Olcsó ebéd ötletek, heti menü: így játszák ki most a horrordrágulást az élelmes magyarok

Nincs könnyű dolga most annak, aki most olcsón szeretné kihozni a főzést, bevásárlást. Az árak emelkedése pedig várhatóan egy ideig még nem fog megállni, így egyre kreatívabbnak kell lenni a konyhában ahhoz, hogy ne legyen túl nagy kiadás egy-egy étkezés. Bár az árstopos élelmiszereket elviekben még mindig be lehet szerezni olcsón, az áruhiány és a mennyiségi korlátozás a vásárlásnál egyre inkább megnehezíti, hogy olcsó csirke- és sertéshúst, tojást, burgonyát találjon az ember a boltokban. A Pénzcentrum most összegyűjtött néhány ebédötletet, amelyet még mindig viszonylag olcsón ki lehet hozni a horrorárak, termékhiányok mellett is.

A Központi Statisztikai Hivatal utolsó friss adatai szerint 2022 novemberében az élelmiszerek ára 40 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a tojás (87,9%), a kenyér (81,4%), a tejtermékek (75,4%), a sajt (74,7%), a vaj és vajkrém (71,6%), a száraztészta (58,6%), a margarin (58,0%), a péksütemények (54,7%) és az édesipari lisztesáru (53,4%) drágult. Azóta pedig már több mint egy hónap eltelt, az árak pedig tovább kúsznak felfelé, lassulás továbbra sem látszik. A szakértők nem is számítanak mérséklődésre az év második feléig, és az MNB inflációs előrejelzése szerint idén átlagosan további 30 százalékos drágulás várható. Tehát tartósan magas árakra, és további emelkedésre érdemes számítani. Enni viszont kell.

Egyre tudatosabban kell megtervezni az étkezéseket és a heti bevásárlást annak, aki az élelmiszereken spórolna. Mindenképpen érdemes előre összeállítania a menütervet, ha otthon főzünk, és bevásárlólistát írni. Figyelni kell a bolti akciókat, és aszerint tervezni, milyen fő alapanyagot lehet kedvezményesen megvenni azon a héten. Át kell alakítani továbbá az addigi étkezési szokásokat, több idő ráfordításával ugyanis pénzt tudunk megspórolni, azonban ezt az időt is elő kell teremteni: például száraztészta helyett kerülhet köretként nokedli, levesbetétnek grízgaluska az asztalra.

Aki tudatosan keresi az olcsóbb alapanyagokat, recepteket, megoldásokat a konyhában, biztosan tud valamennyit spórolni - ez azonban annak, aki nem rutinos a spórolásban, nem egyszerű, hanem kemény munka lehet. Ehhez a tudatossághoz igyekszünk most adni néhány támpontot. Az első lépés, hogy megtaláljuk az olcsó ételalapanyagokat.

Vannak még olcsó élelmiszerek?

Vannak még olyan alapanyagok a konyhában, amelyeknek nem olyan vérlázító az áruk, viszont nem nagy a kínálat. Egyrészt ott vannak az árstopos termékek - finomliszt, kristálycukor, tojás, UHT-tej, csirkefarhát, csirkemell, sertéshús, burgonya, étolaj -, ha találunk a boltokban ezekből. Másrészt vannak még alapvetően olcsóbb termékek, olyan élelmiszerek, amelyek sosem számítottak drága alapanyagnak.

A gyümölcsök közül az almát kell kiemelni, mert bár tavaly óta - utolsó adataink szerint - 18 százalékkal drágult, a járvány óta pedig több mint 50 százalékkal, kilós átlagára még mindig 500 forint alatt marad. Az alma nagyon sokoldalú alapanyag a konyhában, készülhet belőle például almaleves, almás palacsinta vagy tócsni, vagy almáskalács, melyek egy kiadós leves után főételként is megállják a helyüket.

Csak árstopos termékekből is rengetegféle étel készíthető, ezeket már összegyűjtöttük ebben a cikkben. Mióta a krumpli és a tojás is hatósági áras, már rengetegféle étel van a listán. Az árstopos burgonya mellett is akadnak még olyan sokoldalú zöldségek, melyek nem számítanak drágának és rengetegféle ételt készíthetünk belőlük. Ilyen például a sütőtök, vagy a gyökérzöldségek közül a cékla, karalábé, sárgarépa, zeller. Érdemes lehet ezeket akár vegyesen is készíteni felkockázva és fűszeresen kisütve. Az ilyen zöldségekből készíthető így kiadós téli "saláta", változatos körettel (rizs, bulgur, köles, stb.). Az ilyen zöldségekből is készülhet tócsni, levesek, rakott ételek, grillezett zöldségköret, vagy zöldségfasírt, rántott zöldség.

