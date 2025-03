Milliókat is érhetnek ezek a régi játékok: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy

Bár a gazdasági visszaesés sok területen érezteti hatását, az antik- és műtárgyak, illetve gyűjtői darabok piaca továbbra is stabil - erősítette meg egy antikvitásokkal foglalkozó üzlet a Pénzcentrumnak. A műtárgyak ára függetlenül mozog az inflációtól, így ez a szektor kevésbé követi a hagyományos árupiaci trendeket. A komoly gyűjtők változatlan lelkesedéssel keresik az értékes darabokat, miközben a lakberendezési és ajándéktárgyak iránti kereslet még növekedett is. Egyre többen döntenek úgy, hogy új termékek helyett időtálló, minőségi antik darabokba fektetnek.

Sokan hallottunk már olyan történeteket, amelyek arról szólnak, hogy egy poros padláson vagy régi pince mélyén évtizedek, akár évszázadok óta porosodó tárgyakról kiderül, hogy valójában komoly értéket képviselnek. Egy régi könyv, egy réges-régi játék, egy különleges bélyeg vagy akár egy gyerekkori LEGO figura – mind-mind lehet olyan kincs, amelyért ma gyűjtők akár százezreket, milliókat is hajlandóak fizetni. Magyarországon is sokan kutatnak ritkaságok után, legyen szó befektetési célról vagy puszta szenvedélyről, bízva abban, hogy a kezükbe kerülő darabok idővel egyre többet érnek majd.

A Pénzcentrum oldalán már számos alkalommal foglalkoztunk ezekkel a témákkal, legyen szó könyvritkaságokról, retró játékokról, régi pénzekről vagy akár klasszikus LEGO-figurákról. Legújabb CashTag adásunkban a Nintendo konzolok világába merültünk el. Mai cikkünkben összegyűjtöttük a Pénzcentrum legnépszerűbb, legérdekesebb írásait ebben a témában, miközben a piac aktuális trendjeire is kitekintettünk.

Ezek most a gyűjtők kedvencei

A régiségek piaca továbbra is pezsgő, és a tavalyi év eladási adatai is azt mutatják, hogy bizonyos tárgyak kiemelkedően keresettek voltak az antik kereskedésekben. A vásárlók érdeklődése egyaránt kiterjed az esztétikai és történelmi értékkel bíró darabokra, valamint azokra az antik tárgyakra, amelyek befektetésként is megállják a helyüket.

A legnépszerűbb kategóriák 2024-ben

Porcelán és kerámia

Festmények, grafikák

Üveg tárgyak

Antik bútorok, garnitúrák

Bronz szobrok, kisplasztikák

Mozsarak, patikus edények

Antik játékok

Plakettek, kitüntetések, emlékérmek

Egyéb lakberendezési elemek (csillárok, lámpák, perzsaszőnyegek, függönykarnisok, stb.)

Az antik gyűjtők elhivatottságát jól mutatja, hogy egy-egy különleges darabért akár milliós összegeket is hajlandók kifizetni. Például 2024-ben egy impozáns herendi étkészletért egy vásárló komoly összeget áldozott, ami bizonyítja, hogy a ritka, jó állapotú antik darabok továbbra is rendkívül értékesek a piacon.

A szakértők szerint a vevők legnagyobb részét továbbra is a gyűjtők alkotják, akik tudatosan és szenvedélyesen kutatják a különleges, ritka tárgyakat. A legtöbb értékes darab nem is jut el a nyilvános kínálatba, mivel a szakmában jól ismert, elkötelezett gyűjtők belső ajánlások útján szerzik meg azokat. Ez a zárt körforgás sok esetben csak jelentős vásárlásokkal és hosszas kapcsolati háló kiépítésével érhető el.

Emellett egyre többen tekintenek az antik tárgyakra hosszú távú befektetésként is, hiszen értékük gyakran évről évre emelkedik. A lakberendezési trendek változásával pedig egy új vásárlói réteg is megjelent: azok, akik otthonaikat egyedi, időtálló és történelmi hangulatot sugárzó darabokkal szeretnék feldobni. Ez a sokrétű érdeklődés és a különböző motivációjú vásárlók jelenléte biztosítja, hogy az antik piac továbbra is lendületes és stabil maradjon.

