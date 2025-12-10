Itt vannak a legjobb pénz ajándék ötletek karácsonyra: így csomagold kreatívan, házilag

A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Ha szeretnénk, hogy a bankjegy ne csupán egy egyszerű borítékban landoljon, számos kreatív megoldás közül választhatunk. Cikkünkből kiderül, hogy a pénz ajándék csomagolása hogyan lehet kreatív, személyes, milyen különleges pénz ajándék ötletek vannak.

A Pénzcentrum korábban kikérte olvasói véleményét arról, milyen ajándéknak örülnek leginkább karácsonykor: a szavazáson az első lett az utazás és élményajándék, de rögtön a második helyen a pénz áll (és a harmadik a színházjegy, mozijegy, kulturális program). A pénz ajándék karácsonyra tehát nem is annyira snassz, mint sokan gondolják, hiszen rengetegen - felnőttek is - ennek örülnek a leginkább. A gond inkább azzal van, hogy hogyan oldahtó meg a pénz ajándék kreatívan: ehhez jönnek jól a pénz csomagolási ötletek és egyéb kreatív pénz ajándék tippek.

Pénz csomagolási ötletek

Sokan ódzkodnak a pénz ajándékozásától - hiába tudják, hogy milyen hasznos lenne az ajándékozott számára -, mert nem érzik illendőnek, nem tudják, hogyan tegyék ajándékszerűvé a pénzt. A pénz ajándék csomagolása még alapvetően kreatív embereknek is kihívás lehet: fontos szempont az ötletesség is, de az is nagyon fontos, hogy kreatívkodás közben ne rongáljuk meg a pénzt. Nézzük néhány tippet, hogy milyen kreatív pénz csomagolási ötletek léteznek.

Tegyük a bankjegyeket borítékba és egy képeslap vagy levél formájában mellékeljünk személyes üzenetet. Ebből kiderül, hogy az ajándékozó tudja, mit szeret, mire vágyik az ajándékozó. Pl "Utazásra, amit már régóta tervezel" vagy "Ez kicsit közelebb visz, hogy lecseréld a kocsidat". Akár vicces formában is megoldhatjuk több borítékkal: egy borítékra írjuk, hogy "Vészhelyzet esetére", de a borítékba tegyünk egy következő borítékot, amin az áll, hogy "Biztos vészhelyzet van?" és így tovább, amíg van kedvünk folytatni. Szintén vicces és nem sok kreativitást igénylő megoldás, ha egy nagy dobozba egyre kisebb egyenként becsomagolt újabb dobozokat teszük. Az utolsó csomagban pedig bankjegyek lapulnak. Bankjegyeket tehetünk megtévesztő csomagolásba is, amit nem is feltétlenül nyitnak ki azonnal: például egy egymásba illő tárolódobozkészletbe rejthetjük, vagy egy dán vajaskekszes doboz aljába. Arra azonban figyeljünk, hogy biztosan úgy rejtsük el, hogy azt észrevegyék, nehogy kidobják a csomagolással együtt! Klasszikus megoldást, hogy a pénzes borítékot könyvbe teszik. Gyakran a könyv nem is lényeges: egy lexikon, szótár, vagy idézetgyűjtemény. Ennél picit személyesebb lehet például olyan könyvet ajándékozni, ami az ajándékozónak fontos, esetleg a bankjegyeket "könyvjelzőként" olyan részekhez tenni, amit különösen szeretünk a könyvben. A bankjegyekből akár kis origami formákat is készíthetünk, de vigyázzunk, hogy a bankjegy ne sérüljön. Ezzel is üzenhetünk az ajándékozottnak, hogy tudjuk, mit szeret, ismerjük az ízlését, de inkább pénzt adunk, hogy arra költhesse, amire tényleg szeretné.

Out of the box: kreatív pénz ajándék ötletek

A pénz ajándék karácsonyra valóban az egyik leghasznosabb ajándék, de aki tartózkodna attól, hogy pusztán bankjegyeket adjon át, más hasonló megoldásokat is válaszhat. Ezekben az esetekben az ajándék nem bankjegy, hanem olyan kreatív pénz ajándék, ami egyéb fizetőeszköz, illetve befektetés és így képvisel értéket.

Emlékérme : Ha nem szeretnénk egyszerűen borítékban adni a pénzt, választhatunk emlékérmét is. A Magyar Nemzeti Bank évente bocsát ki különböző emlékérméket, például az adott évéből, amelyek értékálló ajándéknak számítanak, és hosszú távon akár befektetésként is szolgálhatnak. Emellett tematikus érméket vagy érmecsomagokat is vásárolhatunk.

