt.
A Wexl Arena St. Corona az összes berendezésével, beleértve a teljes családi élményterületet is, megkezdte a szezont. Az Annaberger Lifte péntektől részleges üzemmel fogadja a látogatókat.
Szombaton folytatódik az Ötscherlifte részleges működése, és megnyit a Mönichkirchen Erlebnisalm, valamint a Gemeindealpe Mitterbach is. A kisebb síterületek közül a Jauerling Skiarena pénteken éjszakai síeléssel indul, az Arralifte Harmanschlag és a Feistritzsattel szombattól üzemel.
A novemberi hideg és száraz levegő kivételesen kedvezett a technikai hógyártásnak, ami lehetővé tette a tartomány számára a gyors szezonkezdést. Az élénk érdeklődést jelzi, hogy eddig 14 000 alsó-ausztriai szezonbérletet (Bergerlebnispass) értékesítettek.
A kedvező hóviszonyok és a kiemelkedő érdeklődés alapján a tartomány optimistán tekint a téli szezon elé. A hétvégén ismét nagy forgalomra számítanak, különösen a nagyobb síközpontokban. Bár a következő héten várhatóan enyhülés érkezik a régióba, az üzemeltetők rendkívül sikeres téli idényben bíznak Alsó-Ausztriában.
A közeli stájer terepek közül Lachtal már az előző héten megnyitott, míg ezen a hétvégén Kreischberg hat lifttel indított, ahol már az első napon a völgyig lehetett síelni. Stuhleck szintén fogadta a szezon első síelőit.
