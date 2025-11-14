Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
Új korszak kezdődik a XIII. kerület ikonikus bevásárlóközpontjának történetében: az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul. Várhatóan 2027 elején kezdődik az a nagyszabású átépítés, melynek keretében egy modern, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő multifunkcionális komplexum jön létre a főváros egyik legforgalmasabb csomópontján.
Magyarország első 3. generációs plázájaként a Duna Plaza több mint negyed évszázada meghatározó szereplője a hazai kereskedelmi piacnak. A várhatóan kétéves fejlesztés célja, hogy az épület ne csak megőrizze, hanem növelje piaci részesedését, miközben egy olyan modern, vegyes funkciójú központként szülessen újjá, amely a jövő generációinak igényeit is képes kiszolgálni. A felújítás után a megújult épület várhatóan 2029-ben nyitja meg újra kapuit.
A beruházás során a kereskedelmi területek mellett a komplexumhoz tartozó irodaterületek is teljeskörűen megújulnak, szoros egységet alkotva a bevásárlóközponttal. A tervek szerint az átalakítást követően a Duna Plaza túllép az eddigi, elsősorban kereskedelmi funkcióján és a környék meghatározó közösségi találkozó- és élményközpontjává válik.
A megújuló épület modern környezetben kínál majd vásárlási lehetőségeket, kulturális programokat és szórakoztató funkciókat. A fejlesztés a modernizált kereskedelmi és irodai funkciók mellett kiemelt figyelmet fordít a közösségi- és a zöldterületek kialakítására is, ezzel vonzó és fenntartható környezetet teremtve a látogatók és a bérlők számára.
„Célunk, hogy a Duna Plaza megújulásával egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely méltó a múltjához, de inspiráló a jövő számára. Olyan bevásárlóközpontot álmodtunk meg, amely a mindennapi vásárlási igények kielégítése mellett a közösségi élményt is erősíti, illetve ami egyaránt vonzó célpontot jelent mind a fővárosban, mind az agglomerációban élők számára. A projekt rendelkezik már építési engedéllyel és a finanszírozása is biztosított. A 2027 elejére tervezett átépítés megkezdéséig a részletes belsőépítészeti tervek véglegesítésére, valamint a bérlői megállapodások lezárására fókuszálunk. Elkötelezettek vagyunk és bízunk abban, hogy 2029-ben egy minden eddiginél magasabb minőséget képviselő komplexumban köszönthetjük újra a látogatóinkat, bérlőinket és partnereinket” – mondta Dr. Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.
Október 16-án a Bosnyák tér mögött átadták a Zenit Corsót, amely több mint 6,7 hektáron kínál modern közösségi teret, bevásárlási és szórakozási lehetőséget.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Az Európai Unió pénzügyminiszterei megállapodtak a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, ami jelentős változást hoz az unión kívülről érkező csomagok árában.
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Idén is megkezdődött a „szaloncukor-háború” a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak.
Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad
Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek.
Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.
Rendkívüli bejelentést tett a Heineken: sokak kedvenc italának főzete változik - ennyivel csökken az alkoholtartalom
A változtatás óta több rivális márka, köztük a Carlsberg Pilsner, Sol, Coors Light és Grolsch is átformálta receptúráját.
Az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik.
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak
Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni
A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.