Nézzünk néhány konkrétumot

Talán mindig örökzöld sláger marad a régi, értékes könyvek kategóriája. A Libri Antikvárium vezetője, Fischer Tamás szerint:

A többség és a hétköznapi gyakorlatban 1945, a II. világháború vége szokott lenni egy választóvonal. Klasszikus értelemben, Szabó Károly történész által összeállított RMK (Régi Magyar Könyvtár) 1711-ben (a Rákóczi szabadságharc lezárásánál húzza meg ezt a határt). Ez a kötet gyűjtötte össze a magyar nyelvű, magyarországi kiadású könyveket. Ugyanakkor mára pont ez a témakör az, ami iránt megcsappant a gyűjtői érdeklődés (kivéve a magyar nyelvű, nem egyházi témájú kiadványokat)

– mondta el a szakember a Pénzcentrumnak.

Ennek fényében sokakban felmerülhet, hogy ha szétnéznek saját, esetleg szüleik, nagyszüleik könyvespolcán, mit kell figyelniük, ha értékes darabokat keresnek.

Ha egy könyv széteső, firkált, erősen roncsolt, hiába különleges vagy ritka, csekély értéket képvisel. A profi könyvkötés és -restaurálás nagyon drága, így valóban különleges darabnak kell lennie egy rossz állapotú könyvnek, hogy érdemes legyen restauráltatni.

– magyarázta a Libri Antikvárium vezetője, majd így folytatta:

"Ezt követi a témakör és a ritkaság. Felkapott, gyűjtői körökben népszerű téma ÉS ritka, kispéldányszámú vagy éppen dedikált, bibliofil kötésben megjelent mű. Ez a páros garanciát jelent a magasabb árfekvésre" – hangsúlyozta.

Ezek a legkeresettebb témakörök

Fischer Tamás szerint az antik könyvek esetében nehéz konkrét, top 10-es listát felállítani, ugyanakkor tendenciákról beszélhetünk. Ezek alapján legkeresettebb kategóriák közé az elmúlt években

A vadászat

A hazai avantgard művészet

A judaika

A militária

És a művészi könyvkötések

De sok más kisebb témakör is van, mint pl.: okkultizmus, ezotéria, természettudományok, utazás, útleírás, humor-anekdota, stb.

Ami még sok lakásban, háztartásban előfordulhat: játékbabák

A gyerekjátékok, a babák mindig is kiemelt helyet foglaltak el az ember életében, illetve az ajándéklistákon is. Már két évvel ezelőtt is Barbie-őrületben égett az ország, azóta pedig kiemelt figyelem irányul ezekre a babákra: az emberek nosztalgiából előveszik őket, megint mások pedig most, felnőttként szeretnék beszerezni azokat a különlegesebb darabokat, amiket gyerekkorukban nem tudtak.

Azonban korántsem olyan könnyű hozzájutni ezekhez a darabokhoz: Magyarországon ugyanis híres baba a 90-es években terjedt el, és abból, amik túlélték az elmúlt évtizedeket, azok közül is ritka az a Barbie, ami jó állapotban megmaradt.

Na de mennyi az annyi?

A Barbie baba gyűjtéshez szerencsére nem kell nagy kezdő összeg: már 10-15 ezer forintért is lehet olyan babát venni, ami a későbbiekben többet is érhet akár. Azonban ugyanúgy, ahogyan a többi tárgyi befektetés esetében, a kulcsszó itt is a türelem. Azaz ne várjuk azt, hogy ha most leveszünk a játékboltban egy babát a polcról, az egy év alatt a sokszorosát fogja érni. Hiszen alapvetően itt is érvényes az ökölszabály: egy-egy játék akkor fog sokat érni évek múltán, ha az adott baba limitált, nincsen olyanja sok embernek, illetve van rá felvevő közönség. Ebben a CashTag epizódban bővebben is foglalkoztunk a játékbabákkal, elkötelezett gyűjtőket is felkeresve:

A szakértők szerint pedig könnyedén találhatunk különlegesebb, értékesebb darabokat a padlásunkon is, ha szerencsénk van. Ezeknek a babáknak ugyanis sokban függ attól is az értéke – ahogyan azt már korábban is írtuk –, hogy hány példányban adták ki egyáltalán világszerte.

Azonban, ha a film kapcsán szeretnénk belevágni a gyűjtésbe, akkor érdemes lehet inkább külföldön nézelődni, hiszen jó áron különlegesebb, régi darabokat leginkább onnan lehet beszerezni. Ha pedig türelmesek vagyunk, akkor akár pár év múlva is a többszöröséért tudjuk eladni a most 20 ezer forintot érő Barbie babánkat.

