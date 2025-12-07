Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók

Nyugat-Ausztriában, az osztrák-német határ közvetlen közelében találjuk Salzburg városát, ami nem csak történelmi látnivalóiról, hanem gyönyörű karácsonyi vásárjáról is híres. Salzburg karácsonyi vásárja 2025. november 20-ától 2026. január 1-ig tart nyitva, ebben az időszakban élvezhetjük a vásári bódék nyújtotta ételeket és italokat, továbbá a város karácsonyi zenés rendezvényeit. Nézzük, hol lesz a karácsonyi vásár Salzburgban és mi mindent érdemes tudnunk a salzburgi adventi vásár megtartásáról!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a Salzburg Weichnachtsmarkt 2025 évi nyitvatartásáról, programjairól és a város híres történelmi látnivalóiról. A szórakozási lehetőségek mellett azt is eláruljuk, hogyan tudunk eljutni Salzburgba a lehető legegyszerűbben és milyen messze van az osztrák nagyváros Budapesttől autóval vagy más közlekedési lehetőséggel.

Salzburg Weichnachtsmarkt 2025

A salzburgi karácsonyi vásár Európa egyik legrégebbi karácsonyi vásárja, amelyet a 15. század óta rendeznek meg: kezdetben egyszerű zsibvásárként indult, azonban történelmi forrásaink a 17. század óta „Nikolaimarkt”, azaz Miklós-vásár néven említik, ugyanis minden évben a december 6-i Szent Miklós napját megelőző és azt követő 2-2 hétben tartották meg.

A salzburgi karácsonyi vásár nyitvatartása az 1970-es évekig visszanyúló modernkori hagyományok szerint mindig az első adventi vasárnapot megelőző csütörtökön (idén november 27-én) kezdődik, és egészen január 1-ig tart.

A 2025-ös salzburgi adventi vásárban összesen 100 kiállító és ételárusító standot találunk, ahol hagyományos ünnepi ételeket, forró italokat és kézműves ajándékokat vásárolhatunk. A vásár forgatagán felül hagyományos zenés rendezvényeken is részt vehetünk, továbbá találkozhatunk a vásárban a Mikulással és a Krampusszal is.

Salzburg karácsonyi vásár 2025 nyitvatartás

A nyitvatartás hossza attól függ, hogy a hét melyik napján érkezünk Salzburgba:

hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 20:30-ig

péntekenként 10:00-tól 21:00-ig

szombatonként 9:00-tól 21:00-ig

vasárnaponként, illetve ünnepnapokon pedig 9:00-tól 20:30-ig tartanak nyitva a bódék.

Rendkívüli nyitvatartással kell számolnunk a salzburgi karácsonyi vásárban a következő napokon:

december 7-én 10:00-tól 21:30-ig

december 24-én 9:00-tól15:00-ig

december 25-én és 26-án 11:00-tól 18:00-ig

december 31-én 10:00-tól 18:00-ig

január 1-jén 11:00tól -18:00-ig tudunk Salzburgban vásározni.

EZ IS ÉRDEKELHET Munkaszüneti napok Ausztria területén 2025-ben és 2026-ban: ezekre a dátumokra figyelj Ausztria munkaszüneti napok 2025: mutatjuk, hogyan alakul idén és jövőre Ausztria munkanapok, ünnepnapok szempontjából, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában!

Hol van a karácsonyi vásár Salzburgban?

A híres ünnepi nevezetesség turisták tömegét vonzza az UNESCO Világörökség részét képező óvárosba minden decemberben. A salzburgi karácsonyi vásár hagyományosan két helyszínen kerül megrendezésre a történelmi belvárosban. Az elsődleges helyszín a Dómtér (Domplatz), azonban a vásár folytatódik a dóm mögötti Rezidencia téren is (Residenzplatz), ahol szintén ünnepi bódék között sétálgathatunk - Salzburg térképe megmutatja, pontosan hol találjuk a vásárhelyszíneket, mosdókat és a legfontosabb látnivalókat.

