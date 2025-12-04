Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Jó hírt kaptak a boltosok: tényleg egyre többet vásárolnak a magyarok
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5%-kal haladta meg az előző havit. 2025. január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva, az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,1%-kal nőtt - közölte a KSH.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3%-kal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2%-kal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,6%-kal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,6%-kal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3, a használtcikk-üzletekben 2,0%-kal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6%-kal nőtt.
A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1%-kal nőtt.
2025. októberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1762 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7%-kal nőtt az értékesítés volumene.
-
-
-
-
