Vagyonokat érhet ebből a könyvből akár egyetlen példány is: rengeteg magyar polcán ott lapulhat

Miután nemrég beszámoltunk egy igen keresett, és igen borsos árú, csupán egyetlen kiadást megért könyvre, nevezetesen Thomas Pynchon Súlyszivárvány című művére, kíváncsiak lettünk: vajon milyen más ritka, egyetlen kiadású könyvek találhatók még Magyarországon, és mennyibe kerülnek? Ugyanis az ilyen könyvek nemcsak a ritkaságukkal, hanem az árukkal is sokak figyelmét vonzzák, és gyakran évtizedek után válnak igazán értékessé. A gyűjtők számára az ilyen kiadások kereslete nem csillapodik, sőt, egy-egy kötet még a legváratlanabb pillanatokban is elképesztő árakat érhet el. Olyannyira, hogy cikkünkből kiderült: van olyan tulajdonos ma Magyarországon, aki bizony arcipirítóan sokat kér az említett könyv egyik példányáért.

A Pénzcentrumon rengetegszer foglalkoztunk már a könyvpiac aktuális helyzetével, sokszor különös figyelmet fordítva a ritka és antik könyvekre, amelyek nemcsak kulturális, hanem pénzügyi értékük miatt is érdeklődésre tartanak számot. Ebből a cikkből az is kiderült, hogy bár a gazdasági válság rengeteg ágazatot megvisel, az antik piac továbbra is virágzik Magyarországon. Ráadásuk antikváriumok, könyvesboltok és aukciók világába nyújtott betekintésünk során számos olyan könyvet találtunk, amelyek igazi ritkaságokat jelentenek, és több százezer, vagy akár millió forintot is érhetnek.

Nemrég pedig arról számoltunk be, hogy Thomas Pynchon Súlyszivárvány című regénye, amely csupán egyetlen magyar kiadást ért meg, azóta szinte beszerezhetetlenné vált, és rendkívül magas összegeket ér, ha valaki eladná. Az antikváriumok tapasztalatai szerint az ilyen ritka könyvek igazi kincsekké válnak, melyek komoly keresletet generálnak a gyűjtők és olvasók körében.

Ebben a cikkben ugyanennél a témánál maradtunk, csak részletesebben megvizsgáltuk, milyen más, egyetlen kiadást megért könyvek találhatók még Magyarországon, amelyek a ritkaságuk miatt ma már igazi kincsekké váltak.

Ilyen ritka, egyetlen kiadást megért könyvek vannak még

Lássuk, egy rövid internetes keresés után miket sikerült találnunk:

Mint ahogyan alább a képen látható, Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei jelenleg 35 000 Ft-ért kapható a Minerva Antikvárium honlapján. Azonban, mint látjuk, ez a kötet most már nem elérhető vásárlásra.

Hannah Arendt könyve

A Walter Benjamin értekezéseit összegyűjtő kötet, az Angelus Novus 1980-ból 14 590 Ft-ért rendelhető jelenleg a Libri oldalán. Jelenleg is elérhető online, tehát ha valaki szeretné beszerezni, még megteheti.

Walter Benjamin könyve

A regikonyvek.hu oldalán Robert Merle: Mesterségem a halál egyik legismertebb műve éppen aukción van, és 20 000 forinton áll jelenleg – ez az aukció végére valószínűleg ennél érezhetően több pénzért fog elkelni. Mint látható, a kötetre való kereslet relatíve magas.

Robert Merle könyve

Az antikvarium.hu oldalán Henri Pozzi: A háború visszatér... című könyv 20 000 forintos áron kapható, ám itt az árat az is felnyomja, hogy egy dedikált példányról van szó, ami különleges értéket ad neki.

Henri Pozzi könyve.

Szintén az antikvarium.hu-n Herczeg Ferenc 14 kötetből álló gyűjteménye most 75 000 forintért elérhető. Ez azt jelenti, hogy darabonként átlagosan 5 357 forintért lehet megvásárolni őket, de könnyen adódhatnak köztük akár 10 000 forintot meghaladó árú példányok is, ahogy a képen is látható.

Herczeg Ferenc gyűjtemény.

Mint lentebb látható, Soros György: A pénz alkímiája című könyvéért egy kisebb vagyont is elkérhetnek: 65 000 Ft-ért árulják az antikvarium.hu oldalán. Soros ügynököknek kötelező!

Soros György: A pénz alkímiája

A bookline oldalán hasonló árkategóriában szerezhetjük be Douglas R. Hofstadter "Egybefont gondolatok birodalma" című könyvét. A leírás alapján úgy sejtjük, ez a kötet lehet minden szinesztéziás könyvrajongó álma.

Az Egybefont gondolatok birodalma

Vannak könyvek, amiknek teljesen elszállt az ára

Egészen elképesztő, de Diego de Saavedra Fajardo latin nyelvű könyve 50 000 forintot is megérhet a Múzeum Antikvárium oldalának tanúsága szerint.

50 000 forintot is elkérhetnek ezért a darabért.

