Kíméletlen nyár vár a magyar kerttulajokra: százeres, de milliós kiadás is lehet a móka vége

Lassan, de biztosan kezdődik a grill-, és BBQ-szezon, egyre többen mennek majd ki a kertjükbe sütögetni. Kritikus azonban a döntés: milyen berendezést vásároljunk? Gázgrillt, gömbgrillt vagy esetleg rögtön egy smokert? És mennyiért? Az utóbbi években az nem változott, hogy a legolcsóbb darabok 10 ezer forint alatt, míg a legdrágább eszközök 2-3 millió forint között mozognak. Aki viszont már kezdésnek jót akar magának a berendezések talaján, annak legalább 60-70 ezer forinttal kell számolni egy gömbgrill esetében is, miközben a gázsütők inkább 100 ezer forint fölött indulnak. A határ pedig a csillagos ég, akár milliós tétel is lehet a móka vége – kérdés, a jelenlegi gazdasági helyzetben ki engedheti ezt meg magának?

Bár az igazán nagybetűs nyár még odébb van, azért az időjárás egyre kedvezőbb a kültéri programoknak, így a kinti sütögetéshez is. Ami a magyarok valósággal imádnak, mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a legnagyobb hazai üzletláncok már hetekkel ezelőtt óriási grill-, és BBQ akciókat hirdettek. Kolbászok, sajtok, jókora hússzeletek.

Ezek közül azonban a grillezett camembert sajt lett a magyarok legnépszerűbb grillétele, második helyezett a barbecue tarja, amelyet a gombafejek grillen követnek – derül ki korábban a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelméréséből. Ahhoz azonban, hogy el tudjuk készíteni kedvenc finomságainkat bizony berendezésekre is szükségünk van, amik a nagyon alap pár tízezres beruházástól egészen a milliós költségekig terjedhetnek. Ráadásul a több mint egy éve velünk lévő brutális infláció bizony ezeket a szerkezeteket is érintette. Mutatjuk, hogy mennyire.

Jót nehéz, rosszat könnyű venni

Grill és BBQ berkekben szállóige, hogy rossz készüléket sokkal könnyebb venni, mint jót. És persze az árak irányadók, de nem feltétlenül minden sütési technikára az amúgy drágább eszközök a megfelelők. Mielőtt azonban elmélyednénk az árakban, érdemes megjegyezni, hogy

a grillezés egy olyan hússütési technika, aminek során direkt hőben, magas hőmérsékleten sütünk húsokat;

eközben a BBQ technikája éppen ennek az ellenkezője, hiszen ennél az eljárásnál alacsony, 100-120 fokos indirekt hőt használó környezetből sütünk húst.

Ebből a különbségből pedig több alapvetés is származik, az egyik hogy a grillezéshez általában az állatok prémiumabb részeit részesítjük előnyben, eközben a BBQ esetében jöhetnek az alulértékeltebb, nagyobb, zsírosabb húsok. De a két technika közötti különbségből adódik az is, hogy alapvetően más és más eszközök a megfelelők a sütéshez. Itt pedig könnyű elveszni, és jót találni. Utóbbit viszont megérni, mert ha tudjuk azt,

hogy egy rosszul megválasztott első sütő az esetek kb. felében elfordítja a potenciális sütni vágyót a jövőben próbálkozástól, akkor tényleg érdemes lenne az elsőre kifejezetten odafigyelni.

Az első grill és BBQ eszköz kiválasztása tehát kritikus, úgyhogy vásárlsá előtt érdemes kellő időt, akár hónapokat is eltölteni a különböző darabok vizsgálatával. Érdemes elmenni szakboltba, de kritikákat olvasni az interneten, sőt videókat nézni a különböző felületeken is. Ezek ugyanis mind segíthetnek. A szórás pedig nagy

egy egyszerű kerek grillsütőt 5-6 ezer forintért is vásárolhatunk, miközben fajsúlyosabb gázgrillek 1-2 millióba, míg az igazán nagyvadnak számító offset smokerek több mint 3 millió forintba is kerülhetnek.

Milyen sütőt vegyünk?

Mivel azt már tudjuk, hogy az első eszköz kiválasztása kritikus, ne legyünk restek rászánni az időt nézelődésre. Alapszabály, hogyha tehetjük szánjunk pénzt a minőségi darabokra, lehet hogy pár tízezer forintért is kaphatunk olyan berendezést, ami ránézésre végül is olyan, mint egy komolyabb 60-80 ezres darab, de az anyaghasználata, a szabályozása biztosan nem fogja megütni azt a mércét, amivel az első néhány kaland végére jó húsokat, sajtokat akarunk.

Gázgrill: előnye, hogy nem igényel nagy szaktudást, kényelmes, könnyen kezelhető, viszont alacsony hőfokon kevéssé sikeres. Az árszórás viszont nagy, belépő jobb minőségű darabokat 100 ezer forint környékén már lehet kapni, de határ a csillagos ég, 2-3 millió forintért is vásárolhatunk, miközben a legolcsóbb gázgrilleket 50-60 ezerért is vehetünk.

