Nem csoda a sok szorongó szülő: egy vagyonba van az iskolakezdés egy gyereknek

Az élethosszig tartó tanulás (angolul: lifelong learning) ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele a mai munkaerőpiacon.
A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak, de az elsős gyermekek iskoláztatása sok esetben a 100 ezer forintot is elérheti. A válaszadók egyötöde munkáltatói támogatásra is számít, leggyakrabban pénzbeli juttatás vagy vásárlási utalvány formájában.
Friss felmérése alapján egyértelmű, hogy az első osztályba lépő gyerekek beiskolázása jelenti a legnagyobb anyagi terhet a családok számára. Az alapfelszerelések – füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés – megvásárlására a válaszadó szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ.
Ennél a korosztálynál az iskolatáska költsége is jelentős: a szülők fele 25 ezer forint alatti, másik fele pedig 25-40 ezer forintos árfekvést választ, miközben a tornacipőre, tornaruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forintnyi kiadás jut. „Így nem meglepő, hogy az elsősök szüleinek fele 50-75 ezer forintos, egynegyedük 76-100 ezer forintos teljes iskolakezdési költséggel számol, és minden hetedik válaszadó szerint a kiadások a 100 ezer forintot is meghaladják” – hangsúlyozza Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.
Felső tagozattól enyhülnek az iskolakezdési kiadások
A 2-4. osztályos tanulók esetében már lényegesen kisebb a pénzügyi nyomás: a megkérdezettek fele 20-30 ezer forintból oldja meg az alapfelszerelés beszerzését, ötödük 30-40 ezer forintot költ, és csupán minden tizedik család lépi át a 40 ezer forintos határt. A teljes beiskolázási büdzsé többségüknek 50 ezer forint alatt marad, bár tízből négy család 50-75 ezer forinttal kalkulál. A felső tagozatban tovább mérséklődnek a kiadások: az alapfelszerelések többnyire 20-30 ezer forintba kerülnek, és a tanévkezdési költség az esetek kétharmadában 50 ezer forint alatti. Ebben a korosztályban már nem mindennapos új iskolatáskát venni, hiszen a szülők tartós, ergonomikus darabokat preferálnak.
Előre tervezéssel csökkenthető a teher
Az iskolakezdési bevásárlást a családok többsége augusztusra időzíti: 60 százalékuk ekkor vásárolja meg a szükséges eszközöket, 25 százalék már júliusban, míg 15 százalék az év során folyamatosan gyűjtöget. Gyaraki Dávid szerint érdemes tartós és ergonomikus iskolatáskát, minőségi tanszereket és sportfelszereléseket választani, hiszen ezek több évig szolgálhatják a gyerekeket, így hosszú távon csökkenthetik a ráfordításokat. A felmérésből az is kiderült, hogy a szülők egyötöde kap munkáltatói támogatást a tanévkezdésre, többnyire pénzbeli juttatás vagy vásárlási utalvány formájában.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Aktív tanévkezdés: így sportolnak a gyerekek
Az iskolakezdéssel együtt a sportolási rutin is új lendületet kap: a gyerekek egyre nagyobb arányban járnak rendszeresen edzésre. Az alsósok háromnegyede, a felsősök kétharmada vesz részt valamilyen mozgásformában hetente legalább egyszer. A kisebbeknél az úszás, a tánc és a foci a legnépszerűbb, a nagyobbaknál pedig a röplabda, kosárlabda és atlétika is előkelő helyen végzett. Az edzések gyakorisága a gyermek életkorával együtt nő: alsó tagozatban jellemzően heti 1-2 alkalom, felső tagozatban már heti 3-4 edzés is megszokott.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a népszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat.
Több tanárra próbáltak nyomást gyakorolni iskolavezetők, hogy gyenge teljesítményértékelésük miatt közös megegyezéssel távozzanak az állásukból.
Jelentős különbségek mutatkoznak a 2025-ös felsőoktatási felvételin a képzési területek népszerűsége között.
Az áruházlánc tapasztalatai szerint sok szülő már júliusban elkezdi a beszerzést.
Érik az összeomlás a magyar iskolákban: sosem látott elöregedési hullám söpörhet végig a tanári szakmán
A frissen érettségizettek aránya folyamatosan csökken: míg 2020-ban a felvettek 30,3 százaléka, 2022-ben 26,4 százaléka tartozott a 18-19 éves korosztályba.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2024/2025-ös tanévben 329 ezren folytattak tanulmányokat a hazai egyetemeken.
Nem vettek fel a felsőoktatásba? Indulnak a pótfelvételik, rengeteg ingyenes helyet lehet még elcsípni
Augusztus 7-ig lehet jelentkezni a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett szakokra a pótfelvételi eljárásban.
A felvi.hu adatai szerint 2025-ben 95.907 főt vettek fel felsőoktatási intézményekbe, közülük 74.156 fő jutott be államilag támogatott helyekre.
A Tudományos Diákköri Mozgalom már évtizedek óta szerves része a magyar felsőoktatásnak.
Előfordult, hogy óvodásokkal kiabáltak, síppal fegyelmezték őket, vagy fizikailag bántalmazták a gyermekeket.
Majdnem 15 ezer pedagógus készül a nyugdíjra, ehhez képest osztatlan tanárképzésre mindössze alig kétezer felvételiző jutott be a tavaszi eljárásban.
Őszi szünet 2025/2026: mikor lesz az iskolai őszi szünet 2025 évében? Tudd meg, a 2025/26 őszi szünet dátuma mellett mikor lesz téli szünet 2025 és...
Dráguló albérletek, csökkenő kollégiumi férőhelyek – lakhatási kihívások előtt a frissen felvett egyetemisták.
A Magyar Közlöny tanév rendje 2025/26, 2025/26 tanév rendje rendelet: itt a 2025 és 2026 tanév rendje, ekkor lesz a 2025 őszi szünet, 2025 téli...
Rekordszámú hallgató nyert felvételt a magyar felsőoktatásba az idei évben, összesen 95 907 fő kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.
Szerdán este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Idén is több mint 120 ezren jelentkeztek valamely hazai egyetemre vagy főiskolára.
Melyik a világ legokosabb országa? IQ, Nobel-díjak, oktatás és valós teljesítmény – friss videónkból minden kiderül a magyarok teljesítményéről!
Komoly anyagi támogatásban részesülhetnek azok az iskolák, amelyek külföldről hazatérő diákokat fogadnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
