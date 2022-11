Itt a nagy árstop szakácskönyv: ezeket az ételeket főzheted meg a hatósági áras alapanyagokból

Mint ahogy arról a mai nap során már beszámoltunk, elszabadult az élelmiszerinfláció Magyarországon, egyes termékek már duplájába kerülnek, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a kormány újabb 2 alapélelmiszer árár rögzítette, így most már összesen 9 termék kerül az árstop hatálya alá. Összeszedtük, ezekből milyen ételek főzhetők.

Újabb két termékre terjesztette ki az árstopot a magyar kormány, várhatóan napokon belül olcsóbb lesz az M-es tojás és burgonya is. Így összesen 9 darabra bővül azon alapélelmiszerek köre, melyekhez rögzített áron tudunk hozzájutni a magyar boltokban.

Aki előnyben részesítette ezeket eddig is, már amennyiben hozzájuk jutott, annak ez jó hír, hiszen egyre tovább bővül a belőlük megfőzhető ételek száma. A Pénzcentrum szerkesztőségének munkatársai összegyűjtötték, hányféle ételt lehet készíteni csirkemellből, csirkefarhátból, lisztből, étolajból, kristálycukorból, sertéscombból, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntejből, M-es tojásból és burgonyából. (Az ételek elkészítéséhez szükséges fűszereket most figyelmen kívül hagytuk, ahogy az esetleg szükséges hagymát is.)

Persze ezekhez az alapanyagokhoz nem könnyű hozzájutni, hiszen az üzletek nyilván nem rendelnek belőle olyan mennyiségben, mint korábban, csökkentve így a veszteségeiket, ami pedig van a polcon, azt hamar elkapkodják a vásárlók, egyrészt félnek attól, hogy nem lesz legközelebb, másrészt tartalékot képeznek.

Árstop ételek listája:

tojásleves

burgonyaleves

krumpligombóc leves

tojásrántotta

tortilla (spanyol omlett)

quiche

empanada csirkehússal

krumplifőzelék

paprikáskrumpli

tojásos nokedli

csirkemell párizsi bundában

hortobágyi húsospalacsinta (csirkemellből)

tócsni (macok)

lángos

krumplis pogácsa

gnocchi

sültkrumpli

csirkemell burgonyapürével

csirkepörkölt nokedlivel

dödölle

mátrai borzaska (mínusz tejföl, sajt)

brassói aprópecsenye

krokett

karamellás tej

madártej

tejpite

(alap) muffin

gofri

palacsinta

amerikai palacsinta

házi puding

házi chips

(Nyilván lisztből lehet kenyeret, pékárut készíteni, ha tojást is teszünk hozzá, akkor gyúrhatunk tésztát, ezeket most nem soroltuk fel egyesével.)