Ami szó szerint bárki zsebében ott lapulhat: a 10 forintos (persze nem akármilyen)

Van egy 1950-es 10 filléres, aminek a szép állapotú darabjai akár több mint 100 ezer forintot is érhetnek ma. Érdemes tehát szétnézni otthon, nem lapul-e egy fiókban, vagy egy ránk hagyott gyűjteményben ez a bizonyos darab. Sőt, 1950-ig sem kell visszamennünk igazi kincsekért, egy 2005-ben kiadott 10 forintos emlékérme ugyanis 35-45 ezer forintot is érhet ma, és ebből bizony bőven sokaknak lehet otthon.

Az MNB 2005. április 11-én hozta forgalomba a 10 forintos forgalmi érmének egy emlékváltozatát, amin József Attila portréképe látható. Ezt összesen 27 ezer példányban verték. Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. Viszont a pláne az, hogy a 27 ezer darabból 15 ezer darab extra minőségű veret készült, 12 ezer darab veret pedig sorszámozott díszcsomagolásban került forgalomba.

Ezek az érmék ráadásul most kifejezetten sokat érhetnek a gyűjtők számára. Igaz, bár meglehetősen sokat vertek belőle, az elmúlt években mégis markáns az érme értéknövekedése. Mikor 2018-ban először írtunk az érméről, a lapunknak nyilatkozó numizmatikus azt mondta, hogy a különleges, sorszámozott becsomagolt darabok 4000-5000 forintot is érhetnek.

Ez akkor tehát a névérték 500-szorosát jelentette. Mostanra viszont úgy látszik igencsak beindultak a József Attila 10 forintosok: egy gyorskeresés után a Vaterán 35-40 ezer forintért találtunk több hirdetést is, de van aki egy első napi veretért 45 000 forintot kér.

Egyébként pedig érdemes szétnézni a családi gyűjteményben is, a pénzgyűjtés hagyományosan az egyik legkedveltebb hobbi volt, különösen az elmúlt pár évtizedben, így jó eséllyel apáink, nagyapáink ránk maradt gyűjteménye igen komoly értékkel bírhat.

Anyáink, nagyanyáink gyűjteménye is tartogathat pár meglepetést

Az utóbbi időben egyre többen posztolnak videókat, képeket arról, hogy különös, fluoreszkáló üvegtárgyakat találnak otthonuk pincéjében, a nagymama vitrinszekrényében, garázsvásárokon esetleg a bolhapiacon. Ezek a darabok nagy valószínűséggel uránium üvegből készültek, amely a 19. században és a 20. század elején népszerű volt, és UV-fény alatt zöldesen világít. Bár elsőre különös jelenségnek tűnik, ezek az üvegtárgyak valódi antik kincsek lehetnek, amelyeket a gyűjtők körében nagyra értékelnek.

Sokan nem is sejtik, hogy ezek a régi dísztárgyak komoly értéket képviselhetnek az antik piacon. Az uránium üveg ritkasága, egyedi megjelenése és gyűjtői népszerűsége miatt gyakran több tízezer forintot is érhet darabonként. Érdemes alaposan átnézni a régi tárolókat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy-egy látszólag egyszerű üvegtárgy valójában értékes relikvia.

És hogy miről ismerhető fel az uránium üveg?

Nem egy nagy ördöngősség: UV-fény alatt erőteljesen fluoreszkál, világító zöld színtű lesz. Ez az egyik legkönnyebben felismerhető tulajdonsága.

Mennyibe kerül az uránium üveg?

Az uránium üveg nagyon keresett antikvitás, és gyűjtők körében népszerű.Az árakat nem egyszerű felbecsülni, alapszabályként tudni kell, minél régebbi a darab, annál értékesebb lehet, különösen, ha az 1800-as évek végéről vagy az 1900-as évek elejéről származik.

Általánosságban az árak széles skálán mozognak. Egy gyors keresés után kiderült, hogy:

A kisebb darabok (pl. poharak, kisebb tányérok, kisebb vázák) általában 5000 és 20 000 forint között mozognak.

A nagyobb tárgyak (pl. nagy vázák, dísztálak, gyertyatartók) pedig 20 000 és 150 000 forint közötti összegért kaphatóak az internetes piactereken, sőt ritka, vagy különösen jó állapotú darabokért nem ritkán több százezer forintot kérnek - ahogy az egyedi, művészi kidolgozású tárgyakért is.

