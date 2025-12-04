Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni

December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik a Lidlbe, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak. A csomag 57 darab TOPPS kártyát rejt, köztük limitált kiadású lapokat is, amelyek ritkaságuk miatt könnyen keresett gyűjtői darabokká válhatnak. A sportkártya-piacon ma már nem ritka, hogy egy-egy exkluzív vagy ikonikus kártya akár milliós összegekért cserél gazdát - így szerencsés bontás esetén ez a doboz akár igazi kincset is rejthet.

December 4-től elérhető a Lidl kínálatában a különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz, amely aranycipő formájában, exkluzív gyűjtői megjelenéssel érkezik. A csomagban összesen 57 darab TOPPS fociskártya található, köztük limitált kiadású Premier League 2026 lapok is - szúrta ki az akciós újságban a Pénzcentrum.

A termék ára 13 290 forint, és kizárólag online, a Lidl alkalmazásában adható le rá előrendelés a Click&Pick felületen, a kiválasztott üzletre. Az előrendelés során a vásárló látja a várható átvételi dátumot, a rendelés állapota pedig az applikációban követhető. Az átvételkor az üzletben az előrendelési számot kell bemutatni, ezt követően a kasszánál vásárolható meg a limitált díszdoboz.

Limitált kiadású focikártyák érkeznek a Lidl-be. Forrás: akciós újság

A Lidl 13 290 Ft-os ára a Topps Premier League 2026 Golden Boot fémdobozáért viszonylag kedvező: más hazai webshopokban 15 490 Ft-tól 20 990 Ft-ig is elérhető ugyanez a kiadás.

A hivatalos weboldalon a Topps Premier League 2026 Golden Boot fémdoboz hivatalos ára 27,99 font, ami kb. 12 ezer forintnak felel meg, szóval a Lidl ára ehhez képest is versenyképes.

Nagy az esély a komoly találatra?

A Topps Premier League 2026 Golden Boot csomag különlegessége, hogy komoly eséllyel találhatók benne olyan lapok, amelyek a gyűjtők szemében idővel jelentős értéket képviselhetnek. A doboz alapból hét darab „Golden Boot Limited Edition” kártyát tartalmaz, amelyekből csak korlátozott mennyiség készül, így ritkaságuk miatt már induláskor keresettek. Emellett akár prémium sorozatok darabjai is előkerülhetnek: ilyenek például a speciális bevonattal készült, számozott, autogramos vagy különleges grafikai megoldással készült insert kártyák. A Topps minden évben kiad olyan szériákat, amelyekből nagyon kevés példány létezik, illetve bizonyos játékosok képe több kiadásban nem ismétlődik, ami tovább növeli a gyűjtői érdeklődést.

A valódi kincs lehet egy olyan lap, amely egy kiemelt sztárt ábrázol - akár jelenlegi Premier League-klasszist, akár ikonikus legendát. Minél ritkább egy kártya (pl. sorszámozott, egyetlen példányban létező úgynevezett 1/1-es verzió, patch-darabot vagy eredeti aláírást tartalmazó kiadás), annál inkább értékes lehet a piacon. Az ilyen lapok nem ritkán több százezer forintos vagy akár ennél magasabb árakon cserélnek gazdát. Az is komoly értéknövelő tényező, ha a kártya később sztárstátuszig jutó fiatal tehetséget mutat be: előfordult már, hogy egy játékos korai kártyája pár év alatt sokszorosára drágult.

Rengeteget érhetnek a lapok

Az utóbbi években látványosan megugrott a kereslet a futballkártyák iránt, és a piac mára jóval túlmutat a gyerekkori gyűjtögetés nosztalgiáján. A rajongók és befektetők egyaránt komoly értéket látnak a ritka vagy limitált kiadású lapokban, amelyek ára sokszor műkincsekével vetekszik. A globális futballőrület, a sztárok iránti hatalmas érdeklődés és a kártyagyártók egyre szűkebbre szabott limitációi mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy különleges lap ára akár az egekbe szökjön.

A piac leglátványosabb példái közé tartozik Lionel Messi egyik legritkább, korai kiadású rookie kártyája, amelyet több mint másfél millió dollárért adtak el - ez jelenleg a valaha értékesített legdrágább futballkártya.

De a kosárlabás kártyákban is óriási pénz van: a nyáron egy Michael Jordan és Kobe Bryant mezlogóit és aláírásait tartalmazó kosárlabda-kártya 12,9 millió dollárért kelt el, jócskán meghaladva a 6 millió dolláros becsértéket. A tétel 82 licit után a korábbi csúcsot tartó Mickey Mantle-kártyát is megelőzte, és ma a második legdrágább sportrelikviának számít Babe Ruth 1932-es World Series-mezét követően.

A rekordot döntő kártya 2004 és 2009 között megjelent „Dual NBA Logo Autographs” sorozat része, amelynek minden darabja egyedi példányban készült. Jordan összesen nyolc, Bryant pedig tizenegy kártyán szerepelt a szériában, ám ez az egyetlen példány, amely mindkét legenda aláírását és mezlogóját is tartalmazza. Mivel Bryant 2020 januárjában tragikus helikopterbalesetben elhunyt, ebből a kombinációból soha nem készülhet több.

A kártyán egy piros-fehér-kék színvilágú Bryant-mezből származó NBA-logó, valamint Jordan 1996–97-es szezonban viselt mezéből kivágott arany NBA-logó látható, két kék filccel írt aláírás kíséretében. Az eredeti tulajdonos több mint tíz éven át őrizte a ritkaságot, mielőtt aukcióra bocsátotta volna, az új vevő kilétét pedig nem hozták nyilvánosságra.