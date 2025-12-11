2025. december 11. csütörtök Árpád
Egy humanoid robotpincér hordozza az ételeket és italokat tartalmazó tálcát egy étteremben. Mesterséges intelligencia helyettesíti a karbantartókat. A jövő koncepciója. 3D ábrázolás
Tech

Ezt nem hiszed el! Robotok szolgálnak fel mostantól egy vidéki magyar éttermeben

Pénzcentrum
2025. december 11. 14:04

Pénteken nyitja új éttermét a Pizza Hut Szombathely főterén. Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot, valamint az Ice Cream Factory nevű önkiszolgáló fagyipult, amelyek először jelennek meg Magyarországon. 

December 12-én új étterem nyílik Szombathelyen, a karácsonyi vásár forgatagában. A helyszínen modern, digitális rendelési lehetőségekkel és különleges élményelemekkel találkozhatnak a vendégek. A nyitáskor új pizzák, desszertek és saláták kerülnek a kínálatba, az ünnepi időszakban pedig forralt borral is készülnek.

Az egyik újdonság Bella, a felszolgáló robot, amely zenél, táncol, és segít az ételek kivitelében. A gyerekek számára külön attrakció lehet az önkiszolgáló fagyipult, ahol saját maguk állíthatják össze a desszertet.

A szombathelyi nyitás után Egerben és Nyíregyházán is új egységek készülnek, 2026 elejére várhatóan ezek is megnyílnak. A cél, hogy a következő években több városban jelenjen meg a koncepció, amely a rugalmas étkezést és élményközpontú vendéglátást helyezi előtérbe.

