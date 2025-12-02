Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek

Az eMAG-nál november óta tart az év végi vásárlási szezon, és a toplistákon már azok a termékkategóriák vezetnek, amelyeket a legtöbben ajándéknak vagy fontos családi beszerzésnek vesznek. A webáruház idén ünnepli magyarországi jelenlétének tizenkettedik évfordulóját.

A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak. A vásárlók idén különösen sok automata és kapszulás kávéfőzőt, függőleges porszívót és air fryert rendeltek. A nagy energiahatékonyságú hűtők, hőszivattyús szárítók és keskeny mosógépek szintén kiemelt kategóriák. A személyes higiénia területén az elektromos fogkefék voltak a legnépszerűbbek. A korábbi éveknél is több prémium szépségápolási terméket, parfümöt, kávét, teát és fitneszeszközt rendeltek a vásárlók.

A játékoknál egy átlagos vásárló 8–10 ezer forintos árszinten költött. A legkeresettebbek a gyűjthető meglepetésfigurák és a LEGO-szettek voltak. Sok rendelés érkezett otthoni nyomozós játékokra, speciális Rubik-kockákra és világítással ellátott rajztáblákra. A konzolpiacon jól fogynak a mai tévékkel is kompatibilis retró gépek, valamint az Xbox Series S és a PlayStation 5 digitális változata.

Meglepő módon idén a PC-alkatrészek is bekerültek a karácsonyi toplistába. A legnépszerűbb termékek az erős memoria modulok és a nagy kapacitású SSD-k voltak. A részletfizetést választók körében a legtöbb rendelés asztali PC-re érkezett. Ezt követték a laptopok és a játékkonzolok. A háztartási nagygépek ezek után szerepeltek a listán. Egy jobban felszerelt PC ára akár félmillió forint is lehet, így sok vásárló él a részletfizetés lehetőségével.

A laptopok között a Lenovo, Apple, Asus és Acer típusai vezették az eladásokat. A mobiltelefonok piacán a Xiaomi, Samsung és Motorola középkategóriás készülékei szerepeltek a legjobban. A tévék között a 43 és 55 colos TCL, LG, Samsung és Star-Light LCD modellek voltak a legkeresettebbek. A házimozi kategóriában a miniprojektorok, mélynyomós hangprojektorok, partihangfalak és a Bluetooth-képes lemezjátszók fogytak jól.

A hordozható hangeszközöknél a JBL és Xiaomi TWS fülhallgatói, valamint az Apple AirPodsok voltak a legnépszerűbbek. A vezeték nélküli, zajszűrős fejhallgatók iránt szintén nagy volt a kereslet.