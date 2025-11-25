Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók

Immár kevesebb mint 100 ezer kiskereskedelmi üzlet van Magyarországon, 2024. nyara és idén június vége között 2,7 százalékkal esett vissza a boltok száma. Arányaiban a legtöbb üzlet Zala, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar vármegyében zárt be, de Budapesten is átlag feletti az arány. Kiderült, hogy az élelmiszerüzleteken belül a zöldség- és gyümölcskereskedések, valamint a húsboltok látták a legnagyobb kárát a bezárási hullámnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség arra számít, hogy a boltok bezárása a második félévben felgyorsul, ugyanis az árrésstop miatt a nagyobb láncok nyomott áron értékesítik az alapvető élelmiszerek egy széles körét, ami vonzóbbá teszi őket a kisebb kereskedelmi üzletekkel szemben, nehéz helyzetbe hozva őket. Kozák Tamás főtitkár szerint 2025 végére újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, már az év elején is 400 ilyen volt az országban.

100 ezer alá csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma Magyarországon 2025 június végére - derült ki a KSH adataiból. Ugyanis egy év alatt országosan 102 624-ről 99 846-ra zsugorodott a bolthálózat, ami 2,7 százalékos visszaesést jelent.

Arányaiban a legtöbb üzlet Zala, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar vármegyében zárt be: Zalában 3,5 százalékos volt a visszaesés, Bács-Kiskunban 3,6 százalék, míg Hajdú-Biharban 3,4 százalék a bezárási arány. Ezek a vármegyék adják az ország legkritikusabb értékeit, ami azt jelzi, hogy a kevésbé tehetős, illetve nagy kiterjedésű vidéki térségekben különösen nehéz fenntartani a kisebb boltok működését. A legkisebb csökkenést ezzel szemben Győr-Moson-Sopron mutatja 1,7 százalékkal.

A fővárosban 2,8 százalékkal csökkent az üzletek száma, így Budapest egy év alatt mintegy 580 üzlettel lett kevesebb. Pest vármegyében ezzel szemben mérsékeltebb, 1,9 százalékos a visszaesés, de még így is több mint kétszáz bolttal működik kevesebb, mint egy évvel korábban.

EZ IS ÉRDEKELHET Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.

A dunántúli vármegyék többségében 2-3 százalék közötti csökkenés látható. Veszprémben és Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos átlagnál enyhébb a visszaesés, míg Vas és Tolna nagyjából a középmezőnyt képviseli. Zala kiugróan magas bezárási aránya különösen szembetűnő a térség többi megyéjéhez képest.

A keleti és dél-alföldi megyékben szintén több helyen 3 százalék feletti a visszaesés. Szabolcs-Szatmár-Beregben és Nógrádban 3,2 százalék, Békésben 2,7 százalék, Csongrád-Csanádban pedig 2,4 százalék a bezárási arány.

OKSZ: a második félévben durvulhat a helyzet

Arra számítunk, hogy a boltok bezárása a második félévben felgyorsul - mondta a Pénzcentrum megkeresésére Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Az árrésstop miatt a nagy élelmiszer kereskedelmi hálózatok nyomott áron értékesítik az alapvető élelmiszerek egy széles körét, ami még vonzóbbá teszi őket a kisebb kereskedelmi üzletekkel szemben. Áprilisban készült is erről felmérés, akkor a kisebb láncok és a független kereskedések tulajdonosainak 8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy emiatt újabb bolt, vagy boltok bezárására kényszerül. Ez nagyon sok üzletet jelent, mert 2023-as adatok szerint a magyarországi élelmiszer kiskereskedelem 48 százalékát ilyen üzletek bonyolították le, ez darabszámban még nagyobb súlyt jelent

- fogalmazott a főtitkár hozzátéve, hogy különösen fájó ez a kisebb településeken, ahol már most is csak egy, esetleg két élelmiszer kereskedés működik.

Ezek a települések egyszerűen kieshetnek az élelmiszer ellátás spektrumából. Ilyen településből már tavaly év elején is 400 volt Magyarországon, az árrésstop hatására a számuk tovább növekedhet. Ma már a községekben kevesebb, mint 2000 élelmiszer szaküzlet üzemel

- magyarázta Kozák Tamás.

