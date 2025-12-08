Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg.
Így vásárolnak a magyarok ajándékot 2025 karácsonyán: ez a döntő faktor idén
A magyar vásárlók impulzívabbak, mint gondolnánk: egy friss kutatás szerint 57 százalékuk elsősorban az akciók hatására vásárol, vagyis a kedvezmény önmagában képes beindítani a döntést, még akkor is, ha a termékre valójában nincs is szükség. A kutatás alapján a leárazások sokaknál érzelmi reakciót váltanak ki, ugyanis a válaszadók 39 százaléka kifejezetten azért vásárol, hogy jutalmazza magát vagy javítsa a hangulatát, ami az ünnepi szezon előtt különösen erős hatás lehet.
A Black Friday és a karácsony közötti időszakban a vásárlók gyakran a gyors döntéseket részesítik előnyben, ugyanakkor később sokszor megbánják ezeket. A felmérés szerint a megkérdezettek 33 százaléka időnként, további 21 százaléka pedig gyakran vagy mindig érez bűntudatot vagy bánatot a felesleges vásárlások után. Ez azt mutatja: a kedvezmények hajtják a döntéseket, de a valós áruk ismerete nélkül sokan érzik úgy, hogy rosszul választottak.
Ezzel párhuzamosan erősödik a tudatos vásárlói magatartás: a válaszadók mindössze 7 százalékát befolyásolják a közösségi média hirdetései, vagyis a fogyasztók elsősorban nem reklámok, hanem árak alapján döntenek. A probléma csak az, hogy nem minden akció valódi, és ezt a vásárlók csak ritkán tudják megállapítani.
Éppen ezért kerülnek előtérbe a digitális árkövető és árelőzmény funkciók. Ezek a technológiák igen hasznos döntéstámogató eszközök: automatikusan figyelik az árak alakulását, és objektív adatok alapján mutatják meg, mikor jelent valódi megtakarítást egy ajánlat.
A kutatás adataiból kirajzolódik a „kedvezménypszichológia”:
- a magyarok többsége (57,2%) egy jól kommunikált akcióval könnyen megnyerhető,
- a megbánás aránya magas (49%),
- az érzelmi motiváció erős (39%),
Ezek kifejezetten érdekes adatok, ugyanis a karácsony előtti vásárlási időszakban különösen nagy a zaj a piacon: a kereskedők gyakran a „rövid érvényességű” vagy „limitált idejű” akciókkal próbálják növelni az impulzusokat, miközben a termékek ára sok esetben csak néhány nappal az akció előtt emelkedik meg. Az ár-előzmény grafikon ilyenkor mutatja meg igazán a szerepét: a vásárlók könnyen ellenőrizhetik, hogy valódi árcsökkenésről van-e szó, vagy csupán marketingfogásról.
Mit tehetnek a vásárlók, hogy elkerüljék a megbánást az ünnepek előtt?
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- Nézzék meg az ár-előzményt: ha az ár néhány napja még magasabb volt, gyanús lehet az akció.
- Kerüljék az „azonnal döntök” csapdát: az érzelmi késztetés sokszor néhány perc alatt elmúlik, ellenkező esetben bűntudat követheti a döntést
- Hasonlítsák össze több bolt ajánlatait: akár 20–30% különbség is lehet ugyanarra a termékre.
A kedvezmények erős érzelmi hatást váltanak ki, ezért sok vásárlás csak pillanatnyi impulzusra épül. A kutatásból jól látszik, hogy a vásárlók egy része később megbánja ezeket a döntéseket. A valódi ár-átláthatóság ezért kulcsfontosságú: az ár-előzmény és áreséskövető eszközök egyértelműen megmutatják, mikor csökkent ténylegesen az ár, és mikor csak látszatkedvezményről van szó. Ezek a funkciók valójában egyfajta ’digitális józanságot’ adnak a vásárlóknak
– fogalmazott Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
Pénzcentrum Boldogságkutatás 2025
Elégedett vagy az életeddel? Jó az anyagi helyzeted, az egészséged? Vgy épp ellenkezőleg: úgy érzed, lehetnének jobbak is a dolgok? Akárhogy is: segítsd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum Boldogságkutatását!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Megosztott a világ a készpénzhasználatban: míg a legszegényebb országok szinte teljesen készpénzalapúak, a leggazdagabb államok már szinte készpénzmentesen működnek.
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
Az üzletek forgalma 0,5%-kal nőtt egy hónap alatt, ami illeszkedik az elmúlt időszak növekvő trendjébe.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.