Megnyílt az orosz Mere diszkont első magyarországi boltja: komoly akciókkal csábítják a vásárlókat

Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon. A vállalat közölte, további üzletek megnyitását tervezik.

Örömmel tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megnyitott első magyarországi kiskereskedelmi egységünk a

Basket Plusz Diszkont Áruház - közölte az orosz Mere üzletlánc magyar Facebook-oldala. Az üzlet a Budapest, XVIII. kerület, Besence utca 1. címen található, hétfőtől vasárnapig 9 és 21 óra között van nyitva.

A Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva. Jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is (pl. Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög, Nyugat-Magyarország)

- írták. A bejegyzés szerint a céljuk az, hogy 20-30 százalékkal olcsóbban kínálják a termékeiket, mint a „hagyományos” diszkontláncok.