Vagyonokat érő játékok lapulnak a magyaroknál: sokan nem is sejtik, mekkora ritkaságon ülnek

Nemrég egy érdekes videóra bukkantunk a közösségi médiában – a szóban forgó bejegyzés szerint az utóbbi időben több tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a LEGO 1987 óta rendre felülmúlja a hagyományos befektetési eszközöket. A videó szerint a már megszűnt készletek megvásárlása majd legalább egy évig való tartása magasabb hozamot eredményez, mintha részvénybe, kötvénybe, aranyba vagy épp ingatlanba fektettük volna a pénzünket. Vajon ez tényleg igaz lenne? A kérdés megválaszolásához megkerestük Csányi Zoltán LEGO-nagykövetet - a szakértő szerint az állításnak van igazságtartalma, jóllehet ő inkább azt vallja, hogy a LEGO-val játszani, építeni kell.

Ha befektetésről van szó, a többségünknek alighanem bankbetétek, részvények, ingatlanok vagy valamilyen egyéb hagyományos eszköz jut eszébe. Ha valaki nyitott a kevésbé hagyományos megoldások felé is, akkor biztos eszébe jutnak a különböző kriptovaluták is, de szinte biztosan kevesen vannak azok, akik befektetési eszközként tekintenének a legendás játékgyár, a LEGO készleteire. Pedig könnyen lehet, hogy nekik van igazuk – legalábbis erre enged következtetni egy Instagram-videó, mely szerint az 1987 óta eltelt időben a LEGO által kiadott, már nem forgalmazott készletei rendre magasabb hozamokat produkáltak a hagyományos befektetési eszközöknél.

Az állítás igazságtartalmának ellenőrzéséhez megkerestük Csányi Zoltán LEGO-nagykövetet, az építsd fel! Youtube-csatorna tulajdonosát. Első körben azt kérdeztük tőle, mit gondol, szerinte megfelel-e a valóságnak az az állítás, mely szerint a LEGO-készletek az egyik legjobb, ha nem a legjobb befektetési eszközök lehetnek?

Alapvetően ez igaz is lehetne, de messze nem minden szett esetében. Nagyon fontos követni a szortimentet, akár több évre visszamenőleg is. Sok esetben vannak újrakiadások, amik természetesen nem egy az egyben ugyanaz a készlet, de sok változás nincs bennük. Ezek már ki is esnek a rostán. Aztán ott vannak az olyan szettek, amik nem a legmenőbb IP-hez tartoznak [az intellectual property, azaz a szellemi tulajdon rövidítése; vagyis milyen témakörhöz tartozik az adott szett – a szerkesztő]. Azokat sokkal nehezebb lesz haszonnal eladni, mint egy Star Wars vagy valamilyen autós szettet. Attól is függ, hogy milyen áron tudtad eredetileg beszerezni, érdemes akciókra várni. (De ez is egy buktató lehet. Vajon miért akciós? Ha nem fogyott elég jól, akkor sanszosan később sem kell majd az embereknek és csak buksz.)

- válaszolta Csányi Zoltán. A szakértő szerint alapvetően a videóban elhangzó ~1,5 éves időtartam is megállja a helyét, magyarán ekkora az a minimális időtáv, ami után már akár haszonnal is eladható egy-egy készlet:

Általánosságban szerintem megfelelő ez az időtartam. Persze kivétel mindig van. Ott van pl. a 75274-es Tie Fighter sisak, annak a kivonástól kezdve rögtön elszállt az ára. Az az alapvetően 60 dolláros (~21 ezer forintos) szett most átlagosan 300 (~106 ezer forint) felett megy el, és ki tudja, hol lesz annak a teteje.

Az idézett videó azon állítása tehát, hogy egy LEGO-készletre akár befektetésként is tekinthetünk, ha kiegészítésekkel is, de igaznak tekinthető a szakértő szerint. Ugyanakkor egy befektetésnél alapvető szempont az, hogy milyen hozamra számíthatunk, ha abba fektetjük a pénzünket. Nos, ennek megválaszolása már egyáltalán nem könnyű feladat.

