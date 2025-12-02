2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bukarest, Románia - 2019. december 19.: Az eMAG logója a 3. szektorban található bemutatóteremnek otthont adó épületen. A Naspers Limited tulajdonában lévő eMAG egy romániai vállalat, amely különböző termékek online értékesítésével
Vásárlás

Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek

Pénzcentrum
2025. december 2. 17:40

Az eMAG-nál november óta tart az év végi vásárlási szezon, és a toplistákon már azok a termékkategóriák vezetnek, amelyeket a legtöbben ajándéknak vagy fontos családi beszerzésnek vesznek. A webáruház idén ünnepli magyarországi jelenlétének tizenkettedik évfordulóját.

A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak. A vásárlók idén különösen sok automata és kapszulás kávéfőzőt, függőleges porszívót és air fryert rendeltek. A nagy energiahatékonyságú hűtők, hőszivattyús szárítók és keskeny mosógépek szintén kiemelt kategóriák. A személyes higiénia területén az elektromos fogkefék voltak a legnépszerűbbek. A korábbi éveknél is több prémium szépségápolási terméket, parfümöt, kávét, teát és fitneszeszközt rendeltek a vásárlók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A játékoknál egy átlagos vásárló 8–10 ezer forintos árszinten költött. A legkeresettebbek a gyűjthető meglepetésfigurák és a LEGO-szettek voltak. Sok rendelés érkezett otthoni nyomozós játékokra, speciális Rubik-kockákra és világítással ellátott rajztáblákra. A konzolpiacon jól fogynak a mai tévékkel is kompatibilis retró gépek, valamint az Xbox Series S és a PlayStation 5 digitális változata.

Kapcsolódó cikkeink:

Meglepő módon idén a PC-alkatrészek is bekerültek a karácsonyi toplistába. A legnépszerűbb termékek az erős memoria modulok és a nagy kapacitású SSD-k voltak. A részletfizetést választók körében a legtöbb rendelés asztali PC-re érkezett. Ezt követték a laptopok és a játékkonzolok. A háztartási nagygépek ezek után szerepeltek a listán. Egy jobban felszerelt PC ára akár félmillió forint is lehet, így sok vásárló él a részletfizetés lehetőségével.

A laptopok között a Lenovo, Apple, Asus és Acer típusai vezették az eladásokat. A mobiltelefonok piacán a Xiaomi, Samsung és Motorola középkategóriás készülékei szerepeltek a legjobban. A tévék között a 43 és 55 colos TCL, LG, Samsung és Star-Light LCD modellek voltak a legkeresettebbek. A házimozi kategóriában a miniprojektorok, mélynyomós hangprojektorok, partihangfalak és a Bluetooth-képes lemezjátszók fogytak jól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hordozható hangeszközöknél a JBL és Xiaomi TWS fülhallgatói, valamint az Apple AirPodsok voltak a legnépszerűbbek. A vezeték nélküli, zajszűrős fejhallgatók iránt szintén nagy volt a kereslet.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #mobilalkalmazás #webáruház #november #december #ajándék #nyereményjáték #emag #háztartási gép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:47
17:40
17:29
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
4 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
4 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
3 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
1 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:02
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a történelem? Tedd próbára, mit tudsz a náci Németország bukásáról!
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 17:29
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Agrárszektor  |  2025. december 2. 17:26
Problémás élelmiszert találtak itthon: kivonta a forgalomból a hatóság