Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése. Céljuk, hogy az élet minden területén odafigyeljenek a gyerekekre. Programjaikon keresztül támogatják a felnőtteket és az intézményeket is, hogy jól tudjanak válaszolni a gyerekek szükségleteire. Az Alapítvány Nemecsek programja a gyerekkori bántalmazás ellen lép fel. A Pénzcentrumnak az alapítvány pszichológusa, Rosta Ágnes beszél az iskolakezdés nehézségeiről.

Pénzcentrum: Hogyan készüljenek az iskolakezdésre a szülők?

Rosta Ágnes: Az iskolakezdés, az óvoda-iskola átmenete sokféle érzelmet hozhat magával mind a gyerekek, mind a szülők számára. Izgalmat, félelmet, bizonytalanságot, megkönnyebbülést, sőt bűntudatot is átélhetünk. Természetesen nem csak az első év kezdetén éljük ezt át, a tanév megkezdése kihívást jelenthet a családoknak. Ha iskolaváltásra kerül a sor, akkor még megterhelőbb lehet az évkezdés. Az iskolakezdésre való felkészülést több területre bonthatjuk. Egyrészt a felszerelés, logisztika kérdése (mit kell vásárolnunk, hogyan jut el a gyerek az iskolába, mikor kell lefeküdnie este), másrészt magával a tanulással kapcsolatos kérdéseket is tisztázni kell a családon belül (jár-e majd különórára a gyerek, hogyan és mikor írja meg a házi feladatot). Még fontosabb az érzelmi felkészülés. Bárhogy is érez a gyerek az iskolakezdéssel kapcsolatban, fontos, hogy engedjük meg, fogadjuk el, ha fél, izgul, vagy ha nem akar iskolába menni. Ne próbáljuk rögtön eloszlatni a félelmét vagy pozitívba átfordítani az aggodalmait, ne bagatellizáljuk el az érzéseit, inkább erősítsük meg benne, hogy természetes, amit érez, és beszélgessünk arról, hogyan tudja ezt kezelni. A szülő együttérzése, hallgatása hozzásegítheti a gyereket a saját megoldáshoz.

Miként tudunk segíteni?

Fontos a gyerek bevonása a készülődésbe, ha például közösen vesszük meg a tanszereket, pakoljuk be az iskolatáskát, rendezgetjük a tolltartót. Természetesen minden gyerek számára az egyedi megközelítés – amit a szülők ismernek - a hasznos. Korosztálytól is függ, hogy mennyire tudja megosztani velünk az érzéseit, de mindenképpen fontos tudni, hogy a gyerek csak akkor tudja jól érezni magát az iskolában, ha biztonságban is érzi magát. Biztosítanunk kell, el kell mondanunk neki, hogyan, kitől kérhet segítséget, kihez fordulhat. Ez is erősíti a szülő-gyerek bizalmi kapcsolatot, amihez- bár közhelyesnek tűnik- sok beszélgetésen és az együtt töltött minőségi időn át vezet az út. Sokszor előjönnek szülőként a saját emlékeink is az iskolával kapcsolatban. Akár azért, mert nagyon szerettünk iskolába járni, vagy mert utáltuk ezeket az éveket. Ha erre tudatosan ránézünk, elgondolkodunk ezen, akkor már tettünk egy lépést afelé, hogy a gyerek iskolakezdésére úgy tudjunk tekinteni, hogy ez az ő tapasztalata, élménye lesz, így kevésbé színezi át a mi élményvilágunk.

Ez azért is fontos, mert a gyerekek érzékenyen reagálnak a szülők hangulatára. Ha mi nyugodtan, bizakodva tekintünk az iskolakezdésre, az segíthet abban, hogy a gyerek is magabiztosabban kezdje meg a tanévet.

Mire figyeljenek a szülők?

Ha a családra egyébként is jellemző, hogy a szülők és gyerekek rendszeresen beszélgetnek, kapcsolódnak egymáshoz, ismerik egymás világát, akkor könnyebben észrevesszük, ha a gyerek esetleg nem érzi jól magát az iskolában, vagy bántják. Akár anélkül is, hogy ezt Ő elmondaná nekünk. Sajnos nagyon gyakori jelenség az iskolai bántalmazás, a bullying: a legfrissebb kutatások szerint, ebben a gyerekek 85%-a volt már érintett. Ezért fontos tisztában lennünk ennek a fogalmával, dinamikájával.

Nagyon lényeges, hogy rendszeres és bizalmon alapuló kapcsolatot alakítsunk ki az osztályfőnökkel, az iskolával, hiszen így hamarabb értesülhetünk arról, ha probléma adódik, és közösen, időben tudunk megoldást keresni.

