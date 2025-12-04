2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
Te is vettél ilyen teát a Tescóban? Meg ne idd, nagyon veszélyes!
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékeket már kivonták a forgalomból, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy a megadott azonosítóval rendelkező teát ne fogyasszák el.
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívást kezdeményezett a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésű termékének bizonyos tételeire, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételek kikerüljenek a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívják azokat. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve a megsemmisítést vagy elszállítást.
Az érintett termék adatai
- Megnevezés: Stockwell fekete tea
- Kiszerelés: 150 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tételazonosító: L3629/1/150 és L3629/1/149
- Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J
Fontos kiemelni, hogy a visszahívás kizárólag a fenti tételazonosítóval ellátott termékeket érinti, más gyártási tételek nem.
Mit tegyenek a vásárlók?
A hatóság és a forgalmazó arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt azonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának megőrzése.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
