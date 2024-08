Egy éve volt utoljára ilyen akció a hazai boltokban: lépett a Lidl, SPAR - külön akciós újságot nyomtattak

Már csak egy hónap ván hátra, és kezdődik az új tanév. A készülődés igencsak megterheli a magyar családokat, hiszen az iskolakezdés gyermekenként akár az 50 ezer forintra is rúghat. Szerencsére az idei évben is széles tanszer-kínálattal és erős akciókkal várják a szülőket az áruházláncok, így sokat spórolhat, aki körültekintően vásárol.

Alig több mint egy hónap van hátra a nyári szünetből és megkezdődik a 2024/25-ös tanév. Mint arról a tanév rendjét rögzítő rendelet alapján mi is beszámoltunk, A 2024/25-ös tanév 2024. szeptember 2-án kezdődik és 2025. június 20-án ér véget.

Az iskolakezdésig azonban még sok a teendő, mind az intézményeknek, mind a szülőknek és a diákoknak is akadnak feladatai szép számmal, hogy felkészülten indulhasson el szeptemberben az oktatás. Épp a minap írtunk róla például, hogy augusztus 1-jén megkezdődik a tankönyvek kiszállítása az iskolákba.

Negyvenkét kiadó több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak" és amelyben benne volt az Oktatási Hivatal (OH) által az elmúlt tanévben kifejlesztett csaknem 200 tankönyv is

- Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára.

Robbantották a tanszer-akciókat a boltláncok

Noha a tankönyvekről már nem a családoknak kell gondoskodnia a legtöbb hazai intézményben, az egyéb tanszerek beszerzése így is komoly terhet jelent. Az iskolakezdés költségei ugyanis, még az ingyenes tankönyvek mellett is rendkívül magasak. A Pénzcentrum iparági információi szerint

az iskolakezdés gyerekenként akár az 50 ezer forintot is meghaladhatja idén,

és ebben a méret- és szezonváltás miatt szükséges ruhák ára nincs benne. A legmélyebben pedig annak kell a zsebébe nyúlnia, akiknek a gyermeke most kezdi az általános iskolát vagy abban a korban van, ahol már szükséges a tanuláshoz digitális eszközöket is beszerezni. Jó hír, hogy az idei évben is kétszer utalják a családi pótlékot augusztusban, ezzel is enyhítve a szülők terheit.

Idén tehát rendkívül fontos szerepe lesz annak, hogy milyen áron szerezhetők be a tanszerek, hiszen a magyarok igencsak árérzékenyek. Nem véletlenül feküdnek rá erre az időszakra a hazai FMCG-hálózatok: Az ALDI, Lidl, Penny, Tesco, Spar ilyenkor hagyományosan feltölti a készleteit a különböző tanszerekkel, köztük írószerekkel és füzetekkel is.

Szinte mindegyik láncban megtalálhatóak már a szükséges felszerelések, és van, ahol az aktuális akciós újságban hirdetik a különböző iskolakezdéshez kapcsolódó termékeket, de akad olyan áruházlánc is, amelyik önálló kedvezményes katalógussal segíti a vásárlókat a tájékozódásban. Érdemes átlapozni mindegyik akciós újságot, ugyanis

ha nem egy helyen veszünk meg mindent, hanem hajlandóak vagyunk több boltba is elmenni, rengeteg pénzt spórolhatunk.

Írtunk például arról, hogy megjelent a Lidl legújabb iskolakezdési katalógusa, amelyben a legfontosabb tanszerek, kreatív eszközök, könyvek és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termékek széles választéka található meg. De beszámoltunk már arról is, hogy kedvező ár-érték arányú, minőségi tanszereket és újrahasznosított alapanyagokból készült írószereket kínál akciós kiadványában az idei iskolakezdéshez a SPAR Magyarország. Az Interspar hipermarketek kínálatában csaknem ezerféle árucikk található meg a kategóriában.

Beiskolázási támogatás egészségpénztári tagoknak Sokan nem tudják, pedig egészségpénztárral több tízezer forintot is megtakaríthatnak a szülők tanévkezdéskor. A beiskolázási támogatás ugyanis egy önsegélyező szolgáltatás, amelyet a legtöbb egészségpénztár már kínál a tagoknak. A támogatást azok az egészségpénztári tagok tudják igénybe venni, akiknek már van 180 napos egyenleg az egészségszámlájukon, illetve lesz, mire a számlák elszámolásához nyitva álló 120 nap letelik.

És akkor nézzünk néhány konkrét példát! Amennyiben fellapozzuk az ALDI eheti akciós újságját, akkor tematikus oldalakon tárul elénk a tanszerek garmadája. A teljesség igénye nélkül, az ALDI-ban lehet kapni tolltartót már 1999 Ft-ért, iskolatáskát pedig 9999 Ft-ért. Érdekesség azonban, hogy az ALDI és a csőveszteséges Tesco sem (utóbbinál még a heti akciós újságba sem fért be egytelen iskolakezdési akció sem) rukkolt elő egyelőre az iskolai különkiadványával, mint azt tette például a LIDL és a SPAR is.

A Lidl 17 olalas akciós magazinnal készült az iskolakezdésre, míg az Interspar hipermarketek dedikált akciós újságja 15 oldalon listázza a különböző tanszereket és egyéb iskolekezdésez szükséges kiegészítőket. A fenti két példánál maradva, a SPAR-ban már lehet kapni tolltartót 1299 Ft-tól, míg hátizsákokat 1799 Ft-tól 16990 Ft-ig listáz az akciós újság. A Lidl-ben pedig van iskolatáska szett, ami a tornazsákot és a tolltartót is tartalmazza és 19 999 Ft-be kerül; de sima ergonomikus iskolatáska is van most 5999 Ft-ért.

Fontos változások a 2024/25-ös tanévben!

Persze lesznek fajsúlyos változások is a 2024/25-ös tanévben: mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: az Országgyűlés nemrégiben elfogadott törvénymódosítása jelentős változásokat hozott a magyarországi iskolákban a mobiltelefon-használat szabályozása terén. A lépés nem aratott osztatlan sikert: bár a Pénzcentrum kutatása szerint a szülők többsége egyetért az intézkedéssel, a diákszervezetek tiltakoznak a szeptembertől élesedő iskolai mobiltelefon-tiltás ellen.