Az iskola és a szülők együttműködése kulcsfontosságú abban, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, és ha bántalmazás vagy kirekesztés történik, akkor meg tudjuk tenni a megfelelő lépéseket. Ha tartósan szorong, nehezen alszik el (vagy túl sokat alszik), testi tünetei vannak, például gyakran fájlalja a hasát vagy a fejét, mindenképpen foglalkozzunk vele és támogassuk abban, hogy a helyzet megoldódjon. Szükség esetén érdemes szakemberhez (akár az iskolában forduló pszichológushoz, iskolai szociális segítőhöz is) fordulni.

EZ IS ÉRDEKELHET Őszi szünet 2025: mikor lesz az iskolai őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet a 2025/26-os tanévben? Őszi szünet 2025/2026: mikor lesz az iskolai őszi szünet 2025 évében? Tudd meg, a 2025/26 őszi szünet dátuma mellett mikor lesz téli szünet 2025 és 2026 tavaszi szünet!

Milyen változások várhatók a gyerekek életében az iskolakezdéskor?

Az iskolakezdés mindig nagy fordulópont a gyerekek életében, hiszen a mindennapi életük szinte minden területével kapcsolatos változásokat hoz magával. Ezzel együtt természetesen megváltozik a család élete is. Az egyik legjelentősebb a napi rutin átalakulása. Korábban kell kelni, hosszabb ideig kell koncentrálni. Jóval több kötöttséggel találkozunk, mint a nyári szünetben vagy az óvodában. A szabad játék ideje csökken, helyette megjelennek a rendszeres feladatok, a házi feladat, a felelősség. Ezzel párhuzamosan nő az önállóság iránti elvárás is feléjük. Ez lehet izgalmas kihívás is, de természetesen szorongással is járhat, személyiségtől függően. Felértékelődik a társas és a kortárs kapcsolatok szerepe. A kortársak véleménye és visszajelzései egyre nagyobb hatással vannak a gyerek önbizalmára és önértékelésére.

Iskola után előfordulhat, hogy egy hosszú, megterhelő nap után a gyerek fáradt és nyűgös délutánonként. Adjunk neki időt otthon mielőtt beszélgetést kezdeményezünk, de legyünk jelen és maradjunk elérhetőek érzelmileg is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan lehet(ne) kezelni ezt a nagy lépés a gyerekek és a család életében?

Fontos elfogadni, hogy ez egy folyamat. Nem várhatjuk el sem a gyerektől, sem magunktól, hogy zökkenőmentesen, pár nap alatt belerázódunk az új helyzetbe. A kezdeti nehézségek, fáradtság, sírás vagy ellenállás természetes velejárói lehetnek az alkalmazkodásnak. Ilyenkor a legnagyobb segítség az, ha szülőként türelmesek maradunk és megengedjük ennek a folyamatnak a megélését.

Nagyon jó, ha a család kialakít egy kiszámítható napirendet, amiben van helye a pihenésnek, a közösen eltöltött időnek, kapcsolódásnak, elegendő alvásnak is. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, a pedagógusok, az iskola partner, ha kérdésünk van, bizonytalanok vagyunk valamiben, akkor forduljunk hozzájuk bizalommal és nyitottsággal. Ha van rá lehetőség, találkozhatunk az iskolakezdés előtt a gyerek (leendő) osztálytársaival vagy barátaival. Egy már ismerős gyerek a tanteremben sokszor megnyugtató kapaszkodó.

Az iskola kezdése előtt szükség lehet új szabályok, keretrendszerek alkotására is, például az okoseszköz-használattal kapcsolatban. Optimális esetben ebbe vonjuk be a gyereket. Közösen készíthetünk akár digitális házirendet is. Az ennek kapcsán kialakuló beszélgetés a szülők és a gyerekek között nemcsak a szabályok elfogadását könnyíti meg, hanem erősíti a bizalmat és a közös felelősségérzetet is.

Mit tehetnek a szülők, ha a gyerek nemcsak az iskolakezdéskor, hanem hosszabb távon is nehezen alkalmazkodik az iskolai keretekhez?

Először is fontos türelemmel és megértéssel fordulni a gyerek felé, hiszen mindenki más tempóban alkalmazkodik. Érdemes az osztályfőnökkel egyeztetni, hogy együtt keressenek megoldást. Ha a nehézségek tartósan fennállnak, például, ha a gyerek folyamatosan szorong, kerüli az iskolát, vagy jelentősen romlik a teljesítménye, érdemes szakember, például iskolapszichológus segítségét kérni.

A legfontosabb, hogy ne érezze egyedül magát a problémájával, hanem tudja, hogy mellette állunk és támogatjuk.