2025. augusztus 19. kedd
28 °C Budapest
Anya és gyermeke írószer vásárlás közben egy boltban.
Vásárlás

Ilyen akció évente csak egyszer van a boltokban: indulhat a roham a Lidl-be, Sparba, Tescóba

Hegyi Letícia
2025. augusztus 19. 11:28

Lassan végéhez közeledik a nyári szünet, és sok gyerek már izgatottan várja, hogy újra becsengessenek. Az iskolakezdés azonban nem csak izgalommal, hanem jelentős anyagi befektetéssel is jár: a teljes tanfelszerelés több tízezer forintba is kerülhet. Jó hír viszont, hogy az üzletláncok minden évben készülnek akciókkal, és ez idén sincs másként. A Pénzcentrumnál most a nagy áruházak iskolakezdési akcióit vettük górcső alá.

Augusztus végéhez közeledve sok család bevásárlólistájának elején a tej, a tojás és a kenyér helyét felváltják a füzetek, a ceruzák és a tollak. Az iskolakezdés komoly kiadással jár, mellyel az üzletláncok is tisztában vannak, ezért minden évben igyekeznek különböző iskolakezdési akciókkal megnyerni a vásárlókat. Összegyűjtöttük, hogy idén milyen kedvezményekkel találkozhatunk az Aldi, a Lidl, a Spar és a Tesco polcainál.

Aldi

Mint korábban beszámoltunk, az Aldi idén sem hagyta az utolsó pillanatra az iskolai felszerelések árusítását, a tanévkezdési akciót már júliusban megkezdték. A kínálatban szerepelnek spirálfüzetek, jegyzetfüzetek, mappák és viaszkréták is. Az árak a következők: az A5-ös jegyzetfüzet 999 forintért kapható, a legolcsóbb írószercsomagok pedig 399 forinttól elérhetők.

Lidl

A Lidl évek óta erős szereplője az iskolakezdési szezonnak. Idén július 31-én kezdék a tanévkezdési akciót, melyet augusztus 14-én tovább bővítettek. Aktuális akciós szórólapjuk szerint a következő árakkal találkozhatunk üzleteikben: a tolltartó 1999 forintba, a töltött tolltartó, mely tartalmaz 12 filcet, 12 színesceruzát, 1 grafitceruzát, 1 hegyezőt, 1 radírt, 1 vonalzót, 1 postairónt és 1 órarendet, 2999 forintba kerül. Tollkészlet 699 forinttól kapható, ceruzakészlet 599 forinttól, füzet pedig 59 forinttól, de ennek ára sokszorozódhat, ha nagyobb alakú (119 forint), spirál (299 forint) vagy valamilyen design (149 forint) füzetet választunk. 

Spar

Az Interspar üzleteiben az alábbi akciók közül szemezgethetünk: a tolltartót 1499 forintért, a töltött tolltartót 2899 forintért árulják, iskolatáska pedig 3499 forinttól kapható. Színesceruza készlet 419 forinttól, grafitkészlet 399 forinttól, tollkészlet pedig 349 forinttól elérhető. A füzetek ára itt is hasonlóan alakul, mint a Lidlnél, 43 forinttól már elérhetőek a legolcsóbb darabok, de a spirálfüzetért, vagy a valamilyen mintával díszített típusokért több száz forintot is elkérhetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Tesco

A Tesco erőssége a választék, valamint gyakoriak náluk a hűségprogramhoz kapcsolódó kedvezmények is. Akciós termékeik között most is számos olyan szerepel, melyekért még olcsóbban juthatunk hozzá, ha rendelkezünk Clubcard kártyával: a tolltartó így 1399 forintba, a töltött tolltartó 2999 forintba, az iskolatáska pedig 1499 forintba kerül. Utóbbi esetében azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez az alapdarab ára, a dizájnosabb, divatosabb darabok 6 és 20 ezer forint között mozognak. Színesceruza készlet 299 forinttól, grafitkészlet 349 forinttól, tollkészlet pedig 689 forinttól kapható. A füzetek ára itt is 43 forinttól indul, de spirál, keménytáblás vagy mintás darabok esetén több száz forint is lehet.

Az iskolakezdési akciók nemcsak spórolási lehetőséget jelentenek, hanem abban is segítenek, hogy a szülők egy helyen és gyorsan be tudják szerezni a szükséges tanfelszerelést. Érdemes figyelni az akciós újságokat és az online kínálatot, mert a legjobb ajánlatok sokszor csak rövid ideig érhetőek el.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #akció #iskola #aldi #oktatás #lidl #spar #iskolakezdés #tanszer #interspar #akciók #tanszerek