A hatósági áras lisztnek, cukornak, tejnek, tojásnak, étolajnak köszönhetően számos, jellemzően édes étel elkészíthető még viszonylag olcsón, mint a palacsinta, a fánk, császármorzsa, tejbegríz. Ezenkívül továbbra is bármit ki lehet rántani. Újra divatba jöhetnek olyan retró ételek is, mint a rántott párizsi, és új dimenziók is kinyílhatnak: elterjedhet például a magyar konyhákban ritkán készülő rántott zúza. Bár ez a konyhai művelet, ha bő olajban történik, akkor az egészséges életmód fő ellensége, viszont nem véletlen találták ki. Kirántva ugyanis bármilyen étel sokkal energiadúsabb, laktatóbb - arról nem is szólva, hogy a válogatós gyerek így még a karfiolt is megeszi... A bő olajat viszont nyugodtan el lehet hagyni és sütőben vagy air fryerben sütni.

Milyen olcsóbb húsfélét találhatunk a hentesnél? Meglepő lehet, de egész sokféle hentesáru van, amelynek kilós ára 500, 1000 és 1500 forint alatt marad. A legolcsóbbak nyilvánvalóan a húsos csontok - csirke, marha és sertés - viszont ezekből kiváló és tartalmas levest lehet készíteni. Leves készülhet továbbá a szintén olcsónak számító csirkenyak, -szív és -zúza felhasználásával, valamint libanyakból is, és kézenfekvő a csirke- valamint pulykafarhát leves is. Még marha velőscsontot is kaphatunk olcsón.

Amikor levest főzünk, tegyük tartalmasabbá házi levesbetétekkel: grízgaluskával, csipetkével, reszelt tésztával, krumpligombóccal, a krémleveseket pirított kenyérkockával.

A húsos főételek közt is van olyan, amely még olcsóbbnak számít. Már kezd feledésbe merülni a régi klasszikus körömpörkölt főtt krumplival, most azonban újra eljöhet a reneszánsza. Az ehhez szükséges sertésláb még mindig olcsó húsnak számít. A másik még mindig olcsó pörköltféle a zúzapörkölt, galuskával tálalva.

Szintén retró étel a vese velővel, mely egykor a kifőzdék elmaradhatatlan, laktató fogása volt, mára kiment a divatból. Egyes belsőségek azonban továbbra is olcsónak számítanak, így ez az étel is újra divatba jöhet. Ahogy a régről jól ismert ludaskásával is érdemes megpróbálkozni a konyhában, hiszen az ehhez szükséges libaaprólék ára is kedvezőnek számít a jelenlegi infláció mellett.

Heti olcsó menü ötletek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap tojásleves,

zúzapörkölt galuskával csirke aprólék-leves, császármorzsa sütőtök krémleves, ludaskása sütőtök krémleves, krumplis tészta almaleves, sült csirkemell bableves csipetkével, fánk csontleves, körömpörkölt főtt krumplival

További olcsó levesötletek: krumpli, rántott köményleves krumpligombóccal, francia hagymaleves kenyérkockával és póréhagymával, vegyes zöldségkrémleves, karfiol leves, karalábé leves, lencseleves, céklaleves főtt tojással

Tipp: ha van rá módunk, főzzünk le a csirkefarhátból, olcsó sertés- vagy marhacsontból alaplevet, melyet a fagyasztóba téve bármikor elővehetünk és felhasználhatunk tartalmasabb levesek, egytálételek készítéséhez!

További olcsó főételötletek: tökfőzelék zöldségfasírttal, paprikáskrumpli, rakott krumpli, tojásos nokedli, szalonnás sós lepények és piték, tojásos quiche-ek zöldségekkel, tarhonyás vagy rizses hús, gnocchi, grízes tészta

Tipp: a tésztaételeket készítsük házi tésztával!

Figyeljük az akciókat

Az infláció miatt nagyban megváltoztak a bolti akciók is, ugyanis egyre kevesebb alapvető élelmiszer akciós, illetve még az akciós ár is magasnak hathat a hirtelen drágulás miatt. Továbbá a boltok igyekszenek arra ösztönözni a vásárlóikat, hogy vegyenek részt a hűségprogramokban: például a Tescoban megszaporodtak a Clubcard akciók, a Lidlben a Plus appon keresztül elérhetők az aktuális kedvezmények, a Spar pedig a Supershop és mySpar akciókat hirdeti főleg az újságjában. Ha valaki mindig egy adott boltban, vagy néhány különböző láncnál vásárol, és még nem tette, érdemes lehet megnézni, milyen hűségprogrammal tudna spórolni.

Végignéztük a boltok akcióit, találhatunk-e olyan olcsó alapanyagokat, amiből főzhetnénk jövő hétre. Nem ritkaság, hogy a diszkontok egymás mellé települnek, ami most kapóra jöhet a tudatosságra törekvő vásárlóknak. A spórolás egyik nagy ára az idő: akár több boltot is meg kell járni, több sort kiállni, ami bizony fárasztó, de gyakran megéri.