Gömbgrill: nagy Achilles-ina ez a vásárlóknak, sokaknak ugyanis egyértelműen ez testesíti meg a grill-, és BBQ életérzést, viszont 5-6 ezer forintért is lehet venni készüléket, meg 300-400 ezerért is. A különbség pedig annyira látványos, hogy könnyű megégetnie magát az első vásárlónak. Sokan beérik a nagyon olcsó pár ezres vagy pár tízezres darabokkal, és szakértők szerint pontosan ezek azok a vásárlások, amik aztán rengeteg próbálkozót elkeserítenek, majd végleg el is térítenek a kinti sütögetések világától. De ez a klassz tényleg komoly múltra tekint vissza és kis szerencsével, ma már inkább 60-70 ezer forint környékén tudunk fain belépő szintű gépet venni, az 5-10-20 ezres daraboktól viszont senki ne várjon csodát.

Smokerek: a smokerek ma már szintén elterjedt eszközök, a BBQ imádók kedvencei, ezek az offset füstön sütő, két terű berendezések úgy működnek, hogy az egyék részükben ég a faszén vagy a fa, míg a másik részükben az így keletkező hőben és füstben készül az étel. Használni lehet őket grillre is, de BBQ-nál igazán nyerők, viszont használatuk igen nagy gyakorlatot igényel, és igen drágák is. A jobb minőségű beugró darabok 200-300 ezer forintnál kezdődnek, határ pedig akárcsak a gázgrillek esetén igen magas, 2-3 millió forint.

Mindent összevetve azt lehet mondani, hogy kezdő, első felhasználóknak egy 60-70 ezer forintos jó minőségű gömbgrill már jó választás lehet, ezt lehet tovább pimpelni olyan termékekkel, mint például amilyenek a kerámia grillek. Ezek zászlóshajói a Kamado és a Big Green Egg, ám ezekből a kisebb darabok már 200-300 ezer forint között mozognak.

Aki inkább csak grillbe utazna, és sokat nem is szeretne bíbelődni, azoknak a gázgrillek világa való. A jó minőségű belépő szint viszont itt is 100 ezer forint között kezdődik, és gyorsan felkúszhat 200 ezer forint fölé is. Természetesen a mérettől is sok függ, viszont akinek keményen aprítaná a tejbe, milliós kiadásokba is verheti magát.

Ugyancsak igaz ez azokra, akik beleszeretnek a smokerekbe, az indulás itt is inkább 200-300 ezer forint között van, de az igazán komoly darabok már inkább milliós tételek. És hát az ökölszabály „sajnos” itt is érvényes, ha látunk a boltban 20-30 ezer forintért smokert, hát akkor azt lehet, hogy jobb elkerülni. A minőségnek ugyanis ára van, senki nem gondolhatja, hogy egy pár tízezer forintos, olcsó anyaghasználatú sütővel olyan végeredményeket fog elérni, mint a komolyabb, 10-szer annyiba kerülő darabokkal.

Mekkora volt a drágulás a grill-, BBQ piacon?

Az árak természetesen az utóbbi években átlagosan emelkedtek, de hosszú évekre visszanyúló mustránk szerint a legolcsóbb és legdrágább berendezések esetében a százalékos áremelkedés nem számottevő. Még mindig lehet 10 ezer forint alatt olcsó gömbgrillt vásárolni, és ugyanígy 2-3 millió forintba is belekerülhetnek a drágább gázgrillek, és offset smokerek.

Ami viszont például látványos, hogy az egyik leghíresebb kerámia grillsütő mini változata 200 ezer forint környékén volt kapható 2021 májusában, addig most, 2023 májusában már inkább 300 ezer forint körüli összeget kell érte kicsengetni. A drágulás mértéke tehát 2 év leforgása alatt 50 (!) százalékos, és már amúgy sem egy olcsó áruról volt szó.

Milyen lesz a végeredmény?

Szakavatottak egyetértenek abban, hogy a hússütés egy bizonyos szint fölött már művészet, és egyébként abban is, hogy a hússütésnél a végeredmény 60 százalékban azért az alapanyagon múlik, 40-ben pedig minden máson. Szóval a készülékek, és hozzátartozó kellékek beszerzése csak a kezdet, magán a húsokon sem szabad spórolni, sőt!

Amire szükségünk van: jó sütő, jó minőségű szén - vegyszerezetlen fa (ha olyan technikával sütünk), megfelelő kiegészítő eszközök, jó minőségű hús és rengeteg gyakorlás.

Ki engedheti ezt meg magának?

A Pénzcentrumon éppen a minap számoltunk be egy friss, reprezentatív kutatásról, aminek eredménye szerint a magyar vásárlók 63 százaléka elérte a plafont, nem tud többet költeni, és ha költene is, első sorban inkább élelmiszerre, ruházkodásra és energiára tenné.

Az a 27 százalék pedig akinek lenne még pénze, az is inkább kivár, tartalékol, félre rak, hiszen nem tudni, hogy a háború árnyékában meddig tart még a jelenlegi válságos helyzet. Ebben a gazdasági szituációban pedig egyértelmű, és a kutatások is ezt támasztják alá, az emberek elodázzák a nagyobb értékű beruházásokat. Ilyen nagyobb, egyszeri kiadást jelenthet például egy új bicikli, de akár egy komolyabb grill-, vagy BBQ-berendezés is.