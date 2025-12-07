Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat. Az író már a nyitómondatában kijelentette: a remény elfogyott, ezért inkább az „új angyalokról” beszél - szárnyak, üzenetek és isteni rend nélküli lényekről. Szó esett emberi méltóságról, a civilizáció önpusztító útjáról, valamint egy berlini metrós jeleneten keresztül a lázadás természetéről is. Krasznahorkai szerint ma háború zajlik minden szinten: szavakkal, megalázással, közönnyel is.
Ünnepélyes keretek között, a Svéd Királyi Akadémia ülésén mondta el köszönőbeszédét Krasznahorkai László, mielőtt szerdán hivatalosan is átveszi az irodalmi Nobel-díjat. A magyar író rendkívüli, filozofikus és megrázó beszédet mondott, amelyben angyalokról, emberi méltóságról, lázadásról és a remény elvesztéséről beszélt. A teljes beszédet itt lehet elolvasni.
Beszéde elején váratlan kijelentéssel fordult a hallgatósághoz:
Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről kívántam megosztani önökkel a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni.
Ez a mondat már előre jelezte, hogy nem hagyományos köszönőbeszéd következik, hanem egy hosszú belső monológ, amelyben a szerző saját világképét tárja fel.
Krasznahorkai az úgynevezett „új angyalokról” beszélt, akik már nem a klasszikus, szárnyas mennyei hírnökök, hanem hétköznapi alakok, egyszerű utcai ruhában.
Új angyalaink vannak, akik szárnyaikat vesztve már egyáltalán nem rendelkeznek üzenettel sem
- fogalmazott. Ezek az angyalok nem közvetítenek isteni hírt, nem szólnak, csak jelen vannak, néznek, és a tekintetükkel kérdeznek. Nem ők adnak át üzenetet az embernek, hanem az ember lenne hivatott válaszolni nekik - csakhogy, mint mondta, „nekünk már semmink sincs”.
Az író megrendítő fordulattal ezekből az „új angyalokból” végül áldozatokat formált. Egy erős képpel élve azt mondta, amikor „ráhelyezi a fonendoszkópot” ezeknek a némán álló lényeknek a mellkasára, meghallja a sorsukat: azt, hogy nem értünk, hanem „miattunk” válnak áldozattá.
Áldozatok a szó eredeti, szakrális értelmében - valamennyiünk miatt
- mondta, majd arról beszélt, hogy a világot ma minden szinten háború uralja: nemcsak fegyverekkel, hanem szavakkal, gesztusokkal, megalázásokkal is.
A beszéd második nagy egységében hirtelen irányt váltott, és az emberi méltóságról kezdett beszélni. Hosszú, sodró felsorolásban idézte fel az emberiség történetét a tűz felfedezésétől az űrhajózásig, a nyelvtől a művészetig, a barlangrajzoktól Bachig és Leonardóig. Ám ez a diadalmenet sötét lezárást kapott:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Történelmi lépték szerint egészen hirtelen elkezdtél nem hinni semmiben többé (…) és készülsz kiköltözni egy lápvidékre, ahol süllyed a láb
- mondta. A fejlődés szerinte eljutott egy olyan pontra, ahol már az önfelszámolás veszélye fenyeget.
A következő részben az író a lázadásról beszélt, egy megrázó személyes történeten keresztül. Egy berlini metrós jelenetet idézett fel a kilencvenes évekből, ahol egy hajléktalan férfi megszegte a szabályokat, majd menekülni próbált egy rendőr elől. A történet középpontjában egy mindössze tíz méteres távolság állt, amely a rendőrt és a menekülőt elválasztotta - és amely Krasznahorkai szerint „örök és legyőzhetetlen” határként merevedett meg a Jó és a Rossz között.
Ezt a jelenetet erkölcsi példázattá emelte:
A Jó soha nem éri el a csápoló Gonoszt, mert a Jó és a Gonosz között nincsen semmiféle remény.
A hajléktalan menekülése, a rendőr tehetetlen dühe és az egész helyzet abszurditása számára nem egyedi epizód volt, hanem az egész társadalom működéséről adott látlelet. Innen jutott el a lázadás gondolatához is: szerinte minden valódi lázadás „az egészre vonatkozik”, nem egyetlen ügyre, nem egyetlen elnyomóra, hanem a teljes rendszerre.
A beszéd végén Krasznahorkai visszatért a kiinduló ponthoz: az angyalokhoz, az emberi méltósághoz, a lázadáshoz és végső soron ismét a reményhez - még ha kimondatlanul is. Azt mondta, a berlini metróval azóta is utazik képzeletben, állomásról állomásra, „amelyeken nem szállhat le”. Ez a kép az egész beszéd szimbolikus zárlata lett: mozgás megállás nélkül, kiút nélkül.
Krasznahorkai László Nobel-beszéde nem hálaadó szózat volt, hanem egy nyugtalanító, kérdésekkel teli világmagyarázat. Nem adott megnyugtató válaszokat, viszont kíméletlen pontossággal mutatott rá arra, amit elveszettnek lát: a reményt, a közös nyelvet, a valódi erkölcsi rendet. A hallgatóság nem ünnepi pátoszt kapott, hanem egy sötét, mégis mélyen emberi látomást arról, hol tart ma a világ - és benne az ember.
Címlapkép: Marjai János, MTI/MTVA
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon.
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Itt a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságtesztje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar
Egy új kutatás keretében ismét arra keressük a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg leginkább a hazai lakosság jóllétét és mindennapi elégedettségét.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.