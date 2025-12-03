Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Megnyílt az orosz Mere diszkont első magyarországi boltja: komoly akciókkal csábítják a vásárlókat
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon. A vállalat közölte, további üzletek megnyitását tervezik.
Örömmel tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megnyitott első magyarországi kiskereskedelmi egységünk a
Basket Plusz Diszkont Áruház - közölte az orosz Mere üzletlánc magyar Facebook-oldala. Az üzlet a Budapest, XVIII. kerület, Besence utca 1. címen található, hétfőtől vasárnapig 9 és 21 óra között van nyitva.
A Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva. Jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is (pl. Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög, Nyugat-Magyarország)
- írták. A bejegyzés szerint a céljuk az, hogy 20-30 százalékkal olcsóbban kínálják a termékeiket, mint a „hagyományos” diszkontláncok.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Írásaiban Krúdy Gyula is megörökítette a hely különleges hangulatát.
Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
