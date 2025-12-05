A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Már az ilyen dobozokat is beveszik a MOHU visszaváltó automaták: ennek sok vásárló örülhet
Megoldotta a PENNY az Adelskronen sörök visszaváltásával kapcsolatos problémát – írja a Telex a boltlánc tájékoztatása alapján. Az ilyen márkájú sörök dobozai így már visszaválthatók lesznek a Penny Market üzleteinél lévő Mohu-automatákban.
Korábban az Adelskronen sörök vonalkódját (EAN-kód) nem ismerte fel a Mohu keresője, így nem fogadták el az automaták. A PENNY saját márkás sörét úgy hozta forgalomba a Muho tájékoztatása szerint, hogy nem kezdeményezte annak regisztrációját a Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A PENNY megoldása az volt, hogy az ügy rendeződésééig a dobozokat a pultnál lehetett visszaváltani.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták. Nem kell már eldobni azokat, vagy a pultnál visszaváltani.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.
Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek
A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Meddig érdemes leadni a rendelést, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra? Nem árt sietni vele 2025-ben.
Sok magyar háztartásban okozott csalódást, hogy az IKEA idén levette a polcokról a népszerű Vintersaga mézeskalács tésztát.
Kiderült, a legtöbb magyar így költi el a pénzét idén karácsony előtt: ez mindent elmond az anyagi helyzetünkről?
A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok dominálnak.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Írásaiban Krúdy Gyula is megörökítette a hely különleges hangulatát.
