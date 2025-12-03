2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
MERE discounter chain stores, Ruma, Serbia, April 15, 2022. Inscription - Low prices every day. Facade of the supermarket with logo and brand MERE. Food and household goods at cheap prices.
Vásárlás

Megnyílt az orosz Mere diszkont első magyarországi boltja: komoly akciókkal csábítják a vásárlókat

Pénzcentrum
2025. december 3. 13:32

Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon. A vállalat közölte, további üzletek megnyitását tervezik.

Örömmel tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megnyitott első magyarországi kiskereskedelmi egységünk a
Basket Plusz Diszkont Áruház - közölte az orosz Mere üzletlánc magyar Facebook-oldala. Az üzlet a Budapest, XVIII. kerület, Besence utca 1. címen található, hétfőtől vasárnapig 9 és 21 óra között van nyitva. 

A Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva. Jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is (pl. Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög, Nyugat-Magyarország)

- írták. A bejegyzés szerint a céljuk az, hogy 20-30 százalékkal olcsóbban kínálják a termékeiket, mint a „hagyományos” diszkontláncok.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #Budapest #bolt #diszkont #árak #magyarország #áruház #kiskereskedelem #boltok #orosz #nyitás #üzletlánc #boltlánc #mere

