Megérkeztek az első rossz hírek a sulikezdésre: itt bizony ekkor tetőzik egy nagy Covid-hullám

A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet, éppen az iskolakezdés idején az USA-ban - tudósított a HuffPost.

Jay Weiland fertőzőbetegség-modellező előrejelzése szerint a COVID-19 nyári hulláma szeptember elején éri el csúcspontját az USA-ban. Jenn Dowd, az Oxfordi Egyetem demográfia és népegészségügyi professzora is hivatkozott erre az előrejelzésre, valamint az amerikai járványügyi központ (CDC) adataira, amelyek szerint a fertőzések szinte minden államban emelkednek.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár az előrejelzések nem tökéletesek, értékes információkat tartalmaznak. Jessica Malaty Rivera fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológus szerint a történelmi adatok alapján nem meglepő a nyári hullám, és az iskolakezdés további lökést adhat a vírus terjedésének.

A jelenlegi járványügyi helyzet ugyan enyhébb, mint a tavalyi nyári hullám idején, de a szennyvíz-adatok és a kórházi felvételek is a vírus fokozott jelenlétére utalnak. A szakértők szerint az iskolakezdés és a nyaralásokról való visszatérés tovább növelheti a fertőzések számát.

A CDC ajánlása szerint, ha valaki megfertőződik, maradjon otthon, különüljön el a háztartásában élőktől, és csak akkor térjen vissza a mindennapi élethez, amikor már legalább 24 órája láztalan és a tünetei javulnak. Ezt követően még öt napig ajánlott a maszk viselése és a gyakori kézmosás.

Malaty Rivera szerint azonban ennél szigorúbb óvintézkedésekre van szükség: amíg valaki pozitív gyorstesztet produkál, addig valószínűleg fertőzőképes, ezért kerülnie kell a másokkal való érintkezést, és zárt térben maszkot kell viselnie - írják.

A megelőzés érdekében érdemes frissítő oltást kérni, különösen ha valaki az elmúlt évben nem kapott COVID-19 elleni vakcinát. A 65 év felettiek és az immunhiányos betegek újabb oltásra jogosultak, ha az előző dózis óta eltelt hat hónap.

Dowd professzor szerint a védőoltások mellett fontos a megfelelő szellőztetés, a betegen otthon maradás és a maszk viselése a magasabb kockázatú helyzetekben, például repülőutakon vagy zsúfolt helyeken. Bár a COVID-19 szintje alacsonyabb, mint a korábbi nyári hullámok idején, továbbra is súlyos fertőzést okozhat, amely halálhoz, szövődményekhez és hosszú COVID-hoz vezethet.