Ezt nem hiszed el! Robotok szolgálnak fel mostantól egy vidéki magyar éttermeben

Pénteken nyitja új éttermét a Pizza Hut Szombathely főterén. Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot, valamint az Ice Cream Factory nevű önkiszolgáló fagyipult, amelyek először jelennek meg Magyarországon.

December 12-én új étterem nyílik Szombathelyen, a karácsonyi vásár forgatagában. A helyszínen modern, digitális rendelési lehetőségekkel és különleges élményelemekkel találkozhatnak a vendégek. A nyitáskor új pizzák, desszertek és saláták kerülnek a kínálatba, az ünnepi időszakban pedig forralt borral is készülnek.

Az egyik újdonság Bella, a felszolgáló robot, amely zenél, táncol, és segít az ételek kivitelében. A gyerekek számára külön attrakció lehet az önkiszolgáló fagyipult, ahol saját maguk állíthatják össze a desszertet.

A szombathelyi nyitás után Egerben és Nyíregyházán is új egységek készülnek, 2026 elejére várhatóan ezek is megnyílnak. A cél, hogy a következő években több városban jelenjen meg a koncepció, amely a rugalmas étkezést és élményközpontú vendéglátást helyezi előtérbe.