Ha pedig egy pillanatra a cikk legelején említett Pynchon-féle Súlyszivárványnál maradunk, egy felhasználó (talán az elmúlt időszak megnövekedett médiafigyelmének köszönhetően is), nem kevesebb, mint 115 000 forintért árulja az ikonikus könyvet a moly.hu oldalán:

Thomas Pynchon: Súlyszivárvány

Itt a hirdetést felrakó kereskedő megjegyzi, hogy a könyv egyébként remek, mondhatni újszerű állapotban van, továbbá, hogy cserére is szívesen bocsátjta ezt a darabot. mint írja:

Cserére nyitott vagyok az Arcticus és a Stella Maris Kiadó ritkább kötetei, László András illetve Julius Evola és René Guenon ritkább, magyar nyelven kiadott művei érdekelnek.

Aki tehát véletlenül rendelkezne ezen könyvek valamelyikével, komoly értékre tehet szert, még úgy is, hogy szinte bármelyik szakértő szerint a hirdetésben szereplő könyv legalább tízszeres mértékben túl van árazva.

Mitől ilyen értékesek ezek a könyvek?

„A szerző halála vagy a mű különböző médiumokban való népszerűsítése is befolyásolja a könyv értékét. Ha a szerző neve a médiában gyakran felmerül, vagy ha a könyvet sokszor említik a sajtóban, akkor annak értéke is nőhet” – mondta el kérdésünkre Gaszner Tibor, a Psyché Antikvárium vezetője.

Azonban nem minden klasszikus vagy népszerű mű kerül újra kiadásra, és egyes esetekben a kiadók nem hajlandóak kockáztatni, például egy 2500 oldalas regény kiadásával, mint amilyen Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember című műve, amely csak egy szűk, de elkötelezett olvasói kört vonzana.

– figyelmeztetett a szakértő.

Mekkora az érdeklődés ezekre a könyvekre?

Gaszner szerint a kiadók számára egy könyv 500 példányos kereslete is jelentős érdeklődést jelenthet, és egy-egy ritka példányért a gyűjtők akár 10-20 ezer forintot is hajlandóak fizetni, de ez nem mindig elegendő a sikerhez. A kereslet és az árak azonban a könyv minőségétől és a kiadás színvonalától is függenek: ha a könyv nem az eredeti kiadás minőségét hozza, például gyengébb képminőséggel vagy silányabb verzióban jelenik meg, akkor az ár jelentősen csökkenhet.

Azért van olyan tényező is, ami inkább lefelé nyomja az árakat

Kérdésünkre Fischer Tamás, a Libri Antikvárium ügyvezetője még korábban elmondta, hogy sok régi könyv piaci keresletét csökkenti a digitalizáció, mivel letölthetővé válik sok régi kiadású szakkönyv. Aki pusztán olvasni akarja, az sokszor inkább letölti mondjuk a Magyar Történelmi Életrajzok sorozatot vagy más forrásmunkát és nem vásárolja meg a díszes kötésű, századfordulón kiadott drága példányokat.

Gaszner Tibor szerint

Sok könyvet egész egyszerűen csupán azért adtak ki egyetlen példányszámban, mert körülbelül 2000 példány kiadása rentábilis.

Majd hozzátette:

A mai viszonyok között nehéz olyan könyvet találni, amelyet kockázatmentesen ki lehet adni ilyen nagy példányszámban, figyelembe véve a mai közönséget, akik gyakran inkább a digitális világban keresnek információt, és nem hajlandóak olvasni. A könyvpiacon az olyan emberek, akik a neten mindent meg tudnak találni, és a napi politikát zabálják, nem igazán keresnek komoly olvasmányokat.

Így kaszálnak többszörös pénzt könyveikkel az aukciókon az élelmes magyarok

Ha már a listában egy aukción szereplő könyv is helyet kapott, érdemes lehet pár szót ejteni az ilyen formában megvásárolt darabok világáról is. Kérdéseinkre még korábban Gaszner Tibor azt is elmondta, hogy

A kikiáltási összértékhez képest az elfogadható eredmény másfélszeres, de egy sikeres árverésen akár a „duplázás” vagy ritkán a háromszoros ár is elérhető. A tételek leütési árához hozzáadódik a 15-30%-os árverési jutalék is, amely az aukció költségeit fedezi. A teljes hazai piac éves aukciós bevételeit 250-300 millió forintra becsülik.

A komoly gyűjtők és az antikváriusok között személyes kapcsolatok is kialakulnak, és manapság egyre több új arc is feltűnik a piacon. Egy 600 tételes árverésnél körülbelül 300 vételi megbízás érkezik, de ez inkább az óvatosabb kör, akik ritkábban szerzik meg a tételeket. Az árverési piac két fő időszakra oszlik: tavaszi és őszi-téli időszakra.

A téli árverések általában erősebbek a karácsonyi időszak miatt, de alapvetően nincs jelentős eltérés a két időszak között. A legnagyobb aukciós házak általában egy-két hetes eltérésekkel, de egyszerre rendeznek aukciókat, és egy hét alatt akár 5-6 aukció is zajlódhat. Az igényes aukciók szervezésének költségei egy jó helyszínnel, szép kiállítású katalógussal és postaköltséggel körülbelül 1 millió forintnál kezdődnek.

– mondta el.