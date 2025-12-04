2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
Vásárlás

Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni

Pénzcentrum
2025. december 4. 06:22

December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik a Lidlbe, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak. A csomag 57 darab TOPPS kártyát rejt, köztük limitált kiadású lapokat is, amelyek ritkaságuk miatt könnyen keresett gyűjtői darabokká válhatnak. A sportkártya-piacon ma már nem ritka, hogy egy-egy exkluzív vagy ikonikus kártya akár milliós összegekért cserél gazdát - így szerencsés bontás esetén ez a doboz akár igazi kincset is rejthet.

December 4-től elérhető a Lidl kínálatában a különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz, amely aranycipő formájában, exkluzív gyűjtői megjelenéssel érkezik. A csomagban összesen 57 darab TOPPS fociskártya található, köztük limitált kiadású Premier League 2026 lapok is - szúrta ki az akciós újságban a Pénzcentrum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A termék ára 13 290 forint, és kizárólag online, a Lidl alkalmazásában adható le rá előrendelés a Click&Pick felületen, a kiválasztott üzletre. Az előrendelés során a vásárló látja a várható átvételi dátumot, a rendelés állapota pedig az applikációban követhető. Az átvételkor az üzletben az előrendelési számot kell bemutatni, ezt követően a kasszánál vásárolható meg a limitált díszdoboz.

Limitált kiadású focikártyák érkeznek a Lidl-be. Forrás: akciós újságLimitált kiadású focikártyák érkeznek a Lidl-be. Forrás: akciós újság

A Lidl 13 290 Ft-os ára a Topps Premier League 2026 Golden Boot fémdobozáért viszonylag kedvező: más hazai webshopokban 15 490 Ft-tól 20 990 Ft-ig is elérhető ugyanez a kiadás.

A hivatalos weboldalon a Topps Premier League 2026 Golden Boot fémdoboz hivatalos ára 27,99 font, ami kb. 12 ezer forintnak felel meg, szóval a Lidl ára ehhez képest is versenyképes.

Nagy az esély a komoly találatra?

A Topps Premier League 2026 Golden Boot csomag különlegessége, hogy komoly eséllyel találhatók benne olyan lapok, amelyek a gyűjtők szemében idővel jelentős értéket képviselhetnek. A doboz alapból hét darab „Golden Boot Limited Edition” kártyát tartalmaz, amelyekből csak korlátozott mennyiség készül, így ritkaságuk miatt már induláskor keresettek. Emellett akár prémium sorozatok darabjai is előkerülhetnek: ilyenek például a speciális bevonattal készült, számozott, autogramos vagy különleges grafikai megoldással készült insert kártyák. A Topps minden évben kiad olyan szériákat, amelyekből nagyon kevés példány létezik, illetve bizonyos játékosok képe több kiadásban nem ismétlődik, ami tovább növeli a gyűjtői érdeklődést.

A valódi kincs lehet egy olyan lap, amely egy kiemelt sztárt ábrázol - akár jelenlegi Premier League-klasszist, akár ikonikus legendát. Minél ritkább egy kártya (pl. sorszámozott, egyetlen példányban létező úgynevezett 1/1-es verzió, patch-darabot vagy eredeti aláírást tartalmazó kiadás), annál inkább értékes lehet a piacon. Az ilyen lapok nem ritkán több százezer forintos vagy akár ennél magasabb árakon cserélnek gazdát. Az is komoly értéknövelő tényező, ha a kártya később sztárstátuszig jutó fiatal tehetséget mutat be: előfordult már, hogy egy játékos korai kártyája pár év alatt sokszorosára drágult.

Rengeteget érhetnek a lapok

Az utóbbi években látványosan megugrott a kereslet a futballkártyák iránt, és a piac mára jóval túlmutat a gyerekkori gyűjtögetés nosztalgiáján. A rajongók és befektetők egyaránt komoly értéket látnak a ritka vagy limitált kiadású lapokban, amelyek ára sokszor műkincsekével vetekszik. A globális futballőrület, a sztárok iránti hatalmas érdeklődés és a kártyagyártók egyre szűkebbre szabott limitációi mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy különleges lap ára akár az egekbe szökjön.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A piac leglátványosabb példái közé tartozik Lionel Messi egyik legritkább, korai kiadású rookie kártyája, amelyet több mint másfél millió dollárért adtak el - ez jelenleg a valaha értékesített legdrágább futballkártya.

De a kosárlabás kártyákban is óriási pénz van: a nyáron egy Michael Jordan és Kobe Bryant mezlogóit és aláírásait tartalmazó kosárlabda-kártya 12,9 millió dollárért kelt el, jócskán meghaladva a 6 millió dolláros becsértéket. A tétel 82 licit után a korábbi csúcsot tartó Mickey Mantle-kártyát is megelőzte, és ma a második legdrágább sportrelikviának számít Babe Ruth 1932-es World Series-mezét követően.

A rekordot döntő kártya 2004 és 2009 között megjelent „Dual NBA Logo Autographs” sorozat része, amelynek minden darabja egyedi példányban készült. Jordan összesen nyolc, Bryant pedig tizenegy kártyán szerepelt a szériában, ám ez az egyetlen példány, amely mindkét legenda aláírását és mezlogóját is tartalmazza. Mivel Bryant 2020 januárjában tragikus helikopterbalesetben elhunyt, ebből a kombinációból soha nem készülhet több.

A kártyán egy piros-fehér-kék színvilágú Bryant-mezből származó NBA-logó, valamint Jordan 1996–97-es szezonban viselt mezéből kivágott arany NBA-logó látható, két kék filccel írt aláírás kíséretében. Az eredeti tulajdonos több mint tíz éven át őrizte a ritkaságot, mielőtt aukcióra bocsátotta volna, az új vevő kilétét pedig nem hozták nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #befektetés #akció #lidl #piac #aukció #sport #online #rekord #kártya #alkalmazás #gyűjtő #értékes #gyűjtés #futball #premier league #limitált

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:35
07:20
07:04
06:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
6 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
6 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
3 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
1 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 05:15
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
Agrárszektor  |  2025. december 4. 06:02
Ebbe fektetnek most a magyar gazdák: tényleg megéri belevágni?