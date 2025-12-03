2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
A Versace üzlet kivilágított kirakata. Az üzlet bejárati ajtaja. Divatos ruhákat viselő próbababák vannak kiállítva. Milánó Olaszország 08.2020
460 milliárdos bombaüzlet: elkelt az egyik legnagyobb divatház

Pénzcentrum
2025. december 3. 15:16

A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.  

Az üzlet értéke jóval alacsonyabb annál a körülbelül 2 milliárd dollárnál, amit a Versace korábbi tulajdonosa, a Capri Holdings fizetett a márkáért 2018-ban. A felvásárlással a Prada bővíti tervezői márkáinak portfólióját, amelybe a Miu Miu is tartozik, így próbál versenyezni olyan riválisokkal, mint a francia LVMH konglomerátum, amely többek között a Dior és Fendi márkákat is birtokolja a Louis Vuitton mellett - írja a BBC.

Donatella Versace, a legendás tervező márciusban távozott a vállalat kreatív vezetői pozíciójából, miután 27 évet töltött a csillogó stílusairól és az ikonikus Medúza-fej logójáról ismert divatcégnél. Donatella 1997-ben, testvére, Gianni meggyilkolása után vette át a céget. Utódja Dario Vitale lett, aki korábban a Prada fiatalokra fókuszáló luxusmárkájának, a Miu Miunak volt a tervezési igazgatója.

A Versace eladása mintegy 700 millió dolláros veszteséggel történik, miután a márka értékesítése lelassult, akárcsak a Capri Holdings többi márkájáé, köztük a Michael Kors és a Jimmy Choo esetében is. A Capri Holdings tulajdonlása alatt a Versace eltávolodott felismerhető, díszes tervezéseitől, és a minimalista trend felé mozdult el – miközben árait megemelte.

A Prada kedden egy rövid közleményben jelentette be, hogy sikeresen lezárta a Versace felvásárlását, miután minden szükséges szabályozói engedélyt megkapott. A Capri Holdings közlése szerint az eladásból származó bevételt adósságcsökkentésre fogják fordítani.

John D. Idol, a Capri vezérigazgatója elmondta: "A bevételből adósságunk nagy részét tervezzük visszafizetni, ami jelentősen megerősíti majd mérlegünket." Andrea Guerra, a Prada vezérigazgatója korábban az év folyamán úgy nyilatkozott, hogy a Versace-nak "hatalmas potenciálja van", de hozzátette: "Az út hosszú lesz, és fegyelmezett végrehajtást, valamint türelmet igényel majd."
Címlapkép: Getty Images
