Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat

A fekete pénteki akciók helyett jelentős áremelkedéssel szembesülhettek idén a számítógép-vásárlók, mivel egyes PC-alkatrészek ára 10-20 százalékkal is megemelkedett. A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is - írta a G7.

A leárazások időszakában paradox módon áremelkedéssel találkozhattak a vásárlók, és a szakértők szerint ez a tendencia a karácsonyi időszakban is folytatódhat. A drágulás nemcsak az asztali számítógépeket érinti, hanem előrejelzések szerint 2025-ben a laptopok, konzolok és telefonok árát is jelentősen befolyásolhatja.

Az áremelkedés fő okozója a memóriamodulok árának drasztikus növekedése. Egyes esetekben a modulok ára rendkívül volatilis módon változott: volt olyan termék, amely egy hét leforgása alatt 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelkedett, majd 80 ezer forintra mérséklődött. A jelenség nemzetközi szinten is megfigyelhető, az Egyesült Államokban több üzletben már nem is tüntetik fel a memóriamodulok fix árát a piac kiszámíthatatlansága miatt.

A drágulás kisebb mértékben a háttértárakat is érinti. Míg a RAM a számítógép ideiglenes, rövid távú memóriájaként funkcionál, a háttértár a tartós adattárolást biztosítja. A RAM-ok közül különösen a legkorszerűbb DDR5-ös típusok ára emelkedett látványosan, de a korábbi generációs DDR4-es modulok is jelentősen drágultak.

Az Árukereső.hu adatai szerint a DDR5-ös memóriamodulok átlagára 150 százalékkal emelkedett október elejétől november végéig. Egyes népszerű termékek, mint például a Kingston Technology 32 gigabyte-os modulja, szeptember és december között négyszeresére drágult, november közepe és december eleje között pedig megduplázódott az ára.

Az amerikai piacon a Pcpartpicker.com adatai alapján a DDR4-es modulok ára június és november között két-háromszorosára nőtt, míg a DDR5-ösök októbertől kezdve három-négyszeresükre drágultak mindössze két hónap alatt. A háttértárak ára is emelkedett, bár kisebb mértékben: az Árukereső.hu szerint a belső meghajtók ára Magyarországon 22 százalékkal nőtt október eleje és november vége között.

A drágulás hatására megváltozott a vásárlói magatartás is. Az Emag.hu közleménye szerint novemberben a memóriamodulok és háttértárak bekerültek a legnépszerűbb termékek közé, ami váratlan fejlemény volt. Emellett megnőtt a részletre vásárolt asztali számítógépek aránya is.

Az alkatrészek drágulása nemcsak a gamer PC-ket érinti, hanem más elektronikai eszközöket is. Bár hivatalos bejelentés nem történt, iparági források szerint a Microsoft Xbox konzoljai hamarosan drágulhatnak, mivel a cég nem tárazott be előre memóriamodulokból, ellentétben a Sony-val, amely a Playstation esetében ezt megtette. A Lenovo pénzügyi vezetője a Bloombergnek nyilatkozva elmondta, hogy ők is előre betáraztak, így 2025-ben nem terveznek áremelést.

Az Árukereső.hu adatai szerint Magyarországon a Playstation 5 Pro és Slim ára csökkent novemberben, az Xbox Series X ára stagnált, míg az olcsóbb Series S ára emelkedett. A 2026 első negyedévében piacra kerülő Steam Machine árára is hatással lesz a memóriamodulok drágulása, ezért a gyártó Valve már most átpozicionálja a terméket a korábban kommunikált megfizethető árú eszközhöz képest.

Az okostelefonok piacán egyelőre nem tapasztalható jelentős áremelkedés Magyarországon, bár az Árukereső.hu tíz legnépszerűbb készüléke közül hétnek nőtt, háromnak pedig csökkent az ára október vége és november eleje között. A legnagyobb drágulás 5,1 százalék, a legnagyobb csökkenés 2,9 százalék volt.

A helyzet azonban változhat a jövőben. A Xiaomi vezérigazgatója a kínai közösségi médiában a memóriamodulok drágulását okolta az új Redmi K90 modell magasabb áráért, és a koreai sajtóban is megjelentek olyan hírek, hogy a Samsung az okostelefonjai árainak emelésére készülhet.

A drágulás hátterében a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése áll. Az MI-alapú szolgáltatások működtetéséhez szükséges adatközpontok hatalmas mennyiségű memóriamodult és háttértárat igényelnek. Az adatközpontokban elsősorban SSD-ket használnak, amelyek ugyanazokat a NAND Flash csipeket tartalmazzák, mint a számítógépekben és laptopokban használt eszközök.

Az MI-kompatibilis memória iránti keresletet jelentősen növeli a januárban bejelentett Stargate projekt, amelynek keretében új adatközpontok épülnek az Egyesült Államokban. A ChatGPT-t üzemeltető OpenAI egyes becslések szerint a piac 40 százalékát lefedő mennyiségű memóriamodulhoz szükséges alkatrész gyártására szerződhet le két koreai adatközpont létrehozásához.

A legnagyobb memóriagyártók – a Samsung, az SK Hynix és a Micron Technology – már most is az MI-kompatibilis termékek gyártását részesítik előnyben. A Micron szerdán bejelentette, hogy 2026 márciusától teljesen leállítja fogyasztói üzletágát, és csak az MI-hez fog gyártani.

A Trendforce piacelemző cég előrejelzése szerint a memóriagyártók jövőre elsősorban gyártástechnológiai újításokra és az MI-iparággal kapcsolatos beruházásokra fókuszálnak. Az Epic játékgyártó vállalat vezérigazgatója, Tim Sweeney szerint évekbe telhet, mire a csúcskategóriás játékpiac magához tér a RAM-hiány miatt.

A drágulás hosszabb távon a konzolok és PC-k mellett az okostelefonok és laptopok piacára is kiterjedhet.

A Trendforce szerint első körben az alsó kategóriás okostelefonok ára emelkedhet, és az alkatrészek teljes költsége akár 5-7 százalékkal nőhet jövőre. A laptopok pedig akár 10-15 százalékkal is drágulhatnak, ha a gyártók teljes mértékben áthárítják költségeik emelkedését a fogyasztókra.