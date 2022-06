Egy vagyont költenek erre a vidéki magyarok: borsos ára lehet a nyári sütögetésnek

Sokak számára a grillezés egy időjárástól független hobbi, azonban a legtöbben mégis inkább kellemes, napsütéses időben és tavasztól őszig gyújtják be a lángokat. Egy azonban közös: nagyszerű élmény a grillezés, szuper szaftos ételek, sült zöldségek készülnek, miközben jól érzi magát a család és a társaság. De melyik grillsütőt érdemes választanunk?

A hagyományos összejöveteleket feldobhatjuk egy közös grillezéssel is, így sütögethetünk kis kolbászokat, virsliket, grillsajtot, zöldségeket. Kiválóak erre a célra a zárt térben is használható grillapok és teppanyaki-sütők. Ezekkel a modern eszközökkel biztonságosan grillezhetjük kedvenc ételeinket akkor is, ha a kerti sütögetést elmosta egy tavaszi zápor, vagy lakásban élünk. Választhatunk olyan kombinált felületű megoldásokat, amelyek sima és grill kialakítással is rendelkeznek, így egyszerre többféle ételt tudunk készíteni egymással párhuzamosan.

De mi kerül a grillre? A grillezett camembert sajt lett a magyarok legnépszerűbb grillétele, második helyezett a barbecue tarja, amelyet a gombafejek grillen követnek – derül ki a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelméréséből. Az eredmény azt mutathatja, hogy a zsírszegény életmódra törekvők, valamint a vegetáriánusok és vegánok által is fogyasztható grillfogások összesített népszerűsége meghaladja a klasszikus húsételekét.

Mára ez a főzési forma egészen népszerűvé vált, erre pedig a lezárások is rátettek egy lapáttal. Egyre több lakástulajdonosok szánja rá magát, hogy a hagyományos bogrács vagy szalonnasütő mellett, kisebb kerti konyhát alakítson ki, melyben valamilyen grillsütőt helyez el. Népszerűek a gázos, elektromos de a faszenes grillsütők is. A Hello Vidék most annak járt utána, melyek az egyes grillsütő típusok előnyei, hátrányai, és elyiket érdemes választanunk teljesítmény, méret és funkciók alapján.