Jövőre sem lassít a horrordrágulás: durván elszállhat az élelmiszerek ára Magyarországon

Távolról sincs vége az inflációnak, a legjobb forgatókönyv szerint is erőteljesebb drágulás jön 2023-ban éves szinten, mint idén. Ráadásul az élelmiszerárak 2022-höz képest tovább emelkednek - ezzel számol a Magyart Nemzeti Bank a most kiadott inflációs jelentésében.

Jövőre is velünk fog maradni a horrorinfláció, ezzel számol a Magyar Nemzeti Bank a most kiadott Inflációs jelentésében. Jövőre ugyanis még erőteljesebb drágulás jön, ráadásul az élelmiszerárak is az idei árakhoz képest tovább emelkednek. A magyar élelmiszeriparban akkora bajok vannak a jegybank szerint, hogy az sem nagyon fogná vissza a drágulást, ha az energiaárak nem nőnének tovább.

A 20 százalékot is megközelítheti jövőre az infláció – nem egy-egy szerencsétlenebb hónapban, hanem éves átlagban. A legjobb esetben az év végére annyira lecsökken majd az áremelkedés üteme, hogy a teljes 2023-as átlagot lehúzza 15 százalékra- a Magyar Nemzeti Bank a most kiadott Inflációs jelentés alapján.

Az előrejelzés szerint jövőre átlagosan akár 42 százalékkal lesznek drágábbak az élelmiszerek, mint idén, míg az energia 39, az üzemanyagok pedig 21 százalékkal lehetnek drágábbak jövőre. Egyedül az ipar és a szolgáltató szektor drágulásában várható lassulás.

Amióta a KSH 1985-ben elkezdte a mostani bontás szerint vezetni az inflációt, ekkora élelmiszer-drágulást még soha nem mért, 1990-ben is csak 35,2, 1995-ben 31,1 százalékos volt az éves adat.

A jegybank három havonta teszi közzé ezt a kiadványát, és így most érdemes összehasonlítani a szeptemberi előrejelzéssel, ami alapján:

az éves infláció 2023-ban 15 és 19,5 százalék között lesz szerintük – az előző előrejelzésben még 11,5-14 százalék közötti drágulást vártak,

a GDP a legjobb esetben 1,5 százalékkal nőhet, a legrosszabb forgatókönyv szerint 0,5 százalékkal (ez megegyezik azzal, amit három hónapja írtak),

a foglalkoztatottság a legjobb forgatókönyv szerint is stagnálni fog, a rosszabb esetben 0,4 százalékponttal csökken – szeptemberben még a 0,3 százalékpontos növekedés és ugyanekkora csökkenés között mindent lehetségesnek tartottak,

a reáljövedelem pedig biztosan esni fog, 0,6 és 1,6 százalék között, ez már jobb, mint az a 2,7-3,7 százalékos esés, mint amit három hónapja vártak.

Bár nagy elbocsájtásokra nem kell számítani, és a béremelések is nagyobbak lesznek, mint amit korábban vártak, de ez sovány vigasz, hiszen az inflációra adott legjobb forgatókönyv is durvább, mint ami szeptemberben még a legrosszabb jóslat volt.

A drágulás üteme az év közepétől lassulhat jelentősen, de már valamikor 2023 első hónapjaiban túl lehetünk az inflációs csúcson. Ennek az MNB szerint három fő oka van:

mivel idén a második félévben szálltak el igazán csúnyán az árak, 2023 közepétől a bázishatás már visszafogja az inflációt,

a globális hatások is segítenek,

és aminek a legkevésbé örülhetünk: az is lassítja a drágulást, hogy a belső kereslet csökken, azaz már nem nagyon tudnak hova emelni az árakon, mert nem marad, aki még ennél is drágábban vásárolna.

A télen mindenesetre még a mostani, 22,5 százalékosnál is nagyobb lehet az infláció az MNB szerint. Ennek a fő oka az, hogy a termelői árak tovább nőnek. Sok más országban most már csökken az infláció, leginkább azért, mert az energiaárak világszinten már nem annyira nőnek.

2023-ban emellett várhatóan tovább emelkedik néhány különadó, és a dohány jövedéki adója is, amely szintén növeli még az inflációt. Azt az MNB is elismeri, hogy a népegészségügyi termékadó júliusi emelése is begyűrűzött az inflációba.

A hatalmas inflációt pedig már tényleg mindenki megérzi, hiszen az emberek egyre kevesebb pénzt tudnak félretenni, a cégek kevesebbet tudnak beruházásra fordítani, de még az állami beruházások száma is csökkenni fog a jegybank szerint. A háztartások fogyasztási kiadásai pedig jó esetben 1,4, rosszabb helyzetben 2,1 százalékkal fognak csökkenni.

A munkaerőpiacot azonban várhatóan nem fogja megrázni a válság, és bár egyes szektorokban lehetnek fennakadások, és létszámleépítések, azonban az MNB szerint tömeges munkahelyvesztés nem várható. Ami az ipart illeti, ott sincs akkora baj, hiszen a járműgyártás jó teljesítménye mellett az MNB azt emelte ki, hogy az ázsiai cégek miatt az akkumulátorgyártás felfutott, ennek is köszönhető az, hogy 2022-ben még 4,5-5 százalék között lehet a GDP-növekedés.

Azonban a 15 százalék fölötti infláció mellett elért 0,5-1,5 százalékos GDP-növekedés is azt jelenti, hogy borzasztóan nehéz éve van a magyar gazdaságnak.