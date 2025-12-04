2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen

Pénzcentrum
2025. december 4. 12:04

A GLS Hungary idén is előre készült az év végi forgalomnövekedésre: finomhangolták a működést, bővítették a kapacitásokat, és több átvételi opciót kínálnak. A házhoz szállítás mellett országszerte több mint 2600 automata és mintegy 1000 csomagpont érhető el, ami az ünnepi időszakban is tehermentesítheti a futárszolgálatot. Az idén bevezetett Automata Expressz szolgáltatás a kijelölt, nagyjából 500 automatánál akár másnapi, reggeli átvételt is biztosít.

A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását. A vállalat a szortírozóüzemi kapacitások bővítésével, erőforrásainak újratervezésével és a működési folyamatok finomhangolásával olyan rugalmas operációt alakított ki, amely szükség esetén gyors beavatkozást tesz lehetővé. A felvételi és kézbesítési folyamatok folyamatos monitorozásának köszönhetően akár még ugyanazon a napon újabb futárokat és belföldi járatokat is munkába tud állítani, amikor a forgalom ezt indokolja. Így a legforgalmasabb időszakban is biztosított marad az év egészére jellemző, egy munkanapos átfutási idő.

Az ünnepeket megelőző időszakban a vásárlók számára kiemelten fontossá válik, hogy a megrendelt termékek minél gyorsabban és kiszámíthatóan érkezzenek meg, a webáruházak pedig olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel ezt a fokozódó igényt megbízható módon tudják teljesíteni. Az idén nyáron bevezetett Automata Expressz ezt a szükségletet támogatja: a webshopok által a rendelés napján átadott csomagok már másnap reggel kézbesítésre kerülnek a több mint 500 expressz jelölésű Automatába. Ez a gyorsaság az ünnepi csúcsforgalomban különösen értékes mind a kereskedők, mind a vásárlók számára és hozzájárul ahhoz, hogy a csomagátvétel az év legforgalmasabb időszakában is gördülékenyen történjen. 

Utolsó szállítási napok

A cég a decemberi csúcsidőszakban is tartja a tőle megszokott, egy munkanapos kézbesítési időt. Ennek köszönhetően a december 22-én feladott csomagok december 23-án megérkeznek a címzettekhez.

A házhoz szállítás mellett, országszerte több mint 750 településen, mintegy 2600 Automata és több mint 1000 CsomagPont áll rendelkezésére, biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő átvételi módot. Az automaták döntő többsége a nap 24 órájában elérhető, így a címzettek akár a kora reggeli vagy akár a késő esti órákban is kényelmesen hozzáférhetnek csomagjaikhoz. A cég az év többi időszakához hasonlóan továbbra is 7 naptári napig tárolja a csomagautomatában átvételre váró küldeményeket.

A rendelés előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott automata leterheltségét a csomagautomata kereső térképén, hogy a csomag biztosan a várt időben érkezzen meg.

Megerősített ügyfélszolgálati kapacitás

A cég november 29. és december 21. között megerősített ügyfélszolgálati kapacitással segíti ügyfeleit a csomagautomatákkal kapcsolatos technikai kérdésekben. Az ügyfélszolgálat ezen időszakban hétvégén is elérhető 8:00 és 16:00 között.
Címlapkép: Getty Images
