Berlin, Németország - 2015. január 9.: Penny szupermarket Berlinben. A Penny Markt GmbH az élelmiszeripari Cologne Rewe csoport diszkont értékesítési vonala. A céget 1973-ban alapították és Németországban több mint 2200 piaccal működik
Már az ilyen dobozokat is beveszik a MOHU visszaváltó automaták: ennek sok vásárló örülhet

Telex
2025. december 5. 08:44

Megoldotta a PENNY az Adelskronen sörök visszaváltásával kapcsolatos problémát – írja a Telex a boltlánc tájékoztatása alapján. Az ilyen márkájú sörök dobozai így már visszaválthatók lesznek a Penny Market üzleteinél lévő Mohu-automatákban. 

Korábban az Adelskronen sörök vonalkódját (EAN-kód) nem ismerte fel a Mohu keresője, így nem fogadták el az automaták. A PENNY saját márkás sörét úgy hozta forgalomba a Muho tájékoztatása szerint, hogy nem kezdeményezte annak regisztrációját a Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A PENNY megoldása az volt, hogy az ügy rendeződésééig a dobozokat a pultnál lehetett visszaváltani.

Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták. Nem kell már eldobni azokat, vagy a pultnál visszaváltani. 

Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
Címlapkép: Getty Images
