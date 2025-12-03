Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
Idén is várja a látogatókat adventi időszakban Varasd. Karácsonyi vásár 2025-ben november 28-tól egészen január 6-ig nyitva tart ünnepi fénybe borítva a város történelmi utcáit. A varasdi karácsonyi vásár különösen népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a határhoz délnyugaton. A horvát városkában a vásár mellett számos adventi program is várja az érdeklődőket, amelyek miatt érdemes lehet felkerekedni.
Varasd városa (horvát nevén Varaždin) Horvátországban, az azonos nevű megye székhelye. A Dráva jobb partján fekvő várost Zágrábtól 81 km-re északra találjuk, Nagykanizsától nagyjából egy óra autóútra. Varasd karácsonyi vására minden évben sok embert vonz az adventi időszakban.
Varasd karácsonyi vásár 2025-ös időpont és nyitvatartás
A Varasd karácsonyi vására 2025-ben november 28-án nyitott meg és január 6-ig tart nyitva, ekkor zárják majd le az ünnepi időszakot. A Varasd karácsonyi vásár hétköznapi és hétvégi nyitvatartása eltérő, illetve vannak olyan napok, amikor egy-egy ünnep miatt változik a nyitvatartás.Ezenfelül az egyes látványosságokhoz, programokhoz más-más nyitvatartási időpont tartozhat, összegyűjtöttük a legfontosabbakat.
A vendéglátóhelyek, standok nyitvatartása a Korzo és Gajeva utca területén:
- Hétfő - Csütörtök 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
- Péntek 10:00 - 13:00 és 17:00 - 23:00
- zombat 10:00 - 23:00
- Vasárnap 10:00 - 21:00
- Szenteste 10:00 - 24:00
- Karácsony 16:00 - 21:00
- Szent István napja 10:00 - 22:00
- Szilveszter napja 10:00 - 02:00
- Újév 16:00 - 21:00
- Vízkereszt 10:00 - 21:00
A Varaždin adventi programjai között szerepelnek színpadi produkciók is a hétvégi napokon, délelőtt többnyire gyerekműsorok láthatók 11:00-tól, vasárnaponként 17:00-tól kórusénekeket lehet hallgatni, a különféle esti koncertek, előadások pedig minden szombaton és vasárnap 19:00-kor kezdődnek. A bővebb programismertető innen tölthető le, vagy a hivatalos honlapon olvasható.
A varasdi körhinta nyitvatartása a Tomislav király téren (trg kralja Tomislava)
- Hétfő - Csütörtök 14:00 - 21:00
- Péntek 14:00 - 22:00
- Szombat 11:00 - 22:00
- Vasárnap 11:00 - 21:00
- Szent István és a Háromkirályok napja 11:00 - 21:00
- Szenteste és szilveszter 11:00 - 21:00
- Karácsony és újév 16:00 - 21:00
A körhintára 4,5 euró egységesen a jegy, a nyitvatartását pedig az időjárás befolyásolhatja.
A helyi óriáskerék nyitvatartása a Gajeva utcánál
- Hétfő - Csütörtök 14:00 - 21:00
- Péntek 14:00 - 22:00
- Szombat 11:00 - 22:00
- Vasárnap 11:00 - 21:00
- Szent István és a Háromkirályok napja 11:00 - 21:00
- Szenteste és szilveszter 11:00 - 21:00 Karácsony és újév 16:00 - 21:00
Az óriáskerék működését az időjárási körülmények befolyásolják A jegy 3 év alatti gyermekek számára ingyenes, 3-10 éves korig 5 euró, 10 év felettieknek 7 euró. Létezik családi jegy is (két felnőtt és két 10 év alatti gyermek), mely 22 euróba kerül.
