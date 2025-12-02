Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek
Az eMAG-nál november óta tart az év végi vásárlási szezon, és a toplistákon már azok a termékkategóriák vezetnek, amelyeket a legtöbben ajándéknak vagy fontos családi beszerzésnek vesznek. A webáruház idén ünnepli magyarországi jelenlétének tizenkettedik évfordulóját.
A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak. A vásárlók idén különösen sok automata és kapszulás kávéfőzőt, függőleges porszívót és air fryert rendeltek. A nagy energiahatékonyságú hűtők, hőszivattyús szárítók és keskeny mosógépek szintén kiemelt kategóriák. A személyes higiénia területén az elektromos fogkefék voltak a legnépszerűbbek. A korábbi éveknél is több prémium szépségápolási terméket, parfümöt, kávét, teát és fitneszeszközt rendeltek a vásárlók.
A játékoknál egy átlagos vásárló 8–10 ezer forintos árszinten költött. A legkeresettebbek a gyűjthető meglepetésfigurák és a LEGO-szettek voltak. Sok rendelés érkezett otthoni nyomozós játékokra, speciális Rubik-kockákra és világítással ellátott rajztáblákra. A konzolpiacon jól fogynak a mai tévékkel is kompatibilis retró gépek, valamint az Xbox Series S és a PlayStation 5 digitális változata.
Meglepő módon idén a PC-alkatrészek is bekerültek a karácsonyi toplistába. A legnépszerűbb termékek az erős memoria modulok és a nagy kapacitású SSD-k voltak. A részletfizetést választók körében a legtöbb rendelés asztali PC-re érkezett. Ezt követték a laptopok és a játékkonzolok. A háztartási nagygépek ezek után szerepeltek a listán. Egy jobban felszerelt PC ára akár félmillió forint is lehet, így sok vásárló él a részletfizetés lehetőségével.
A laptopok között a Lenovo, Apple, Asus és Acer típusai vezették az eladásokat. A mobiltelefonok piacán a Xiaomi, Samsung és Motorola középkategóriás készülékei szerepeltek a legjobban. A tévék között a 43 és 55 colos TCL, LG, Samsung és Star-Light LCD modellek voltak a legkeresettebbek. A házimozi kategóriában a miniprojektorok, mélynyomós hangprojektorok, partihangfalak és a Bluetooth-képes lemezjátszók fogytak jól.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hordozható hangeszközöknél a JBL és Xiaomi TWS fülhallgatói, valamint az Apple AirPodsok voltak a legnépszerűbbek. A vezeték nélküli, zajszűrős fejhallgatók iránt szintén nagy volt a kereslet.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Meddig érdemes leadni a rendelést, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra? Nem árt sietni vele 2025-ben.
Sok magyar háztartásban okozott csalódást, hogy az IKEA idén levette a polcokról a népszerű Vintersaga mézeskalács tésztát.
Kiderült, a legtöbb magyar így költi el a pénzét idén karácsony előtt: ez mindent elmond az anyagi helyzetünkről?
A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok dominálnak.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Írásaiban Krúdy Gyula is megörökítette a hely különleges hangulatát.
Húzós dolog derült ki a Temu, Shein filléres ékszereiről: döbbenet, mit sóznak ránk a kínai kacat-webshopok
Olcsó, de veszélyes? A friss vizsgálat szerint a Temu és a Shein termékeinek többsége nem biztonságos. Nézd meg, mit kaphatsz a pénzedért – akár akaratodon...
Szebbnél szebb adventi vásárokkal vár Szlovákia: karácsonyi vásár helyszínek, ünnepi programok és látnivalók a szomszédban
A szomszédos ország városaiban minden adott egy meghitt, élményekben gazdag adventi kiruccanáshoz. Nézzük is meg Szlovákia karácsonyi vásár felhozatalát.
Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.
Idén adventkor is vár Pozsony! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Hogy alakul a pozsonyi karácsonyi vásár nyitva tartása? Hogyan érdemes elutazni a pozsonyi karácsonyi vásárra? Ennek jártunk most utána.
Adventkor is vár Kassa! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Mit kell tudnunk a kassai karácsonyi vásár kapcsán? Hogy juthatunk el a kassai karácsonyi vásár helyszíneire? Ennek jártunk most utána.
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
Ilyen almákkal etetik tömegével a magyarokat: a boltok is tele vannak vele - hol van már a régi jó hazai?
Lengyelország domináns szerepe az európai almapiacon jelentős nyomást helyez a magyar termelőkre.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.