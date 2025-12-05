Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Óriási roham volt Black Friday-en: a Visa elképesztő számokat közölt a lefülelt csalókról
Az idei Black Friday ismét kiemelkedő forgalmat hozott: a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatójának adatai szerint Magyarországon 18%-kal nőtt a fogyasztói költés a tavalyi évhez képest. A csalók ezúttal is megpróbálták kihasználni a kedvezményeket kínáló időszakot, ám jóval kevesebb próbálkozás járt sikerrel.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben, míg európai szinten ez a mutató 140% a tavalyi fekete péntekhez és 40% az egy héttel korábbi péntekhez képest.
Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője kiemelte: “Bár a vásárlási szokások folyamatosan változnak, adatsoraink azt mutatják, hogy a Black Friday továbbra is kiemelt időszak a kereskedők számára, különösen az online térben. Ahol pénz mozog, ott a csalók is megjelennek, ezért a Visa hálózata sosem pihen. Minden tranzakciót védünk, legyen az kicsi vagy nagy, hogy a vásárlók egész évben biztonságban érezzék magukat.”
A Visa elemzése arra figyelmeztet, hogy bár az ünnepi időszak az év egyik legörömtelibb része, a csalók ilyenkor is aktívak. A Visa által azonosított leggyakoribb csalások közé tartoznak a hamis webáruházak, csomagküldési átverések, „extra ünnepi bevételt” ígérő álláshirdetések, utazási csalások és jótékonysági átverések. További információ ezekről a csalástípusokról az ünnepi időszak biztonsági kockázatairól szóló Visa jelentésben olvashatók.
Az elmúlt öt évben a Visa 12 milliárd dollárt fordított technológiai és infrastrukturális fejlesztésekre, kiemelten a kiberbiztonság és a csalás elleni védelem területén. A Visa Scam Disruption csapat egyetlen év alatt több mint 220 millió euró értékű csalási kísérletet azonosított és állított meg Európában – világszerte pedig több mint 1 milliárd dollár értékben –, még mielőtt ezek elérhették volna a fogyasztókat.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
Az üzletek forgalma 0,5%-kal nőtt egy hónap alatt, ami illeszkedik az elmúlt időszak növekvő trendjébe.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.