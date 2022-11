Így játszák ki az őrült sajtdrágulást az élelmes magyarok: itt sokkal olcsóbb a trappista, parenyica

2021 és 2022 októbere között a trappista sajt átlagos, kilós fogyasztói egységára 99 (!) százalékkal emelkedett. Ennek hatására ma már boltokban nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a vásárlónak, akik vásárolna a magyarok kedvencéből. A sajtárdrágulás persze nem csak a trappistát, de más termékeket is érint. A Pénzcentrum friss kutatásai viszont azt mutatják, hogy a boltokban kapható nagyüzemi sajtok árai annyira elszálltak, hogy érdemes lehet a kistermelőknél szétnézni, ott ugyanis nem egy esetben sokkal olcsóbban hozzá lehet jutni sajttermékekhez, mintha azt az ember a boltban vásárolná.

A hosszú évtizedek óta nem látott brutális drágulás egyik legnagyobb magyarországi áldozata a trappista sajt. A magyarok kedvenc sajtjának kilós átlagára ugyanis nem kevesebb, mint 99 (!) százalékkal emelkedett idén október és tavaly október között. Ez azt jelenti, hogy míg egy kiló trappistát átlagosan 2 040 forintért lehetett megvásárolni tavaly, addig ugyanezért a mennyiségért mostanság már inkább 4 050 forintot kell kiadni a boltokban.

Igen ám, de ezek még csak az átlagos minőségű termékek árai. Ha valaki bemegy a legnagyobb élelmiszerláncok üzleteinek egyikébe, és vásárolni szeretne minőségibb trappistát (hosszabb érlelésű sajtot), akkor azoknak a termékeknek a kilós egységára már 5 500 – 7 000 forintos áron is mozoghat. Ezek pedig egészen elképesztő magasságok ahhoz képest, hogy tavaly még ezek a termékek is nagyjából fele áron voltak kaphatók.

A kíméletlen nagyüzemi sajtdrágulás kapcsán a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország vezérigazgatója szerint az okok ott keresendők, hogy a 2,8 százalékos tejen van árstop, a 1,5 százalékoson nincs, emiatt a forgalom a 2,8 százalékos tej felé terelődik, tehát több tejzsírt vonnak ki a gyártók a piacról, a folyótejbe adják el a tejzsírt a trappista helyett, ami a kínálaton át drágítja a sajtokat. És ahogy látjuk, nem is akármilyen mértékben.

Érdemes a grafikonon azt is megnézni, hogy 2019 és 2021 októbere között a trappista sajt kilós fogyasztói ára mindössze 200 forinttal lett magasabb átlagosan. Ehhez képest egy év alatt 10-szeres volt a növekedés mértéke, ugyanis tavalyhoz képest mostanra már 2 000 (!) forinttal drágább a trappista sajt átlagos kilós fogyasztói ára.

Hogy lehet olcsóbban sajtot vásárolni?

Az idei évig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, hogy a termelői sajtok piacán egy-egy ínyencséget olcsóbban lehessen megvásárolni, mint a boltok polcain kapható nagytermelői tömegsajtokat. Mostanra viszont ez már egyáltalán nem ennyire magától értetődő. A Pénzcentrum kutatási során az persze beigazolódott, hogy a legtöbb kistermelői sajt azért még mindig drágább, mint nagyüzemi társuk, de ez már nem minden esetben igaz. Emlékezzünk, a boltokban 5 500 - 7 000 forintos kilós áron mennek a nagyüzemi trappista sajtok, mi viszont találtunk például olyan kistermelői tehén tejből készült, Trappista típusú sajtot, aminek a kilós ára 3 500 forint:

Jól látszik tehát, hogy az első fecskék már megérkeztek, és gyakorlatilag oda jutottunk sajt fronton, hogy kistermelői, kézműves sajtokat, akár már olcsóbban is meg lehet szerezni, a bolti tömegtermékeknél. Érdekes egyébként, hogy nem csak a trappista sajtot tekintetében figyelhető meg ilyen tendencia. A boltokban ugyanis nem csak a trappista ára lőtt ki, de például a parenyicáé is. Kutatásaink során parenyicát a boltokban például 7-8 ezer forintos átlagos kilós egységáron találtunk, de voltak olyan termékek is, melyek kilós ára 10 ezer forintra rúgott.

Ehhez képest kistermelői helyeken, volt ahol már 3 800 forintos kilós áron is találtunk terméket (egy termék darabja 10 dkg körüli súlyon), ami gyakorlatilag a fele annak, mint amekkora egységárral a legnagyobb boltokban találkozni:

A trappista és a parenyica mellett természetesen más sajtoknál is érdemes próbálkozni. Mi például még a gomolyát néztük meg. Ezeknek, amiket a boltokban legolcsóbban találtunk, a kilója 4 500 forintos áron mozgott. Kistermelőknél viszont kutatásaink során akár már 2 800 forint/kilós áron is beszerezhetők:

Olcsóbb lett a kézműves, mint a nagyüzemi

A Pénzcentrum sajtárak mustrájáról készült pillanatképből jól látszik, bőven akadnak olyan már kistermelői árak, amik bizony alacsonyabbak a nagyüzemi kínálat árainál. Igaz, ezek a sajtok nem szerezhetők be mindenhol, sőt. A friss élelmiszerek szállítása nem egyszerű, pláne a hűtést igénylőké. Szóval nagy valószínűséggel a kistermelői ínyencségekért utaznia kellene az embernek, de legalábbis többet mennie, mint amennyire a legközelebbi bolt esik hozzá.

Ettől függetlenül persze tanulság, hogy érdemes lehet a vásárlóknak a saját lakóhelyük környékén utánanézniük, milyen kistermelők vannak esetleg, akik sajtgyártással foglalkoznak. Hiszen mint látjuk, sok esetben most már egy-egy kistermelő sokkal olcsóbban, akár fele áron vagy még kedvezőbb árcímkével árulja portékáit.