A teljes, jó állapotú készletek (pl. pohárkészletek) ára jellemzően 100 000 forint körül kezdődik és a határ a csillagos ég.

Emellett vannak bizonyos keresett gyártók termékei (pl. Fenton, Vaseline Glass Company, Northwood, Cambridge Glass), vagy a limitált szériás darabok ára 100 000 forint fölé is emelkedhet.

Egyedi, művészi kidolgozású tárgyak esetén akár több százezer forintot is elkérhetnek az antik piactereken.

Például az e-Bay nevű nemtzetközi aukciós portálon millió körüli összegért mennek az uránüvegből készült állatfigurák (mint a fenti képen látható elefántos tál is), de találtunk csillárt is ennyiért.

Ha valaki otthon a vitrinben, vagy a nagyinál talált uránium üveg tárgyakat, érdemes egy szakértőtől vagy gyűjtőtől értékbecslést kérni, hiszen mint látható, nagyon sok mindentől függ, pontosan mennyiért lehet eladni őket.

Talán a legnagyobb sláger manapság: gyerekkorunk LEGO-figurái

A LEGO minifigurák nemcsak játékok, hanem értékes gyűjtői darabokká is váltak, amelyek ára az egekbe szökhet. Az ikonikus Mr. Gold figura például 2 000–4 000 dollár (azaz 780 460 és 1 560 920 forint) közötti áron található az online piacokon, míg a Star Wars sorozat ritka darabjai, például Boba Fett különleges változata, szintén több mint 1 000 dollárt érhetnek. A ritkaság, az egyedi történetek – például elveszett szállítmányok vagy félrenyomások – jelentősen növelik a minifigurák értékét. Ugyanakkor, ahogy a LEGO-nagykövet is hangsúlyozta, a gyűjtés élményének az építés és a játék öröme áll a középpontjában, így érdemes a gyűjtést hobbinak, nem pedig kizárólag befektetésnek tekinteni.

Egy konkrét példát is érdemes megemlíteni: a már említett Mr. Gold minifigurát ma már akár 2 000–4 000 dollár (azaz 780 460 és 1 560 920 forint) közötti áron lehet megtalálni különböző aukciós oldalakon. A Star Wars LEGO-szettekből származó exkluzív figurák, mint például Boba Fett speciális verziója, szintén elképesztő árakon cserélnek gazdát – gyakran több mint 1 000 dollárért. Más gyűjtői darabok, például a Comic-Con különkiadások, még ennél is többe kerülhetnek, és csak korlátozott számú példányban érhetők el.

Az árakat a ritkaság mellett a figura története, állapota és különlegessége is meghatározza. Egy teljes szett vagy exkluzív figura birtoklása igazi büszkeség egy LEGO-gyűjtő számára. A minifigurák piacán ugyanakkor érdemes alaposan tájékozódni, hiszen a hamisítványok és a túlárazott darabok miatt könnyen csalódás érheti a vásárlót. Egy korábban Csányi Zoltán, LEGO-nagykövettel készült interjúnkban elhangzott, hogy

Minél ritkább egy szett, annál nagyobb az esély arra, hogy akár több százszázalékos legyen a haszon. De a kockázat is hatalmas, éveken át tárolni kell, nem szabad sérülni a doboznak, és lehet, hogy a végén meg senkinek nem kell

- válaszolta a szakértő, de azt is kiemelte, hogy "a végére azért le szeretném szögezni, hogy a LEGO-val játszani kell, építeni kell, szórakozni kell. Én nem javaslom senkinek, hogy csak befektetési céllal ugorjon ebbe a hobbiba!"- húzta alá.

A LEGO minifigurák gyűjtése tehát nemcsak hobbi, hanem komoly befektetési lehetőség is lehet azok számára, akik szenvedéllyel fordulnak ezekhez a kis műanyag karakterekhez. A gyűjtés élménye mellett az egyedi darabok felkutatása és értékük növekedése is izgalmassá teszi ezt a különleges szenvedélyt.

Már a gyerekeinknek is lehet olyan cucca, ami mára "antik" kincsnek számít

Számtalan magyar pincéjében, padlásán találhatóak olyan régi tárgyak - most a könyveket még nem is ide számolva - amelyekről kiderülhet, hogy másnak kincset ér, tehát jó áron el is adható az internetes piacon vagy a lemezboltokban. A CashTag e heti adásában három szakértőt kérdeztünk a játékkonzolok és a régebbi kiadású balekitlemezek reneszánszáról és az értük kapható árról is.

