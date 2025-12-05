Már az ilyen dobozokat is beveszik a MOHU visszaváltó automaták: ennek sok vásárló örülhet

Megoldotta a PENNY az Adelskronen sörök visszaváltásával kapcsolatos problémát – írja a Telex a boltlánc tájékoztatása alapján. Az ilyen márkájú sörök dobozai így már visszaválthatók lesznek a Penny Market üzleteinél lévő Mohu-automatákban.

Korábban az Adelskronen sörök vonalkódját (EAN-kód) nem ismerte fel a Mohu keresője, így nem fogadták el az automaták. A PENNY saját márkás sörét úgy hozta forgalomba a Muho tájékoztatása szerint, hogy nem kezdeményezte annak regisztrációját a Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A PENNY megoldása az volt, hogy az ügy rendeződésééig a dobozokat a pultnál lehetett visszaváltani.

Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták. Nem kell már eldobni azokat, vagy a pultnál visszaváltani.