: Ha nem szeretnénk egyszerűen borítékban adni a pénzt, választhatunk emlékérmét is. A Magyar Nemzeti Bank évente bocsát ki különböző emlékérméket, például az adott évéből, amelyek értékálló ajándéknak számítanak, és hosszú távon akár befektetésként is szolgálhatnak. Emellett tematikus érméket vagy érmecsomagokat is vásárolhatunk. Ékszer/befektetési arany : Az ékszer gyakori ajándék, ám az aranyból készült ékszerek értéke elsősorban a munkadíj függvénye, és eladáskor gyakran csak törtarany áron válthatók vissza. Értékállóbb választás lehet a befektetési arany, például aranyrúd vagy aranyérme formájában. Természetesen ha az ajándékozott jobban örülne az ékszernek, az is tökéletes ajándék lehet.

: Az ékszer gyakori ajándék, ám az aranyból készült ékszerek értéke elsősorban a munkadíj függvénye, és eladáskor gyakran csak törtarany áron válthatók vissza. Értékállóbb választás lehet a befektetési arany, például aranyrúd vagy aranyérme formájában. Természetesen ha az ajándékozott jobban örülne az ékszernek, az is tökéletes ajándék lehet. Nyereménybetét : Valaha népszerű ajándék volt, mára már kissé kikopott a köztudatból a nyereménybetét. A betét névértéken bármikor visszaváltható, viszont esélyt ad arra is, hogy nyerjünk. Praktikus ajándék lehet, ha tényleg olyan megtakarítást adnánk, amelyet vészhelyzet esetén törnek fel, addig pedig meglenne az esély vele még a nyerésre is.

: Valaha népszerű ajándék volt, mára már kissé kikopott a köztudatból a nyereménybetét. A betét névértéken bármikor visszaváltható, viszont esélyt ad arra is, hogy nyerjünk. Praktikus ajándék lehet, ha tényleg olyan megtakarítást adnánk, amelyet vészhelyzet esetén törnek fel, addig pedig meglenne az esély vele még a nyerésre is. Ajándékutalványok és ajándékkártyák: Az utalványok és ajándékkártyák jó alternatívák a készpénz helyett, különösen, ha ismerjük az ajándékozott érdeklődését. Például könyvutalvány, ruházati, éttermi vagy élelmiszerbolt‑kártya praktikus és célzott ajándék lehet. Sokan azt gondolják, az utalvány nem jó ajándék, mert akkor már lehetne pénzt is adni, és sokszor nem is lehet vele azt üzenni, hogy ismerjük az ajándékozottat. De van olyan eset, amikor valóban nagyobb gondoskodást jelent az utalvány a pénznél: ha tudjuk, hogy valaki nehezen áldoz saját magára, a hobbijára, mindent félretesz nagyobb célokra, vagy másvalakire költ. Ezért ha célzott ajándékutalványt veszünk, akkor ezzel rávesszük, hogy tényleg magára költsön bűntudat nélkül.

Pénz ajándék illeték: mikor kell fizetnünk és mennyit?

Amikor felmerül, hogy pénzt ajándékozzunk karácsonyra, pénz ajándék illeték szabályaival nem árt tisztában lenni. A pénz ajándék illeték főleg nagyobb összegek esetében merülhet fel, vagy nagyértékű ajándéktárgyak esetén. Ha a nagyértékű ajándék értékhatára a NAV meghatározása szerint a 150 000 forintot, akkor ajándékozási illetéket kell fizetni, kivéve az illetékmentes eseteket.

Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről úgy rendelkezik, hogy az ajándékozási illeték tárgya lehet ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, és vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. A pénz ajándék az "ingó" kategóriába esik. Ugyanakkor az ajándékozás a törvény szerint csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.

Mentes az ajándékozási illeték megfizetése alól a törvény 17. §-a szerint többek között az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék és a testvére által megszerzett ajándék is.

Nem mentes viszont az illetékfizetés alól, ha például egy nagynéni ajándékoz, vagy párok ajándékoznak egymásnak, akik még nincsenek összeházasodva. De sok eset lehetséges még, amikor nincs egyenes ági rokoni szál vagy testvéri, házastársi kapcsolat a két fél között. Ilyen esetben figyelni kell, keletkezett-e illetékfizetési kötelezettség!

A pénz ajándék illeték mértéke 18%, 150 ezer forintot meghaladó értékű ajándékozás esetén. A törvény szerint az ajándék tiszta értéke a megszerzett vagyonnak az alábbiak alapján csökkentett forgalmi értéke: "A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozást, illetőleg az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy örökösre, illetőleg megajándékozottra eső részét."

Pénz ajándék esetén ritkán van ilyen tényező, ami alapján csökkenne a forgalmi érték, így az illeték alapját az ajándékozott összeg képviseli. Ha nem pénzt adunk, akkor pedig érdemes odafigyelni: ne adjunk olyan nagy értékű ajándékot, ami után az ajándékozott kénytelen 18%-ot kifizetni illetékként, és ez számára anyagi megterhelést jelenthet.