Jön a brutális év végi roham: a GLS olyan megoldást húzott elő, amit kevesen láttak jönni

A GLS Hungary idén is átfogó tervezéssel, optimalizált működéssel és kibővített szolgáltatásokkal támogatja az év végi megnövekedett csomagforgalom kezelését. A házhoz szállítás mellett a több mint 2600 GLS Automata és 1000 GLS CsomagPont kínálta rugalmas átvételi lehetőségek, valamint a megerősített ügyfélszolgálati kapacitás mind azt szolgálják, hogy a küldemények az ünnepi hajrában is minél gördülékenyebben jussanak el a címzettekhez. Az idén bevezetett GLS Automata Expressz pedig akár a másnap reggeli átvételt is lehetővé teszi a több mint 500 expressz jelölésű automatában.

A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását. A vállalat a szortírozóüzemi kapacitások bővítésével, erőforrásainak újratervezésével és a működési folyamatok finomhangolásával olyan rugalmas operációt alakított ki, amely szükség esetén gyors beavatkozást tesz lehetővé. A felvételi és kézbesítési folyamatok folyamatos monitorozásának köszönhetően a GLS akár még ugyanazon a napon újabb futárokat és belföldi járatokat is munkába tud állítani, amikor a forgalom ezt indokolja. Így a legforgalmasabb időszakban is biztosított marad az év egészére jellemző, egy munkanapos átfutási idő.

Akár másnap reggelre is megérkezhetnek a csomagok

Az ünnepeket megelőző időszakban a vásárlók számára kiemelten fontossá válik, hogy a megrendelt termékek minél gyorsabban és kiszámíthatóan érkezzenek meg, a webáruházak pedig olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel ezt a fokozódó igényt megbízható módon tudják teljesíteni. Az idén nyáron bevezetett GLS Automata Expressz ezt a szükségletet támogatja: a webshopok által a rendelés napján átadott csomagok már másnap reggel kézbesítésre kerülnek a több mint 500 expressz jelölésű GLS Automatába. Ez a gyorsaság az ünnepi csúcsforgalomban különösen értékes mind a kereskedők, mind a vásárlók számára és hozzájárul ahhoz, hogy a csomagátvétel az év legforgalmasabb időszakában is gördülékenyen történjen.

Utolsó szállítási napok

A GLS a decemberi csúcsidőszakban is tartja a tőle megszokott, egy munkanapos kézbesítési időt. Ennek köszönhetően a december 22-én feladott csomagok december 23-án megérkeznek a címzettekhez.

Rugalmas átvételi lehetőségek

A házhoz szállítás mellett, országszerte több mint 750 településen, mintegy 2600 GLS Automata és több mint 1000 GLS CsomagPont áll rendelkezésére, biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő átvételi módot. Az automaták döntő többsége a nap 24 órájában elérhető, így a címzettek akár a kora reggeli vagy akár a késő esti órákban is kényelmesen hozzáférhetnek csomagjaikhoz. A GLS az év többi időszakához hasonlóan továbbra is 7 naptári napig tárolja a csomagautomatában átvételre váró küldeményeket.

A rendelés előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott automata leterheltségét a GLS csomagautomata kereső térképén, hogy a csomag biztosan a várt időben érkezzen meg.

Megerősített ügyfélszolgálati kapacitás

A cég november 29. és december 21. között megerősített ügyfélszolgálati kapacitással segíti ügyfeleit a csomagautomatákkal kapcsolatos technikai kérdésekben. Az ügyfélszolgálat ezen időszakban hétvégén is elérhető 8:00 és 16:00 között a +36 (29) 88 66 70-es telefonszámon, a GLS telefonos menürendszerének 6-os pontján.