Az Aldiban vasárnaptól akciós a pulykatokányhús (1039 Ft/500g), ezért adja magát, hogy pulykatokányt készítsünk a héten. Kedvező áron adják a csirkeszárny (1599 Ft/750g) és hasábburgonya (1799 Ft/2,5 kg) csomagot, melyet készre sütve ki lehet hozni egy olcsó ebédet. Köretként akár serpenyős zöldségeket is készíthetünk, melyeknek csomagja most 699 Ft/750g. A sovány krém-tehéntúró is akciós (399 Ft/250g), így túrós tészta is készülhet a héten. Érdemes most eperlevél tésztából (299 Ft/200g) és főzőtejszínből is (269 Ft/180ml) vásárolni.

Ezenkívül ázsiai ételekkel is feldobhatjuk a heti menüt, mivel nagy akciók lesznek. A kínai készételek (Chop Suey vagy Curry csirke) doboza 1099 forint (375g), a wok szószok 449 forintba kerülnek (200g), a szójaszósz, teriyaki pác üvegje 499 forint (250ml) és az indiai szószok 749 forintba kerülnek (390g).

A Lidlben hétfőtől akciós például a brokkoli (549 Ft/500g), a datolya cherry paradicsom (449 Ft/250g), és a mozzarella (699 Ft/250g). Ezekből készíthetünk párolt brokkoli köretett, brokkolikrémlevest - főként hogy most két 200 milis főzőtejszín ára együtt 799 forint -, vagy rántott brokkolit, illetve paradicsomból és mozzarellából caprese salátát. A friss csirkecomb akciósan 899 Ft/850g, sütve, rántva is megéri. Több (félig)készétel is akciós hétfőtől, mint az XXL Lasagne bolognese (2299 Ft/1,15kg), az XXL Tortelloni (799 Ft/500g), vagy az XXL Halrudacskák (2199 Ft/900g).

Az Auchanban még a jövő héten is akciós a sertésmáj (769 Ft/kg), melyet készíthetünk sütve, rántva rakottan vagy resztelt májként is. 999 forintos kilóáron adják a friss csirke levestálat, melyből kézenfekvők, hogy levest készítsük. A lecsókolbász kilója 1499 forint, mely jó feltétje lehet egy krumpli- vagy tökfőzeléknek. Ehhez vehetünk félkészen panírozott pulykás korongot is (799 Ft/750g). A tortellini csomag (750g) az Auchanban 1739 forint, melyhez tejfölös mártogatóst is készíthetünk akciós tejfölből (889 Ft/850g). Vehetün készen Provance-i csirkemellet zöldségkörettel 1749 forintért (350g), vagy akár kocsonyát is (679 Ft/350g), annak úgyis szezonja van.

A PENNY-ben vehetünk a héten gyalult tököt csomagban 599 forintért (1000g), amiből készülhet főzelék, leves, zöldségfasírt, tócsni. Vásárolhatunk továbba akciósan készételt is: sertéspörköltet galuskával 799 forintért (330g).

A Sparban akciós a hurka (1999 Ft/kg), a szilvásgombóc (999 Ft/600g), és az egész kilós trapista sajt most csak (2990 Ft/kg) - daraboltan 309 forint 10 dkg. A sajt sokáig eláll, és a drágulás óta rengetegen nélkülözik az étrendjükből a sajtot, így érdemes figyelni a sajtakciókat - vagy esetleg házisajtot beszerezni, mivel az már olcsóbb lett, mint a bolti:

EZ IS ÉRDEKELHET Így játszák ki az őrült sajtdrágulást az élelmes magyarok: itt sokkal olcsóbb a trappista, parenyica 2021 és 2022 októbere között a trappista sajt átlagos, kilós fogyasztói egységára 99 (!) százalékkal emelkedett. Ennek következtében nem egy kistermelőnél már olcsóbb a sajt, mint a boltokban.

Az Intersparban a gmo mentes friss csirkeszárny kilója 929 forint, a csikecomb csomag 799 forint (450g). Készételek itt is kaphatók: a nuggets káposztasalátával 799 forint (370g), a tabáni saláta 529 forint (200g).

A Tescóban még a jövő héten is tart a Nagy Gomba Akció: a fehér magyar csiperke gomba kilója 1779 forint, a barna csiperke csomag 399 forint (250g), a shitake csomag 729 forint (100g), a laska pedig 689 forint (250g). Adja magát a gombaleves, gombapaprikás, rántott gomba, gombás-tejszínes tészta valamint a gombával töltött tök vagy cukkini. Akciós a tricolor kaliforniai paprika is (699 Ft/3db), így adja magát a tojásos lecsó, vagy csirkés paella készítés. Kedvezményes áron kínálják a sertésgulyáshúst is (1559 Ft/500g). Ezen túlmenően számos vegán gyorsfagyasztott ételt kínálnak 300-450 grammos csomagokban 1329-tól 1969 forintig, melyek főzelék mellé remek feltétek.

Heti akciós menü ötletek