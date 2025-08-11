2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
The boy sits in school while attending classes on a whiteboard. Selective focus. High quality photo
Oktatás

Nem csoda a sok szorongó szülő: egy vagyonba van az iskolakezdés egy gyereknek

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 18:33

A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak, de az elsős gyermekek iskoláztatása sok esetben a 100 ezer forintot is elérheti. A válaszadók egyötöde munkáltatói támogatásra is számít, leggyakrabban pénzbeli juttatás vagy vásárlási utalvány formájában.

Friss felmérése alapján egyértelmű, hogy az első osztályba lépő gyerekek beiskolázása jelenti a legnagyobb anyagi terhet a családok számára. Az alapfelszerelések – füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés – megvásárlására a válaszadó szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ.

Ennél a korosztálynál az iskolatáska költsége is jelentős: a szülők fele 25 ezer forint alatti, másik fele pedig 25-40 ezer forintos árfekvést választ, miközben a tornacipőre, tornaruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forintnyi kiadás jut. „Így nem meglepő, hogy az elsősök szüleinek fele 50-75 ezer forintos, egynegyedük 76-100 ezer forintos teljes iskolakezdési költséggel számol, és minden hetedik válaszadó szerint a kiadások a 100 ezer forintot is meghaladják” – hangsúlyozza Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

Felső tagozattól enyhülnek az iskolakezdési kiadások

A 2-4. osztályos tanulók esetében már lényegesen kisebb a pénzügyi nyomás: a megkérdezettek fele 20-30 ezer forintból oldja meg az alapfelszerelés beszerzését, ötödük 30-40 ezer forintot költ, és csupán minden tizedik család lépi át a 40 ezer forintos határt. A teljes beiskolázási büdzsé többségüknek 50 ezer forint alatt marad, bár tízből négy család 50-75 ezer forinttal kalkulál. A felső tagozatban tovább mérséklődnek a kiadások: az alapfelszerelések többnyire 20-30 ezer forintba kerülnek, és a tanévkezdési költség az esetek kétharmadában 50 ezer forint alatti. Ebben a korosztályban már nem mindennapos új iskolatáskát venni, hiszen a szülők tartós, ergonomikus darabokat preferálnak.

Előre tervezéssel csökkenthető a teher

Az iskolakezdési bevásárlást a családok többsége augusztusra időzíti: 60 százalékuk ekkor vásárolja meg a szükséges eszközöket, 25 százalék már júliusban, míg 15 százalék az év során folyamatosan gyűjtöget. Gyaraki Dávid szerint érdemes tartós és ergonomikus iskolatáskát, minőségi tanszereket és sportfelszereléseket választani, hiszen ezek több évig szolgálhatják a gyerekeket, így hosszú távon csökkenthetik a ráfordításokat. A felmérésből az is kiderült, hogy a szülők egyötöde kap munkáltatói támogatást a tanévkezdésre, többnyire pénzbeli juttatás vagy vásárlási utalvány formájában.

Aktív tanévkezdés: így sportolnak a gyerekek

Az iskolakezdéssel együtt a sportolási rutin is új lendületet kap: a gyerekek egyre nagyobb arányban járnak rendszeresen edzésre. Az alsósok háromnegyede, a felsősök kétharmada vesz részt valamilyen mozgásformában hetente legalább egyszer. A kisebbeknél az úszás, a tánc és a foci a legnépszerűbb, a nagyobbaknál pedig a röplabda, kosárlabda és atlétika is előkelő helyen végzett. Az edzések gyakorisága a gyermek életkorával együtt nő: alsó tagozatban jellemzően heti 1-2 alkalom, felső tagozatban már heti 3-4 edzés is megszokott.

Címlapkép: Getty Images
#kiadás #iskola #oktatás #iskolakezdés #tanszer #bevásárlás #szülők #tanszerek

1
2 hónapja
Hivatalos a 2025/26-os tanév rendje: mikor lesz őszi szünet és téli szünet? Itt a tavaszi szünet dátuma, ekkor kezdődik az érettségi, beiratkozás
2
4 hete
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
3
4 napja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
4
1 hónapja
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
5
1 hónapja
Döntött a kormány a pedagógusok béremeléséről: itt vannak a pontos részletek
