Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
Brutális árzuhanás jöhet ennél az alapvető élelmiszernél: vajon a boltokban is megérezzük?
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A világ vezető tejexportőr országainál több mint egy éve folyamatosan nő a termelés, miközben a vajárak Európában és a tengerentúlon jelentősen csökkentek. A trendek nemcsak a nemzetközi piacokat formálják; várhatóan a hazai tejárakra is hatással lesznek a következő hónapokban.
Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője gyorselemzésében leszögezte, hogy a globális tejtermelés piaca több mint egy éve folyamatosan bővül: a világ hat legnagyobb exportőre – köztük az Európai Unió és az Egyesült Államok – együttesen 2,7 százalékos növekedést ért el éves szinten, ami erős kínálati nyomást helyez most a piacra.
A nyerstej kínálatbővülésével és a magas vajárakkal párhuzamosan globálisan látványosan nőtt a vajtermelés. A közel 1 éve folyamatosan növekvő vajtermelés viszont nyomás alá helyezte a termék árát, ami mára jelentős árcsökkenésbe váltott: az unióban egy év alatt 15, az Egyesült Államokban pedig több mint 30 százalékkal mérséklődtek az árak
- fogalmazott Demeter Zoltán.
Szerinte fontos kiemelni azt is, hogy ez akár itthon is a tej árának csökkenését hozhatja, de meg kell várni, hogyan viselkedik a piac az árcsökkenés hatására.
A következő időszak központi kérdése, hogy a vajpiaci árzuhanás milyen mértékben hat a nyerstej árának alakulására. A tejárak 2025-ben eddig viszonylag stabilan mozogtak, azonban ekkora vajár-csökkenés mellett reális lehet egy lefelé mutató korrekció. Kérdéses, hogy a magasabb nyerstejár-szintre hosszabb távon hogyan reagál a piac, különösen akkor, ha a termelés további bővülése mellett a globális kereslet nem növekszik érdemben
- tette hozzá az elemző.
