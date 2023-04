Durvul az árháború a boltokban: újabb brutál akciókat villantott a Tesco, Lidl, Spar, Aldi

Végre itt a jóidő, amivel kezdetét veszi a grillszezon. Ennek örömére pedig a magyar boltok egymásra licitálnak a különböző akciókkal. A Lidl-ben például nemcsak a hamburgert, és a grillsajtot vehetjük meg jóval olcsóbban, de különböző fűszerek és desszertek közül is válogathatunk, míg az Auchanban a zöldségeken és a pácolt húsokon van a hangsúly. A Pénzcentrum most megnézte, mik a legjobb akciók a hazai boltokban, hiszen az óriási drágulás mellett egyáltalán nem mindegy, hol vásárolunk be.

Ahogyan melegedik az idő, úgy durvul az árháború a magyar boltok között. Most pedig, hogy a kormány meghosszabbította az árstopot sokáig nem kell aggódnunk az alapélelmiszerek árai miatt, azonban az már koránt sem mindegy, hogy a hétvégi grillezésre hol vásároljuk meg az alapanyagokat.

Éppen ezért magyar boltok, mint a Spar, Auchan, Lidl begyújtotta a rakétákat és a tartósan csökkentett árú termékek mellett kiemelten kezelik a tavaszi időszakot. Éppen ezért az üzletek egymásra licitálnak a különböző pácolt húsok, kolbászok, és grillsajtok áraiban. Most a legnagyobb akciókból válogatott a Pénzcentrum, hogy mindent, ami szükséges egy kerti sütögetéshez a legolcsóbban tudjunk beszerezni. Azonban koránt sem mindegy, hogy milyen égteleket dobunk a grillrácsra.

Sok mindent pénzkidobás a rácson sütni

A grillszezon közeledte mindenkit bizsergetéssel tölt el, aki szereti a tökéletesen elkészített burgereket (legyen szó vegánról vagy húsosról), a hotdogot, vagy akár a sült kukoricát, hogy csak párat említsünk. Olyannyira népszerűvé vált a főzés ezen módja, hogy az emberek hajlamosak lettek szinte bármit rádobni a grillre, a görögdinnyétől a salátáig. A grill (legyen szó gáz vagy szén grillről) koránt sem ideális mindenféle étel elkészítésére.

Hihetetlen akciók a Pénzcentrumon: itt átnézheted az összes magyarországi akciós újságot!

Ahogyan már korábban is megírta a Pénzcentrum korántsem mindegy, hogy milyen halat szeretnénk grillezni. Vannak ugyanis olyan fajta halak, amiket nem érdemes a forró rácsra dobni, ugyanis egyeseknek a húsa könnyedén szétesik sütéskor, így ezek egyáltalán nem alkalmasak a grillezésre. Ilyenek például a száraz húsú halak, amik bár nagyon ízletesek alapvetően, de könnyedén szétesnek sütéskor, vagy rátapadnak a rácsra. Ettől pedig az ízük is rossz lesz. Édesvízi hallal, mint a süllő vagy a sügér korántsem érdemes kísérletezni.

Érdekes módon a marhaszeggyel sem érdemes kísérletezni: míg egy jó steaknek mindig helye van a grillrácson, addig a marhaszegy hajlamos rágóssá válni, így sokkal jobban járunk, ha inkább a bográcsba dobjuk be. Azonban a vegetáriánusoknak és vegánoknak is van egy rosszhírünk, ugyanis sajnos nem minden vegán fehérjeforrás alkalmas arra, hogy a grillre kerüljön. Ilyen a tofu – ami szétesik sütés közben --, sok sajtfajta, illetve a leveles zöldségek is.

Ilyen akciókkal készülnek a magyar boltok!

Csapjunk hát bele, nézzük, milyen leárazásokkal fordulnak rá a magyar boltok a kerti partik szezonjára! A Lidl-ben hétfőtől indulnak az akciók, aminek keretében a 250 grammos kiszerelésű grillkolbász 1199 forintba fog merülni, de ez még csak a hétfőn kezdődő akció kezdete. A Lidl ugyanis sajtokban is bekeményített: a Halloumi grillsajt 1099 forintba, a grilltallárok (amik háromféle ízben is kaphatóak lesznek majd) 1199 forintba fognak kerülni. De az üzletlánc azokra is gondolt, akik inkább édesszájúak: a háromszor 170 milliliteres jégkrém 949 forintba kerül, míg a félliteres fagylalt 1499 forintba. Ehhez pedig vehetünk önteteket (799 forintért), illetve különböző ostyákat és tölcsért is (399 forint).

Az Auchanban a sertésoldalas kilója 1929 forintba kerül a mai naptól, de akár előre pácolt húsokat is vehetünk: a magyaros pácú és az édes-csípős csirkemellfilé kilója egyaránt 3398 forintba kerül. De a szupermarket hamburger és hotdog téren is nagyot villant az április végi akció keretében, ugyanis az angus marhából készült grillkolbász kilója 7499 forint, a szertés-marha hamburger pogácsa kilója 3999 forint, míg a szarvasburger kilója 9196 forintba kerül. Ezekhez pedig vehetünk rögtön hamburger zsemlét is (849 forint) és hotdog kiflit (799 forint) is. Ezen kívül a sajtok terén is felvette a versenyt az Auchan: a Mizo grillsajt 999 forintba, a Hajdú grillsajt válogatás pedig 3199 forintba kerül, ami 3-szor 240 gramm sajtot tartalmaz.

A Tesco hipermarketjeiben a pácolt sertéstarjának kilója 3998 forint (Clubcarddal 3498 forint), a magyaros grillkolbász kilója Clubcarddal 2498 forint, míg a grillsajt szintén az extra kedvezménnyel 899 forintba kerül. Az áruház pedig a kiegészítőkre is gondolt: vehetünk gömbgrillt 13 490 forintért. grilltálcát 1199 forinttól, de akik utálnak mosogatni akár papírtálcát is vehetnek akár 649 forintért. Ráadásul a Tesco már az italokra is ráerősített: a 6 darabos Soproni multipack 1999 forintba kerül, de vehetünk törkölypálinkát 5998 forintos literáron, vagy whiskyt 4199 forintért.

Az Aldiban vehetünk friss sertésdarálthúst 899 forintért, 200 gramm hamburgerhúst 899 forintért. De akár – ha bevállaljuk a pácolást – vásárolhatunk vasárnaptól szerdáig 1000 forintos kiló áron csirkecombot, vagy 700 forintért frankfurti virslit is, ami szintén elengedhetetlen része a kerti grillezésnek. Ráadásul köretnek vehetünk édesburgonyát (569 forint kilója), cukkinit (599 forint), kígyóuborkát (269 forint) vagy akár avokádót is mártogatósnak 699 forintért egy csomagot.