Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

A bejgli a karácsonyi menü elmaradhatatlan eleme, itthon valószínűleg a legtöbb család ünnepi asztalán ott lesz majd a közkedvelt édesség. Mivel a bejgli ekkora népszerűségnek örvend, nem meglepő, hogy nemcsak a cukrászdák és a pékségek töltik fel a polcaikat az ünnepek előtt a mákos, a diós és a gesztenyés változatokkal, hanem a nagy diszkontlácok is, ráadásul itt különböző akciókkal is várják a vásárlókat. A Pénzcentrumon annak néztünk utána, hogy hogyan alakulnak most a bejgli-árak a Lidl, a Tesco, a Penny, a Spar és az Auchan üzleteiben.

A bejgli évről évre az ünnepi asztal alapdarabja, és bár a klasszikus mákos és diós változat továbbra is verhetetlen, a nagy áruházláncok egyre több különleges ízzel is próbálják megnyerni és elcsábítani a vásárlókat: kapható már többek közt pisztáciás, aszalt gyümölcsös és zserbós ízesítésű is.

Bár természetesen a pékségekben és cukrászdákban is rendelhetünk a karácsonyi kedvencből, fontos figyelembe venni, hogy a legolcsóbb kész bejglik továbbra is a diszkontokban találhatók.

Bejgli vagy tekercs?

Itt meg kell jegyezni, hogy szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mi is nevezhető bejglinek, és mi csak rúdnak vagy tekercsnek. Ez azért is fontos, mert ha nem figyelünk, könnyen belefuthatunk a gyengébb minőségű bejgli-utánzatokba.

A Magyar Élelmiszerkönyv leírása alapján a bejgli legalább 250 grammos, a tésztája búzafinomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej (vagy tejpor), tojás és víz hozzáadásával készül, mindezek mellett pedig a cukor és a zsírtartalom is fontos: előbbinek a bejgli szárazanyag tartalmának 7 százalékát, utóbbinak pedig 22 százalékát kell elérnie.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke korábban elmondta, hogy már az első, külső jegyek is árulkodóak: szerinte a jó bejgli színe vörösesbarna, vagy aranybarna, egyenletesen márványos, a felülete pedig fényes. Mint hozzátette, minimum 40 százalékos töltelékaránytól hívhatjuk bejglinek a süteményt, de a cukrászatokban inkább 45-50 százalék közötti töltelékkel készítik a bejgliket igazodva a vásárlók igényeihez.

A bejgli-árak széles skálán mozognak: a klasszikus ízesítésűek általában kedvezőbb áron beszerezhetők, míg a prémium vagy különleges töltelékes bejglikért jóval többet kell fizetnünk. Nézzük, milyen árakon kínálják idén a bejgliket az ismert áruházak.

Mákos, diós, pisztáciás–liofilizált málnás

A Lidl például 599 forintért kínálja 300 grammos mákos, diós és gesztenyés rudakat, míg a félkilós, prémium minőségű bejgliért már 1299 forintot kérnek.

A Tesco hasonló árszinten tartja a belépő kategóriát: a 300 grammos, gyorsfagyasztott bejgli itt is 599 forintba kerül, de a lánc kínál egy jóval prémiumabbnak számító, pisztáciás–liofilizált málnás változatot is, amely 400 grammos kiszerelésben 2749 forintba kerül.

A Penny üzleteiben a 400 grammos diós és mákos bejgli 1399 forintért érhető el, a gesztenyésért 1499-et, az aszalt gyümölcsössel töltöttért pedig 1599 forintot kell fizetni. Bár az árak itt némileg magasabbak, a választék széles.

A Sparnál szintén nagy a szórás: itt a legolcsóbb 400 grammos diós és mákos bejgli 999 forintért vásárolható meg, az 500 grammos, némileg minőségibb bejgli pedig 1399 forintba kerül. Ugyanakkor a prémium ízekért jóval mélyebben kell a zsebbe nyúlni: a diós–aszalt áfonyás és mákos–aszalt szilvás bejglik 2799 forintba kerülnek.

Az Auchan kínálata a két véglet között helyezkedik el, ám a választék talán itt a legszélesebb. A 500 grammos mákos, diós, gesztenyés, marcipános és meggyes–mákos bejglik 2499 forintos áron érhetők el, míg a 400 grammos, almás pite vagy zserbó ízű változatok 1199 forintért kerülhetnek a kosárba.

Összességében az idei bejgliárak továbbra is jelentős eltérést mutatnak a különböző áruházláncoknál, így a vásárlóknak érdemes előre eldönteniük, hogy az olcsóbb, klasszikus ízeket keresik, vagy inkább a prémium, különleges töltelékek felé mozdulnak. Az biztos, hogy 2025-ben mindenki megtalálhatja a pénztárcájához és ízléséhez leginkább illő bejglit, legyen szó hagyományról vagy új karácsonyi kedvencről.