Kapucinski téri jégpálya nyitvatartása
A jégpálya minden hétköznap illetve szenteste, Szent István napján, újévkor és vízkeresztkor is a következő idősávokban vehető igénybe:
- 10:00 - 11:00 / 11:30 - 12:30 / 13:00 - 14:00 / 14:30 - 15:30 16:00 - 17:00 / 17:30 - 18:30 / 19:00 - 20:00 / 20:30 - 21:30
- csütörtökön, pénteken és szombaton pedig 22:00 - 23:00 órás sáv is van
- karácsony és újév napján pedig 13:00 - 14:00 / 14:30 - 15:30 / 16:00 - 17:00 / 17:30 - 18:30 19:00 - 20:00 / 20:30 - 21:30 idősávokban
A felnőtt 3 euró, a gyermekeknek 120 cm magasságig 2 euró. A családi jegy (két felnőtt és két gyermek belépője 8 euró (a korcsolya kölcsönzés nincs benne a jegyárban). A korcsolya kölcsönzés 3 euróba kerül, az élezés 5 euróba.
A Mikulás december 8-án érkezik Varasdra.
Aki a Mikulással szeretne találkozni, a következő időpontokban látogathatja meg:
- Hétfő - Csütörtök 17:00 - 21:00
- Péntek - Vasárnap 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
- Szenteste és Szent István napja 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
- Szilveszter 10:00 - 13:00
- Újév és Vízkereszt napja 17:00 - 21:00
A Mikulás karácsonykor szünetet tart a munkában.
A varasdi karácsonyi vásár 2025-ös fő helyszínei
A varasdi karácsonyi vásár 2025-ben is több gyönyörű helyszínen kínál programokat. A központi tér, a Korzo, fényárban úszik, ahol a legnagyobb karácsonyfa és a fő színpad található. A varasdi karácsonyi vásár további kiemelt helyszínei közé tartozik a városháza előtti tér, a történelmi várudvar és a hangulatos utcácskák, ahol kézműves portékák és karácsonyi különlegességek várnak. A Varasd adventi vásár egyes helyszínei este különösen látványosak, amikor a fények teljes pompájukban tündökölnek.
Így juthatunk el könnyen Varasdra
- A varasdi adventi vásár autóval autópályán közelíthető meg a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben Magyarországról. Az utazás Budapestről 2 óra 50 perc átlagosan, a nyugati országrészből, pl. Nagykanizsáról egy óra alatt ott lehet lenni.
- A Budapest–Varasd vonat nem a legszerencsésebb utazási forma, ahogy busszal sem könnyű idejutni: több átszállással akár 6 óra is lehet, mire eljutunk Varasdra.
A városban adventi időszakban három helyszínen is ingyenesen lehet parkolni:
- Roto Svijet Pića, Optujska utca 157
- Gradski bazeni Varaždin, Zagrebačka utca 85/A
- Prostor Auto sajma, Biškupečka utca 3
A fenti parkolókból a városközpontba, vagy a Kapucinski téren található buszpályaudvarra szombaton, vasárnap és ünnepnapokon félóránként 16:00 és 22:45 között ingyenes buszokkal - 6-os vonal - lehet a parkolókban hagyott autókhoz visszatérni. Továbbá minden pénteken 5:00 és 22:45 között, valamint szombat reggelente ingyenesen lehet utazni az összes menetrend szerinti városi buszjáraton.
Mit nézzünk még meg a varasdi advent vásár mellett?
A történelmi varaždini vár, a gyönyörű barokk belváros és a városi múzeumok mind kihagyhatatlan látnivalók. A hangulatos kávézók és éttermek pedig tökéletes helyszínt kínálnak egy rövid pihenőre vagy egy meleg italra, így egy egész nap tartalmasan eltölthető Varasdon.
A varasdi adventi vásár mellett érdemes egy kis időt szánni egy sétára is a fényekbe öltözött utcákon. A város karácsonyi díszkivilágítása különleges, ünnepi hangulatot teremt, amely igazán felejthetetlenné teszi az adventi élményt minden látogató számára.
