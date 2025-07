Már júliusban óriási iskolakezdési akcióbombát robbantott az Aldi: ezt keresi most mindenki

Bár még tombol a nyár, az Aldi már július végén megkezdte a tanévkezdési akciót: színes füzetek, írószerek és egyéb iskolaszerek töltik meg az áruház polcait, kedvező árakon csábítva a korán készülő szülőket.

Bár még javában tart a nyár, az Aldi máris felkészült az iskolakezdésre. A boltlánc akciós kínálattal csábítja a vásárlókat: az üzletekben színes és praktikus tanszerek sorakoznak a polcokon – ceruzák, füzetek, tolltartók, festékek és különféle írószerek között válogathatunk.

A kínálatban megtalálhatók spirálfüzetek, jegyzetfüzetek, mappák, sőt, még forgatható viaszkréták is. Az árak is kedvezőek: például A5-ös jegyzetfüzet már 999 forintért kapható, míg a legolcsóbb írószercsomagok már 399 forinttól elérhetők:

Akciók az Aldiban.

Úgy tűnik, az Aldi idén sem hagyja az utolsó pillanatra az iskolai felszerelések árusítását – a korai készülődéssel a szülők pénztárcáját és idegeit is kíméli.

Jó hír a felvidéki magyaroknak

Nem csak Magyarországon pörög már a suliszezon: a szlovákiai Lidl áruházakban is tombol a sulikezdési láz. A szomszédos országban is egyre több tanszer kerül a polcokra, és a magyarhoz hasonló árakon kínálnak hátizsákokat, füzeteket és kreatív eszközöket, ezzel is jelezve, hogy a tanévkezdés már nincs is olyan messze. Íme:

Akciók a szlovák Lidl-ben.

Úgy tűnik, a boltok idén sem bízzák a véletlenre az iskolakezdést – a korai készülődés segíti a családokat abban, hogy ne egyszerre kelljen mindent beszerezniük az utolsó napokban.