Te is vettél ilyen teát a Tescóban? Meg ne idd, nagyon veszélyes!

A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékeket már kivonták a forgalomból, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy a megadott azonosítóval rendelkező teát ne fogyasszák el.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívást kezdeményezett a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésű termékének bizonyos tételeire, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételek kikerüljenek a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívják azokat. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve a megsemmisítést vagy elszállítást.

Az érintett termék adatai

Megnevezés: Stockwell fekete tea

Kiszerelés: 150 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

Tételazonosító: L3629/1/150 és L3629/1/149

Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J

Fontos kiemelni, hogy a visszahívás kizárólag a fenti tételazonosítóval ellátott termékeket érinti, más gyártási tételek nem.

Mit tegyenek a vásárlók?

A hatóság és a forgalmazó arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt azonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának megőrzése.