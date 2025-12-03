2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Varazdin square Christmas advent market view, northern Croatia
Vásárlás

Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak

Pénzcentrum
2025. december 3. 21:56

Idén is várja a látogatókat adventi időszakban Varasd. Karácsonyi vásár 2025-ben november 28-tól egészen január 6-ig nyitva tart ünnepi fénybe borítva a város történelmi utcáit. A varasdi karácsonyi vásár különösen népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a határhoz délnyugaton. A horvát városkában a vásár mellett számos adventi program is várja az érdeklődőket, amelyek miatt érdemes lehet felkerekedni.

Varasd városa (horvát nevén Varaždin) Horvátországban, az azonos nevű megye székhelye. A Dráva jobb partján fekvő várost Zágrábtól 81 km-re északra találjuk, Nagykanizsától nagyjából egy óra autóútra. Varasd karácsonyi vására minden évben sok embert vonz az adventi időszakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varasd karácsonyi vásár 2025-ös időpont és nyitvatartás

A Varasd karácsonyi vására 2025-ben november 28-án nyitott meg és január 6-ig tart nyitva, ekkor zárják majd le az ünnepi időszakot. A Varasd karácsonyi vásár hétköznapi és hétvégi nyitvatartása eltérő, illetve vannak olyan napok, amikor egy-egy ünnep miatt változik a nyitvatartás.Ezenfelül az egyes látványosságokhoz, programokhoz más-más nyitvatartási időpont tartozhat, összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

A vendéglátóhelyek, standok nyitvatartása a Korzo és Gajeva utca területén:

  • Hétfő - Csütörtök 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
  • Péntek 10:00 - 13:00 és 17:00 - 23:00
  • zombat 10:00 - 23:00
  • Vasárnap 10:00 - 21:00
  • Szenteste 10:00 - 24:00
  • Karácsony 16:00 - 21:00
  • Szent István napja 10:00 - 22:00
  • Szilveszter napja 10:00 - 02:00
  • Újév 16:00 - 21:00
  • Vízkereszt 10:00 - 21:00

A Varaždin adventi programjai között szerepelnek színpadi produkciók is a hétvégi napokon, délelőtt többnyire gyerekműsorok láthatók 11:00-tól, vasárnaponként 17:00-tól kórusénekeket lehet hallgatni, a különféle esti koncertek, előadások pedig minden szombaton és vasárnap 19:00-kor kezdődnek. A bővebb programismertető innen tölthető le, vagy a hivatalos honlapon olvasható.

A varasdi körhinta nyitvatartása a Tomislav király téren (trg kralja Tomislava)

  • Hétfő - Csütörtök 14:00 - 21:00
  • Péntek 14:00 - 22:00
  • Szombat 11:00 - 22:00
  • Vasárnap 11:00 - 21:00
  • Szent István és a Háromkirályok napja 11:00 - 21:00
  • Szenteste és szilveszter 11:00 - 21:00
  • Karácsony és újév 16:00 - 21:00

A körhintára 4,5 euró egységesen a jegy, a nyitvatartását pedig az időjárás befolyásolhatja.

A helyi óriáskerék nyitvatartása a Gajeva utcánál

  • Hétfő - Csütörtök 14:00 - 21:00
  • Péntek 14:00 - 22:00
  • Szombat 11:00 - 22:00
  • Vasárnap 11:00 - 21:00
  • Szent István és a Háromkirályok napja 11:00 - 21:00
  • Szenteste és szilveszter 11:00 - 21:00 Karácsony és újév 16:00 - 21:00

Az óriáskerék működését az időjárási körülmények befolyásolják A jegy 3 év alatti gyermekek számára ingyenes, 3-10 éves korig 5 euró, 10 év felettieknek 7 euró. Létezik családi jegy is (két felnőtt és két 10 év alatti gyermek), mely 22 euróba kerül.

