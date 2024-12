1,6 milliót is érhet ez a LEGO minifigura: bármelyik magyar család játékszekrényében ott lapulhat

A LEGO minifigurák nemcsak játékok, hanem értékes gyűjtői darabokká is váltak, amelyek ára az egekbe szökhet. Az ikonikus Mr. Gold figura például 2 000–4 000 dollár (azaz 780 460 és 1 560 920 forint) közötti áron található az online piacokon, míg a Star Wars sorozat ritka darabjai, például Boba Fett különleges változata, szintén több mint 1 000 dollárt érhetnek. A ritkaság, az egyedi történetek – például elveszett szállítmányok vagy félrenyomások – jelentősen növelik a minifigurák értékét. Ugyanakkor, ahogy a LEGO-nagykövet is hangsúlyozta, a gyűjtés élményének az építés és a játék öröme áll a középpontjában, így érdemes a gyűjtést hobbinak, nem pedig kizárólag befektetésnek tekinteni.

A LEGO minifigurák története 1978-ban kezdődött, amikor megjelentek a ma ismert formájukban. Ezek az apró, játékos figurák mára nemcsak a gyermekek kedvencei, hanem komoly gyűjtői tárgyakká is váltak. Az egyik ok, amiért ilyen magasra értékelik őket, a ritkaságuk: bizonyos szállítmányok elvesztek, például az Atlanti-óceán mélyén a '90-es években, ami sok figurát elérhetetlenné tett. Ezen kívül számos figura lottószerű csomagokban jelent meg, ahol nem lehetett tudni, melyik figurát találja a vásárló. Ezek közül az egyik legritkább a Mr. Gold, amelyből mindössze 10 000 darab létezik. Egyes hírek szerint létezik egy tömör arany változata is, ami még inkább növeli az értékét.

A LEGO minifigurák különlegességét az is adja, hogy egyedi szettek részei lehetnek, amelyeket gyakran gyűjtői célokra bontanak szét. Sok esetben magát a minifigurát külön értékesítik, a szettet pedig bontatlan állapotban tartják a gyűjtők. Az ilyen ritka figurák közé tartoznak például a félrenyomtatott darabok vagy az egyedi díszítéssel ellátott, exkluzív kiadások is- ahogy ez a mellékelt TikTok videóban is elhangzik. A gyűjtők számára ezek a figurák nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem komoly befektetési potenciállal is bírnak, mivel idővel gyakran jelentősen növekedik az értékük.

Egy konkrét példát is érdemes megemlíteni: a már említett Mr. Gold minifigurát ma már akár 2 000–4 000 dollár (azaz 780 460 és 1 560 920 forint) közötti áron lehet megtalálni különböző aukciós oldalakon. A Star Wars LEGO-szettekből származó exkluzív figurák, mint például Boba Fett speciális verziója, szintén elképesztő árakon cserélnek gazdát – gyakran több mint 1 000 dollárért. Más gyűjtői darabok, például a Comic-Con különkiadások, még ennél is többe kerülhetnek, és csak korlátozott számú példányban érhetők el.

Kép forrása: BrickEconomy oldala

Az árakat a ritkaság mellett a figura története, állapota és különlegessége is meghatározza. Egy teljes szett vagy exkluzív figura birtoklása igazi büszkeség egy LEGO-gyűjtő számára. A minifigurák piacán ugyanakkor érdemes alaposan tájékozódni, hiszen a hamisítványok és a túlárazott darabok miatt könnyen csalódás érheti a vásárlót. Egy korábban Csányi Zoltán, LEGO-nagykövettel készült interjúnkban elhangzott, hogy

minél ritkább egy szett, annál nagyobb az esély arra, hogy akár több százszázalékos legyen a haszon. De a kockázat is hatalmas, éveken át tárolni kell, nem szabad sérülni a doboznak, és lehet, hogy a végén meg senkinek nem kell

- válaszolta a szakértő, de azt is kiemelte, hogy "a végére azért le szeretném szögezni, hogy a LEGO-val játszani kell, építeni kell, szórakozni kell. Én nem javaslom senkinek, hogy csak befektetési céllal ugorjon ebbe a hobbiba!"- húzta alá.

A LEGO minifigurák gyűjtése tehát nemcsak hobbi, hanem komoly befektetési lehetőség is lehet azok számára, akik szenvedéllyel fordulnak ezekhez a kis műanyag karakterekhez. A gyűjtés élménye mellett az egyedi darabok felkutatása és értékük növekedése is izgalmassá teszi ezt a különleges szenvedélyt.