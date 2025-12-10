A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Egy remek ajándék idén karácsonyra azoknak, akik a tudatosan bánnának a pénzükkel
Nick Maggiulli "Csak vedd tovább" című könyve egyszerű, de hatékony megközelítést kínál a személyes pénzügyek és befektetések világában, amely a folyamatos megtakarításra és befektetésre épül - hívta fel rá a figyelmet cikkében a Portfolio.
A személyes pénzügyek és befektetések témájában megjelenő könyvek gyakran általánosító tanácsokat adnak, amelyek nem veszik figyelembe az olvasók eltérő élethelyzeteit. Ilyen például a sokat emlegetett "50/30/20-as szabály", amely ugyanazt a jövedelemelosztást javasolja mindenkinek, függetlenül anyagi helyzetüktől.
Ebben a környezetben igazi értéket képviselnek azok a források, amelyek mögött átgondolt elvek és megbízható adatelemzések állnak. Nick Maggiulli, az olasz származású amerikai pénzügyi blogger munkássága pontosan ilyen. Az "Of Dollars And Data" blog szerzője most magyarul is elérhető könyvében osztja meg tudását.
A "Csak vedd tovább" (Just Keep Buying) központi üzenete egyszerű: a pénzügyi siker kulcsa a folyamatos, rendíthetetlen megtakarítás és befektetés, függetlenül a piaci körülményektől. Maggiulli rámutat, hogy a legtöbb ember nem a rossz befektetési döntések, hanem az elégtelen megtakarítás miatt nem tud vagyont építeni.
A könyv első része a személyes pénzügyekkel foglalkozik, és szakít néhány elterjedt tévhittel. A szerző szerint nem a kiadások erőltetett csökkentése a megoldás, bár a tudatos költekezés fontosságát hangsúlyozza. Részletesen tárgyalja a "megtakarítási ráta" témáját, és gyakorlati tanácsokat ad, amelyekkel bárki felépíthet jelentős vagyont, ha időben elkezd befektetni.
Maggiulli válaszokat kínál olyan dilemmákra, mint hogy mekkora részt érdemes félretenni a keresetünkből, egy összegben vagy apránként jobb-e befektetni, és hol lesz a legjobb helyen a pénzünk. Kitér olyan kérdésekre is, mint a felsőoktatás vagy mielőbbi munkába állás, albérlet vagy saját lakás, illetve az ingatlan- vagy részvénybefektetés előnyei.
A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad, például hogy érdemes-e kivárni a következő piaci visszaesést a befektetés előtt. "Ha túlértékeltnek gondolod a piacot, és úgy érzed, esedékes már egy komoly visszaesés, lehet, hogy éveket kell várnod az érzésed beigazolódására" – figyelmeztet a szerző.
A haladóbb témák között szerepel az egyedi részvénykiválasztás értelme, a volatilitástól való félelem kezelése, és a korai nyugdíjba vonulás pénzügyi feltételei. A "Csak vedd tovább" szemléletformáló alkotás, amely bebizonyítja, hogy a vagyonépítés nem bonyolult, csak türelem, fegyelem és a megfelelő alapelvek szükségesek hozzá.
