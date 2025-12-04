A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Újabb termékek lettek kisebbek a magyar boltokban, miközben az áruk nem változott
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban, köztük macskaeledel, édesség, chips és kolbász is. A gyártók és forgalmazók kötelesek bejelenteni a változásokat a hatóságoknak, azonban az árak alakulása továbbra sem követhető nyomon pontosan.
Az elmúlt hetekben ismét több termék csomagolási mérete csökkent a kiskereskedelmi egységekben. A jogszabályi előírások értelmében a gyártók és forgalmazók kötelesek tájékoztatni a hatóságokat az ilyen jellegű változásokról, amennyiben a termékeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között hozták forgalomba, és jelenleg olyan üzletekben értékesítik, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.
A kereskedőknek emellett a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell a kiszerelés csökkenését, kivéve, ha az eredeti, nagyobb változatot is forgalmazzák párhuzamosan legalább fél évig. A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, azonban a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait, így az egységárak változása nem követhető nyomon - közölte a Portfolio.
A bejelentett termékek között a legnagyobb mértékű csökkenés a Knorr zöldborsmártás alapnál figyelhető meg, amely az Unilever Magyarország Kft. közlése szerint 1,2 kilogrammról 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos visszaesést jelent.
A húskészítmények kategóriájában a Spar két saját márkás terméke, a Hazai Szeretem csípős és csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra csökkent, ami 25 százalékos mérséklődést jelent. Mindkét terméket a Spar saját üzeme, a Regnum Húsüzem Perbál gyártja.
Az Aldi kínálatában szereplő Frutti di Mare tengergyümölcsei-mix fagyasztott termék 450 gramm helyett már csak 350 grammos kiszerelésben kapható, ami 22,2 százalékos csökkenésnek felel meg.
Az édességek között két cukormentes belga csokoládé, a Belgian Milk No Sugar tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar étcsokoládé egyaránt 30 százalékkal lett kisebb, 100 grammról 70 grammra csökkent a kiszerelésük. Az Aldinál kapható mogyoróvaj esetében mindössze 2,9 százalékos a visszaesés, 350 grammról 340 grammra változott a termék mérete.
A háztartási termékek közül a Gama mosógél minden illatvariánsa érintett, a flakonok tartalma 2,2 literről 1,98 literre csökkent, ami 10 százalékos mérséklődést jelent.
A Nestlé Hungária Kft. bejelentése szerint a Friskies száraz macskaeledel három változata egységesen 20 százalékkal lett kisebb, az 1 kilogrammos kiszerelés helyett már csak 0,8 kilogramm található a csomagolásban.
A Tutti Instant kakaó italpor 200 grammról 150 grammra váltott, így 25 százalékkal kevesebb terméket tartalmaz a doboz. A Spar sajátmárkás sózott burgonya sticks esetében jelentős, 28 százalékos a csökkenés, 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba.
A legkisebb mértékű változás a Penny által forgalmazott Wellgood/Penny pezsgőtablettánál történt, ahol a 80 grammos kiszerelés mindössze 2 százalékkal, 78,4 grammra csökkent.
