2025. december 4. csütörtök
Budapest
Zsúfolt Váci utca Budapesten, Magyarország
Vásárlás

Jó hírt kaptak a boltosok: tényleg egyre többet vásárolnak a magyarok

Pénzcentrum
2025. december 4. 08:31

2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5%-kal haladta meg az előző havit. 2025. január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva, az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,1%-kal nőtt - közölte a KSH.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3%-kal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2%-kal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,6%-kal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,6%-kal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3, a használtcikk-üzletekben 2,0%-kal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6%-kal nőtt.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1%-kal nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025. októberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1762 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7%-kal nőtt az értékesítés volumene.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #ksh #kiskereskedelem #október #forgalom #növekedés #kiskereskedelmi forgalom #2025

