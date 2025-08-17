Megérkeztek az első rossz hírek a sulikezdésre: itt bizony ekkor tetőzik egy nagy Covid-hullám

Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet, éppen az iskolakezdés idején az USA-ban - tudósított a HuffPost.
Jay Weiland fertőzőbetegség-modellező előrejelzése szerint a COVID-19 nyári hulláma szeptember elején éri el csúcspontját az USA-ban. Jenn Dowd, az Oxfordi Egyetem demográfia és népegészségügyi professzora is hivatkozott erre az előrejelzésre, valamint az amerikai járványügyi központ (CDC) adataira, amelyek szerint a fertőzések szinte minden államban emelkednek.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár az előrejelzések nem tökéletesek, értékes információkat tartalmaznak. Jessica Malaty Rivera fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológus szerint a történelmi adatok alapján nem meglepő a nyári hullám, és az iskolakezdés további lökést adhat a vírus terjedésének.
A jelenlegi járványügyi helyzet ugyan enyhébb, mint a tavalyi nyári hullám idején, de a szennyvíz-adatok és a kórházi felvételek is a vírus fokozott jelenlétére utalnak. A szakértők szerint az iskolakezdés és a nyaralásokról való visszatérés tovább növelheti a fertőzések számát.
A CDC ajánlása szerint, ha valaki megfertőződik, maradjon otthon, különüljön el a háztartásában élőktől, és csak akkor térjen vissza a mindennapi élethez, amikor már legalább 24 órája láztalan és a tünetei javulnak. Ezt követően még öt napig ajánlott a maszk viselése és a gyakori kézmosás.
Malaty Rivera szerint azonban ennél szigorúbb óvintézkedésekre van szükség: amíg valaki pozitív gyorstesztet produkál, addig valószínűleg fertőzőképes, ezért kerülnie kell a másokkal való érintkezést, és zárt térben maszkot kell viselnie - írják.
A megelőzés érdekében érdemes frissítő oltást kérni, különösen ha valaki az elmúlt évben nem kapott COVID-19 elleni vakcinát. A 65 év felettiek és az immunhiányos betegek újabb oltásra jogosultak, ha az előző dózis óta eltelt hat hónap.
Dowd professzor szerint a védőoltások mellett fontos a megfelelő szellőztetés, a betegen otthon maradás és a maszk viselése a magasabb kockázatú helyzetekben, például repülőutakon vagy zsúfolt helyeken. Bár a COVID-19 szintje alacsonyabb, mint a korábbi nyári hullámok idején, továbbra is súlyos fertőzést okozhat, amely halálhoz, szövődményekhez és hosszú COVID-hoz vezethet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.