2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű fiatal ázsiai nő, aki karácsonyi ajándékokat választ a bevásárlóközpontban lévő üzlet kirakatából. Karácsonyi vásárlás.
Vásárlás

Újabb termékek lettek kisebbek a magyar boltokban, miközben az áruk nem változott

Pénzcentrum
2025. december 4. 07:35

Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban, köztük macskaeledel, édesség, chips és kolbász is. A gyártók és forgalmazók kötelesek bejelenteni a változásokat a hatóságoknak, azonban az árak alakulása továbbra sem követhető nyomon pontosan.  

Az elmúlt hetekben ismét több termék csomagolási mérete csökkent a kiskereskedelmi egységekben. A jogszabályi előírások értelmében a gyártók és forgalmazók kötelesek tájékoztatni a hatóságokat az ilyen jellegű változásokról, amennyiben a termékeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között hozták forgalomba, és jelenleg olyan üzletekben értékesítik, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereskedőknek emellett a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell a kiszerelés csökkenését, kivéve, ha az eredeti, nagyobb változatot is forgalmazzák párhuzamosan legalább fél évig. A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, azonban a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait, így az egységárak változása nem követhető nyomon - közölte a Portfolio.

A bejelentett termékek között a legnagyobb mértékű csökkenés a Knorr zöldborsmártás alapnál figyelhető meg, amely az Unilever Magyarország Kft. közlése szerint 1,2 kilogrammról 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos visszaesést jelent.

A húskészítmények kategóriájában a Spar két saját márkás terméke, a Hazai Szeretem csípős és csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra csökkent, ami 25 százalékos mérséklődést jelent. Mindkét terméket a Spar saját üzeme, a Regnum Húsüzem Perbál gyártja.

Az Aldi kínálatában szereplő Frutti di Mare tengergyümölcsei-mix fagyasztott termék 450 gramm helyett már csak 350 grammos kiszerelésben kapható, ami 22,2 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az édességek között két cukormentes belga csokoládé, a Belgian Milk No Sugar tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar étcsokoládé egyaránt 30 százalékkal lett kisebb, 100 grammról 70 grammra csökkent a kiszerelésük. Az Aldinál kapható mogyoróvaj esetében mindössze 2,9 százalékos a visszaesés, 350 grammról 340 grammra változott a termék mérete.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A háztartási termékek közül a Gama mosógél minden illatvariánsa érintett, a flakonok tartalma 2,2 literről 1,98 literre csökkent, ami 10 százalékos mérséklődést jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nestlé Hungária Kft. bejelentése szerint a Friskies száraz macskaeledel három változata egységesen 20 százalékkal lett kisebb, az 1 kilogrammos kiszerelés helyett már csak 0,8 kilogramm található a csomagolásban.

A Tutti Instant kakaó italpor 200 grammról 150 grammra váltott, így 25 százalékkal kevesebb terméket tartalmaz a doboz. A Spar sajátmárkás sózott burgonya sticks esetében jelentős, 28 százalékos a csökkenés, 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba.

A legkisebb mértékű változás a Penny által forgalmazott Wellgood/Penny pezsgőtablettánál történt, ahol a 80 grammos kiszerelés mindössze 2 százalékkal, 78,4 grammra csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #bolt #árak #macska #áremelés #kiskereskedelem #áremelkedés #hatóság #csomagolás #szabályozás #portfolio #édesség #termék #boltok #élelmiszeripar #termékek #boltlánc #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:35
07:20
07:04
06:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
6 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
6 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
3 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
1 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 06:22
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
Agrárszektor  |  2025. december 4. 06:02
Ebbe fektetnek most a magyar gazdák: tényleg megéri belevágni?