Harmincöt évvel ezelőtt, a rendszerváltással egy időben nem csak a politikai és gazdasági környezet változott meg, de az is jelentősen átalakult, hogyan töltjük a szabadidőnket, kibővültek a szórakozási lehetőségek. Ennek az egyik legbiztosabb jele az volt, hogy hazánkban is lassan megjelentek a Nyugaton elképesztő sikert aratott játékkonzolok, és az egyik japán gyártó, a Nintendo hazánkat is letarolta - ha nem is olyan sebességgel, mint más országokat.

A magyar gyerekek egy idő után tömegével kezdtek vágyni GameBoyokra vagy akár a tévéhez köthető konzolokra is, és a már említett kézikonzolok igen gyorsan tettek szert óriási népszerűségre. Egy idő után azonban nem csak a gyerekek, de a játékgyűjtők érdeklődésébe is bekerültek ezek a szórakoztató játékok, ma pedig némelyikük hihetetlen árakon megy el a különböző piacokon.

Meglepő lehet, de még a retro játékok között, a pici kazettáknál is találhatóak több tízezres darabok

Az egyik legismertebb játék a Super Mario World Stars. – azt hiszem, ezt senkinek sem kell bemutatni. Ha verekedős játékokra szűkítünk, akkor ugye a Mortal Kombatok menők még mindig. Ami nekem személyes kedvenc, az a Bomberman, bárhol, bármikor, bármennyit lehet ezzel a játékkal játszani, eszméletlen jó. A Super Nintendónak az ára 25 ezer forint körül mozog. Ez függ attól, hogy a kontroller eredeti-e, az AV kábel eredeti-e, vagy kábel eredeti-e, ettől függően 25 ezer forint magasságában mozog. A Mario All Stars 8-10 ezer forint körül, ezen felül Mario Kart-ok, Street Fighterek, Bomberman, illetve a Tini Nindzsa Teknőcök már jóval húzósabb címek, ezek 20-22-23 ezer forint körül mozognak árban

- mondta el Pénzcentrum/CashTag stábjának Gyenes Máté, az Alma Retro Konzol alapítója.

Ha tehát egy nagyobb takarítás előtt állunk otthon, akkor érdemes a pincét, padlást, az itt-ott található, évek óta nem háborgatott dobozokat is átnézni - lehet, hogy olyasmire bukkanunk, ami nem kevés pénzt is hozhat a konyhára. Kivéve persze, ha az adott lemeznek vagy játéknak már a létezését is elfelejtettük, és a megtalálásakor feltörnek az emlékek; ekkor az is előfordulhat, hogy eszünkbe sem jut másnak adni.

A retrohullám pedig kegyes volt azokhoz is, akik a nyolcvanas, kilencvenes években voltak fiatalok: már a videojátékok, a kézikonzolok is tízezreket érhetnek, nem is beszélve az ezeken játszható játékokról. A bakelitlemez szerelmesei pedig annak örülhetnek, hogy a szerintük tisztább hangzás egyre több otthonban nyer teret: így ők is el tudják adni régi lemezeiket azoknak, akik a ritkaságokat keresik ezekből.

Ha rászánnánk magunkat az értékek eladására, nem árt vigyázni - rengeteg az ügyeskedő és csaló

A hivatásos kereskedő számára komoly kihívást jelent, hogy megkülönböztessék magukat az online piactereken nagy számban jelenlévő, ám szakmán kívüli, hozzá nem értő vagy nem megbízható eladóktól. Ehhez rengeteg energiát kell fordítanak a tárgyak megfelelő leírására és a minőségi fotók készítésére is.

Szintén komoly feladat a felvenni a küzdelmet magukkal a hamisítványokkal, amelyek nagy számban vannak jelen az internetes aukciós oldalakon. Az online piacterek is küzdenek a jelenséggel, rájuk ez még nagyobb veszélyt jelent, hiszen nem áll rendelkezésükre olyan intézményesített rendszer, amivel százalékig ki tudnák szűrni a hamis termékeket.

Ilyenkor nehéz elmagyarázni egy-egy érdeklődőnek, hogy egy más eladónál látott festmény vagy szobor lehet ugyan olcsóbb, de ilyen esetekben valószínűleg nincs garancia a termék eredetiségére.