Az óvárosi adventi vásárok mellett számos kisebb vásárhelyszínen állítanak fel ünnepi bódékat. Jótékonysági vásárt rendeznek az Óvárosi piacon, a Sternadvent és a Mirabell tereken, a Hellbrunni kastély előtt, és a Salzburgi erődben is. A közelben a Salzach-tó parján, illetve St. Leonhardban is vásározhatunk, ha a pezsgő város mellett felfedeznénk a vidéki Salzburgot is.

Hogyan juthatunk el Salzburgba?

Salzburg - a vele azonos nevű Salzburg tartomány székhelye – Ausztria nyugati oldalán helyezkedik el, a bajor határ közvetlen közelében. Magyarországról a legegyszerűbben autóval juthatunk el Salzburgba, azonban amennyiben nincs lehetőségünk autóval ide elutazni, tömegközlekedéssel is ellátogathatunk a strasbourgi karácsonyi vásárba.

Autóval: Budapest felől az M1-es autópályán utazhatunk el ide Győrt is érintve, a határ túloldalán pedig Bécsen keresztül, az A1-es autópályán folytathatjuk utunkat – ne feledkezzünk meg az osztrák autópálya matrica beszerzéséről! A körülbelül 550 km hosszú utazás az aktuális forgalmi viszonyoktól függően kb. 6 óráig tart.

Budapest felől az M1-es autópályán utazhatunk el ide Győrt is érintve, a határ túloldalán pedig Bécsen keresztül, az A1-es autópályán folytathatjuk utunkat – ne feledkezzünk meg az osztrák autópálya matrica beszerzéséről! A körülbelül 550 km hosszú utazás az aktuális forgalmi viszonyoktól függően kb. 6 óráig tart. Flixbusszal: Budapestről közvetlen Flixbus járattal is eljuthatunk a helyszínre (az utazás időtartama kb. 7 óra szintén a forgalmi viszonyoktól függően).

Budapestről közvetlen Flixbus járattal is eljuthatunk a helyszínre (az utazás időtartama kb. 7 óra szintén a forgalmi viszonyoktól függően). Vonattal: vasúti közlekedés útján is elutazhatunk Salzburgba, azonban utóbbi lehetőség az autós vagy buszos közvetlen utazásnál kevésbé praktikus, ugyanis a legkedvezőbb esetben 1 bécsi átszállással, körülbelül 6-7 óra az út.

Programok és látnivalók Salzburgban: ne hagyd ki, ha itt vásározol!

Ha már ilyen messzire elutaztunk, miután megnéztük a salzburgi adventi vásárt, semmi esetre se feledkezzünk meg a város világhírű történelmi látnivalóiról. A történelmi belvárosban mindenképpen nézzük meg a salzburgi dómot és a Dómteret, illetve a Getreidegasse nevű híres sétálóutcát – itt található Mozart szülőháza (kóstoljuk meg a zeneszerző nevét viselő Mozart-csokoládét is, amit rengeteg helyen árusítanak a városban és a vásárban). A salzburgi látnivalók közé tartozik mindemellett Hohensalzburg vára, a Mirabell-kastély, illetve a közeli Hellbrunni kastély is, melyeknek jó időben a parkja is gyönyörű.

Szintén izgalmas ünnepi program a Mozart téren található a Mozart emlékmű, illetve a Salzburgi Karácsonyi Múzeum, ami nem csak adventkor, hanem egész évben látogatható. Advent idején a Játékmúzeum és a Dómnegyed speciális karácsonyi kiállításokat rendez. Az ünnepi forgatag zenés rendezvényein rendszeresen eléneklik a Csendes éj című dalt is, melynek eredeti verziója szintén Salzburghoz köthető. A város híres nevezetességei mindemellett a Neugebäude palota, a Salburgi Szabadtéri Múzeum, a Marionettszínház, kisgyermekes családok számára pedig kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújthat a Salzburgi Állatkert is.