Így vásárolnak a magyarok ajándékot 2025 karácsonyán: ez a döntő faktor idén

A magyar vásárlók impulzívabbak, mint gondolnánk: egy friss kutatás szerint 57 százalékuk elsősorban az akciók hatására vásárol, vagyis a kedvezmény önmagában képes beindítani a döntést, még akkor is, ha a termékre valójában nincs is szükség. A kutatás alapján a leárazások sokaknál érzelmi reakciót váltanak ki, ugyanis a válaszadók 39 százaléka kifejezetten azért vásárol, hogy jutalmazza magát vagy javítsa a hangulatát, ami az ünnepi szezon előtt különösen erős hatás lehet.

A Black Friday és a karácsony közötti időszakban a vásárlók gyakran a gyors döntéseket részesítik előnyben, ugyanakkor később sokszor megbánják ezeket. A felmérés szerint a megkérdezettek 33 százaléka időnként, további 21 százaléka pedig gyakran vagy mindig érez bűntudatot vagy bánatot a felesleges vásárlások után. Ez azt mutatja: a kedvezmények hajtják a döntéseket, de a valós áruk ismerete nélkül sokan érzik úgy, hogy rosszul választottak.

Ezzel párhuzamosan erősödik a tudatos vásárlói magatartás: a válaszadók mindössze 7 százalékát befolyásolják a közösségi média hirdetései, vagyis a fogyasztók elsősorban nem reklámok, hanem árak alapján döntenek. A probléma csak az, hogy nem minden akció valódi, és ezt a vásárlók csak ritkán tudják megállapítani.

Éppen ezért kerülnek előtérbe a digitális árkövető és árelőzmény funkciók. Ezek a technológiák igen hasznos döntéstámogató eszközök: automatikusan figyelik az árak alakulását, és objektív adatok alapján mutatják meg, mikor jelent valódi megtakarítást egy ajánlat.

A kutatás adataiból kirajzolódik a „kedvezménypszichológia”:

a magyarok többsége (57,2%) egy jól kommunikált akcióval könnyen megnyerhető,

a megbánás aránya magas (49%),

az érzelmi motiváció erős (39%),

Ezek kifejezetten érdekes adatok, ugyanis a karácsony előtti vásárlási időszakban különösen nagy a zaj a piacon: a kereskedők gyakran a „rövid érvényességű” vagy „limitált idejű” akciókkal próbálják növelni az impulzusokat, miközben a termékek ára sok esetben csak néhány nappal az akció előtt emelkedik meg. Az ár-előzmény grafikon ilyenkor mutatja meg igazán a szerepét: a vásárlók könnyen ellenőrizhetik, hogy valódi árcsökkenésről van-e szó, vagy csupán marketingfogásról.

Mit tehetnek a vásárlók, hogy elkerüljék a megbánást az ünnepek előtt?

Nézzék meg az ár-előzményt: ha az ár néhány napja még magasabb volt, gyanús lehet az akció.

Kerüljék az „azonnal döntök” csapdát: az érzelmi késztetés sokszor néhány perc alatt elmúlik, ellenkező esetben bűntudat követheti a döntést

Hasonlítsák össze több bolt ajánlatait: akár 20–30% különbség is lehet ugyanarra a termékre.

A kedvezmények erős érzelmi hatást váltanak ki, ezért sok vásárlás csak pillanatnyi impulzusra épül. A kutatásból jól látszik, hogy a vásárlók egy része később megbánja ezeket a döntéseket. A valódi ár-átláthatóság ezért kulcsfontosságú: az ár-előzmény és áreséskövető eszközök egyértelműen megmutatják, mikor csökkent ténylegesen az ár, és mikor csak látszatkedvezményről van szó. Ezek a funkciók valójában egyfajta ’digitális józanságot’ adnak a vásárlóknak

– fogalmazott Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

