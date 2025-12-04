Meglepő számok: a legkevesebbet keresők költenek idén a legtöbbet karácsonyra

A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény. Egy friss felmérése szerint a magyarok érzelmei erősen megoszlanak: míg minden negyedik ember kifejezetten élvezi a készülődést, legalább ugyanennyien stresszelnek vagy idegesek lesznek tőle. A legtöbben idén is igyekeznek tartani a tavalyi költségkeretet, és a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor.

A kutatás szerint a vásárlók 25,95%-a élvezettel, 24,8%-a stresszel, 21,17%-a pedig kifejezetten idegesen áll a karácsonyi ajándékvásárláshoz, míg 28,07% közömbös a folyamat iránt. Érdekes, hogy a felnőtté válással együtt mintha az ajándékvásárlás élvezete is kopna: míg a 18 és 24 év közöttiek közel 44% örömmel kutat meglepetések után, addig a 25 és 34 év közöttiek közel 60%-a stresszel vagy ideges miatta. Maguk az arányok egyébként nincsenek összefüggéssel a havi jövedelemmel: hiába keres valaki több mint 1 millió Ft-ot, jobban stresszel mint az, akinek a fizetése 250 ezer és 400 ezer közé esik - derül ki az Árukereső kutatásából.

A kiadások tekintetében a többség óvatos: 56,43% hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, 31,03% inkább spórolna, és mindössze 12,54% számít magasabb kiadásra. Ez a gazdasági viszonyokat figyelembe véve nem meglepő, főleg, mert az ilyenkor népszerű termékek, mint a háztartási gépek és az elektronikai eszközök évről-évre drágulnak.

A kor itt már hatással van a döntésre, ugyanis a 25-34 év közöttiek költenének a leginkább többet (közel 37%), miközben a náluk fiatalabb és idősebb generációk is inkább a tavalyi értékeket céloznák meg. Ez összefüggésben lehet az adott generáció keresőképességével: már nagyobb a bevételük, de még nem kell családra, hitelre vagy egyéb költségekre gondolniuk. A havi jövedelem vonatkozásában is érdekes számok kerülte ki, ugyanis legnagyobb arányban (41,72%) azok költenének idén többet, akik 250 ezer Ft-ot vagy annál kevesebbet keresnek; nagyobb százalékban tennék ezt, mint azok, akik 1,25 millió Ft-ot kapnak havonta (36,63%).

A vásárlók több mint fele (52,73%) a havi fizetésből fedezi az ajándékokat, 24,71% megtakarításokból gazdálkodik, és csak 2,59% fordul hitelhez. A költési keretek széles skálán mozognak: a legtöbben 16 000 és 50 000 forint közötti összeget szánnak az ünnepi ajándékokra (24,63%), de közel minden tizedik válaszadó (8,95%) akár 160 000 forint felett költ. Ebben a kategóriában a 35 és 44 év közöttiek domináltak, akik közel 61%-a havi fizetéséből finanszírozná a karácsonyi meglepetéseket. Az arányok szinte megegyeznek korosztályonként, pár érdekességgel. A 18 év alattiak közel harmada máshogy szerzi be ajándékát és negyede még el sem gondolkozott ezen, miközben a 18 és 24, valamint a 65 év felettiek körében valamennyire népszerűbb a megtakarítás a többi korosztályhoz képest közel 35%-kal. A havi jövedelem tekintetében 900 ezer Ft-ig a bevétel növekedésével annak az aránya is nőtt, hogy ki használja fel havi fizetését az ajándékok beszerzésére, majd ez elkezd csökkenni. Az 1,25 milliót vagy annál többet keresők között szinte egyenlő mértékben oszlik meg, hogy havi fizetést, megtakarítást vagy nem fizetős opciót választanak.

A döntés legfontosabb tényezője továbbra is a minőség (41,31%), amely messze megelőzi az árat (25,73%) és a termékértékelést (6,29%): érthető okokból egyedül a 18 év alattiak azok, akiknél az ár dominált a válaszadók közel felénél. A karácsonyi vásárlás legnagyobb nehézségei között az „egyedi ajándékok kitalálása” áll az első helyen (28,63%). Sokan panaszkodnak a magas árakra (25,52%), a hosszú sorokra (12,12%) és a határidő miatti stresszre (10,11%). A kiszállítási problémák vagy a készlethiány jóval kisebb, de még mindig jelentős arányban érintik a vásárlókat.

A karácsonyi ajándékvásárlás érzelmi hullámvasút: egyszerre szeretünk adni, miközben a döntések és a kiadások sokakat megterhelnek. A kutatásunk azt mutatja, hogy a magyar vásárlók egyre tudatosabbak, ugyanis a minőséget keresik, előre terveznek, és igyekeznek elkerülni a felesleges stresszt. A cél számukra az, hogy az ünnep valóban örömről szóljon

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.