Ezt gyakorlatilag lehetetlen megjósolni. Minél ritkább egy szett, annál nagyobb az esély arra, hogy akár több százszázalékos legyen a haszon. De a kockázat is hatalmas, éveken át tárolni kell, nem szabad sérülni a doboznak, és lehet, hogy a végén meg senkinek nem kell

- árulta el a várható hozammal kapcsolatban Csányi Zoltán.

Örökzöld témák

Fentebb már utaltunk rá, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy-egy készlet milyen témakörhöz kapcsolódik – léteznek ugyanis olyan örökzöld témák, melyek szinte garantálják, hogy egy szett értéke idővel nőni fog.

Általánosságban azt el lehet mondani, hogy az IP-vel rendelkező szetteket nagyobb eséllyel lehet haszonnal eladni. Szerintem a legbiztosabb befektetés még mindig a Star Wars UCS [Ultimate Collector's Series – a szerkesztő] szettek. Legalábbis az elmúlt években én ezt tapasztaltam. Egy másik jó befektetés a GWP [gift-with-purchase – a szerkesztő] készletek. Ezek limitált kvázi "ajándék" készletek, amiket bizonyos összeg feletti vásárlás esetén adnak oda, ami kereskedelmi forgalomba így nem kerül. Ha ezek között van liszenszelt darab, az általában jól szokott menni a másodpiacon.

Azzal kapcsolatban, hogy hol juthatunk hozzá a ritka szettekhez, Csányi Zoltán több megoldást is javasolt:

A Bricklink a legmegfelelőbb erre, de ott van még a Brickowl, Ebay és a LEGO facebook csoportok, de ott azért vigyázni kell nagyon a scammerekkel.

LEGO legek – a legdrágább szettek

Természetesen, ha már befektetésről beszélünk, akkor érdemes azt is tisztázni, hogy egyáltalán mekkora értékű készletekről van szó. Ebben az esetben rendkívül fontos, hogy bolti szettekről, vagy pedig valamilyen különlegességről beszélünk:

A boltokban kapható legdrágább LEGO-szett/szettek jelenleg az UCS Millennium Falcon és az UCS AT-AT [birodalmi lépegető – a szerkesztő]. Jelenleg mind a kettő 340 000 forintba kerül.

Bár már ez sem kicsi összeg, ennél sokkal magasabb árakkal találkozhatunk a másodpiacon:

A legdrágább másodpiacos szettek pedig egyértelműen az Inside Tour-os szettek. A LEGO évente rendez egy viszonylag drága túrát, nagyon limitált emberszámmal. Ennek a túrának a végén szoktak osztani egy csak ott beszerezhető készletet. Ha megnézzük az ideit, (4000042) már most is majdnem 10 ezer dollárba (~3,5 millió forintba) kerül

- árulta el a készletek árával kapcsolatban Csányi Zoltán, aki azt is elárulta, milyen szabályszerűség állapítható meg azzal kapcsolatban, hogy idővel mely készletek árai mennek fel leginkább:

Minél ritkább egy szett, annál drágább lesz később. Vagy - amivel nem lehet számolni - pl. ha teszem azt kijönne egy új Vissza a jövőbe film, akkor a hozzá tartozó szett biztos, hogy hirtelen sokkal drágább lenne a másodpiacon. Tehát ha egy elfeledett téma újra releváns lesz, akkor bizony érték lehet a kezedben.

Ez nem erről szól

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy egy LEGO-készlet valóban válhat kifejezetten szép hasznot hozó befektetéssé, ám a játék szerelmeseinek ez elsősorban nem erről szól. Ezt maga Csányi Zoltán is fontosnak tartotta hangsúlyozni:

A végére azért le szeretném szögezni, hogy a LEGO-val játszani kell, építeni kell, szórakozni kell. Én nem javaslom senkinek, hogy csak befektetési céllal ugorjon ebbe a hobbiba!