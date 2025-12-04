2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teafilter átlátszó üveg teáscsészébe helyezve
Vásárlás

Te is vettél ilyen teát a Tescóban? Meg ne idd, nagyon veszélyes!

Pénzcentrum
2025. december 4. 13:09

A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékeket már kivonták a forgalomból, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy a megadott azonosítóval rendelkező teát ne fogyasszák el.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívást kezdeményezett a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésű termékének bizonyos tételeire, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételek kikerüljenek a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívják azokat. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve a megsemmisítést vagy elszállítást.

Az érintett termék adatai

  • Megnevezés: Stockwell fekete tea
  • Kiszerelés: 150 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
  • Tételazonosító: L3629/1/150 és L3629/1/149
  • Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J

Fontos kiemelni, hogy a visszahívás kizárólag a fenti tételazonosítóval ellátott termékeket érinti, más gyártási tételek nem.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mit tegyenek a vásárlók?

A hatóság és a forgalmazó arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt azonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának megőrzése.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #Tesco #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #tea #veszélyes #növényvédőszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:28
13:15
13:09
13:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
6 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
6 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
3 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
1 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 13:15
Nagyon súlyos titok derült ki a pilótákról: nem véletlen, hogy erről eddig nem beszéltek
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 13:01
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
Agrárszektor  |  2025. december 4. 13:33
Változás kell a földeken: nincs több idő, ezt meg kell lépnie a gazdáknak