Kapucinski téri jégpálya nyitvatartása

A jégpálya minden hétköznap illetve szenteste, Szent István napján, újévkor és vízkeresztkor is a következő idősávokban vehető igénybe:

  • 10:00 - 11:00 / 11:30 - 12:30 / 13:00 - 14:00 / 14:30 - 15:30 16:00 - 17:00 / 17:30 - 18:30 / 19:00 - 20:00 / 20:30 - 21:30
  • csütörtökön, pénteken és szombaton pedig 22:00 - 23:00 órás sáv is van
  • karácsony és újév napján pedig 13:00 - 14:00 / 14:30 - 15:30 / 16:00 - 17:00 / 17:30 - 18:30 19:00 - 20:00 / 20:30 - 21:30 idősávokban

A felnőtt 3 euró, a gyermekeknek 120 cm magasságig 2 euró. A családi jegy (két felnőtt és két gyermek belépője 8 euró (a korcsolya kölcsönzés nincs benne a jegyárban). A korcsolya kölcsönzés 3 euróba kerül, az élezés 5 euróba. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mikulás december 8-án érkezik Varasdra.

Aki a Mikulással szeretne találkozni, a következő időpontokban látogathatja meg:

  • Hétfő - Csütörtök 17:00 - 21:00
  • Péntek - Vasárnap 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
  • Szenteste és Szent István napja 10:00 - 13:00 és 17:00 - 21:00
  • Szilveszter 10:00 - 13:00
  • Újév és Vízkereszt napja 17:00 - 21:00

 A Mikulás karácsonykor szünetet tart a munkában.

A varasdi karácsonyi vásár 2025-ös fő helyszínei

A varasdi karácsonyi vásár 2025-ben is több gyönyörű helyszínen kínál programokat. A központi tér, a Korzo, fényárban úszik, ahol a legnagyobb karácsonyfa és a fő színpad található. A varasdi karácsonyi vásár további kiemelt helyszínei közé tartozik a városháza előtti tér, a történelmi várudvar és a hangulatos utcácskák, ahol kézműves portékák és karácsonyi különlegességek várnak. A Varasd adventi vásár egyes helyszínei este különösen látványosak, amikor a fények teljes pompájukban tündökölnek.

Így juthatunk el könnyen Varasdra

  • A varasdi adventi vásár autóval autópályán közelíthető meg a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben Magyarországról. Az utazás Budapestről 2 óra 50 perc átlagosan, a nyugati országrészből, pl. Nagykanizsáról egy óra alatt ott lehet lenni.
  • A Budapest–Varasd vonat nem a legszerencsésebb utazási forma, ahogy busszal sem könnyű idejutni: több átszállással akár 6 óra is lehet, mire eljutunk Varasdra. 

A városban adventi időszakban három helyszínen is ingyenesen lehet parkolni:

  • Roto Svijet Pića, Optujska utca 157
  • Gradski bazeni Varaždin, Zagrebačka utca 85/A
  • Prostor Auto sajma, Biškupečka utca 3

A fenti parkolókból a városközpontba, vagy a Kapucinski téren található buszpályaudvarra szombaton, vasárnap és ünnepnapokon félóránként 16:00 és 22:45 között ingyenes buszokkal - 6-os vonal - lehet a parkolókban hagyott autókhoz visszatérni. Továbbá minden pénteken 5:00 és 22:45 között, valamint szombat reggelente ingyenesen lehet utazni az összes menetrend szerinti városi buszjáraton.

Mit nézzünk még meg a varasdi advent vásár mellett?

A történelmi varaždini vár, a gyönyörű barokk belváros és a városi múzeumok mind kihagyhatatlan látnivalók. A hangulatos kávézók és éttermek pedig tökéletes helyszínt kínálnak egy rövid pihenőre vagy egy meleg italra, így egy egész nap tartalmasan eltölthető Varasdon.

A varasdi adventi vásár mellett érdemes egy kis időt szánni egy sétára is a fényekbe öltözött utcákon. A város karácsonyi díszkivilágítása különleges, ünnepi hangulatot teremt, amely igazán felejthetetlenné teszi az adventi élményt minden látogató számára.
Címlapkép: Getty Images