Kiemelte azt is, hogy nehezíti a helyzetet a plázastop és annak kiterjesztése, mert ez még annak a lehetőségét is elveszi, vagy legalábbis megnehezíti, hogy azok az élelmiszer kereskedelmi láncok, amelyek üzleti modelljébe belefér, hogy esetleg átvegyenek kisebb alapterületű boltokat kisebb településeken, most ők sem tudnak a megszűnő boltok helyébe lépni.

Emiatt előfordulhat, hogy a legkisebb településekről nem lesz elég bejárni egy szomszédos nagyobba vásárolni, hanem el kell jutni legalább a kistérségi központig, ami adott esetben jelentős különbséget is jelenthet utazási költségben és időben

- tette hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyre kevesebb az élelmiszerbolt

Az élelmiszerüzletek és az élelmiszer jellegű vegyes boltok száma 2025 júniusára számottevően csökkent: a kategória összesen 32 021-ről 31 217-re zsugorodott, ami 2,5 százalékos visszaesést jelent. A kategórián belül a legnagyobb arányú bezárások a zöldség- és gyümölcsszaküzleteknél látszanak (4,3%), de a húsboltok száma is 3,3 százalékkal mérséklődött.

Kozák Tamás ennek kapcsán szintén arról beszélt: az élelmiszer szakboltok száma az első félévben az átlagosnál nagyobb ütemben csökkent a zöldség-, gyümölcs kereskedések között és még jobban a hús-, húsáru, valamint hal szaküzletek körében.

Ez az árrástop közvetett hatásának is betudható, hiszen a ezeket a termékeket sok esetben a közeli üzletláncokban is meg lehet vásárolni kedvezőbb áron

- magyarázta.

A palackozott italokat árusító üzletek szintén jelentős, 4 százalékos csökkenést mutatnak. A legtöbb élelmiszerbolt-típus kismértékű, de egyértelmű visszaszorulást mutat, ami a kiskereskedelem élelmiszerágazatára nehezedő költségnyomást és a fogyasztói szokások átalakulását is tükrözi.

Érdekesség, hogy az élelmiszeres kategórián belül is akad kivétel: a pékségek és édességszaküzletek száma enyhén, 4 654-ről 4 694-re nőtt, ami 0,9 százalékos bővülést jelent. Ez arra utalhat, hogy a friss pékáru iránti kereslet stabil maradt, illetve sok esetben kis méretű, helyi vállalkozások tudtak új egységeket nyitni – részben a fogyasztók mindennapi beszerzési szokásai miatt.

A nem élelmiszertermékeket árusító üzletek körében több kategóriában is jelentős csökkenés látható. A textil-, ruházati és lábbeli szaküzletek rendre 4-4,5 százalék körüli visszaesést mutatnak, ami az egyik legnagyobb kategóriás visszahúzódásnak számít. A könyv-, újság- és papíráru-kereskedők helyzete szintén romlott: itt 4,4-4,9 százalékos a csökkenés. A használtcikk-boltoknál 4,6 százalékos visszaesés látszik, míg a számítástechnikai szaküzleteknél 5 százalékos a bezárási arány, ami az egyik legmarkánsabb csökkenés az egész statisztikában.

Külön érdemes kiemelni, hogy bizonyos üzlettípusok száma nem csökkent, hanem nőtt. A festék-, vasáru- és barkácsboltok száma minimálisan ugyan, de emelkedett (8 152-ről 8 159-re), ahogy az óra- és ékszerüzleteké is enyhén bővült (1 483-ról 1 492-re). A kategóriák közül az állatgyógyászati termékeket árusító üzletek 221-ről 227-re nőttek, ami közel 2,7 százalékos bővülésnek felel meg. Ezek a kivételek azt jelzik, hogy bizonyos piacokban még mindig van növekedési potenciál – olyan területeken, ahol a kereslet stabil vagy épp erősödik.

A gépjármű- és járműalkatrész-szaküzleteknél ugyanakkor kifejezetten erős a visszaesés: az alkatrészboltok száma 6,1 százalékkal csökkent, ami a teljes statisztika egyik legnagyobb aránya. Az üzemanyagkutak száma csak mérsékelten, 1,3 százalékkal esett vissza. A statisztika alapján egyértelmű, hogy a legtöbb üzlettípus zsugorodott, miközben csak néhány speciális szegmens tudott növekedni az elmúlt egy évben.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA